La Ville de Montréal, Proanima et la SPCA de Montréal s'unissent pour des services animaliers harmonisés et uniformes

MONTRÉAL, le 8 mai 2026 /CNW/ - La Ville de Montréal a inauguré aujourd'hui le nouveau centre de services animaliers mis en place en partenariat avec l'organisme Proanima.

Situé au 9350, boulevard Pie-IX, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, ce centre, aménagé conformément aux exigences de la Ville et aux normes de l'industrie, offrira des services de gestion animalière à la population de l'ensemble des 19 arrondissements depuis le début de l'année 2026. Proanima agit à titre de guichet téléphonique unique et peut être rejoint pour tout service animalier en composant le 514 379-2525.

Parmi les services offerts, mentionnons l'accueil d'animaux errants et abandonnés, l'hébergement, l'adoption, la stérilisation, le micropucage, le soutien pour les animaux trouvés ou perdus, de l'accompagnement axé sur l'éducation et la prévention, des programmes ciblés notamment aux personnes en situation de vulnérabilité ainsi qu'une unité mobile déployée partout à Montréal

Pour plus de détails sur le nouveau centre de services animaliers et les services offerts, visitez le site internet de Proanima.

Nouvelle entente avec la SPCA

La Ville de Montréal annonce également la conclusion d'une entente complémentaire avec la Société de prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA de Montréal), visant à offrir des services animaliers de proximité grâce à ses installations situées sur le boulevard Jean-Talon Ouest. Dans le cadre de cette collaboration, des animaux seront, selon le contexte, référés à la SPCA par le biais du guichet unique.

Proanima et la SPCA travailleront en étroite collaboration de façon à offrir des services harmonisés et accessibles pour l'ensemble de la population. Rappelons que 12 000 animaux de compagnie ou de faune sont admis en refuge annuellement à Montréal.

Citations

« La sécurité de la population est au cœur de nos priorités. Grâce à ce nouveau centre, la Ville de Montréal uniformise et renforce ses services animaliers en s'appuyant sur l'expertise reconnue de Proanima, tout en poursuivant sa collaboration essentielle avec la SPCA de Montréal au bénéfice du bien-être animal. »

- Luis Miranda, responsable de la propreté et des services à la population au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été choisis comme organisme partenaire de la Ville de Montréal et de mettre notre expertise au service des citoyens. Proanima, c'est bien plus qu'un refuge. Avec une approche axée sur la prévention et la sensibilisation, notre équipe dévouée travaille chaque jour à favoriser une saine cohabitation entre les citoyens et leurs animaux, tout en gardant le bien-être animal au cœur de nos actions.»

- Anny Kirouac, directrice générale chez Proanima

« Le renfort en services animaliers à Montréal permettra à la SPCA de réduire la pression sur nos opérations et de consacrer de nouvelles ressources là où les besoins sont les plus urgents. Nous demeurons pleinement engagé.e.s à accueillir, héberger, soigner et placer en adoption des milliers d'animaux de Montréal chaque année, mais nous pourrons aussi intensifier nos interventions auprès des animaux victimes de maltraitance, développer notre clinique vétérinaire communautaire et nos programmes communautaires, et poursuivre nos actions politiques pour mieux protéger les animaux au Québec. Grâce à cette nouvelle collaboration avec la Ville de Montréal et Proanima, et à la mise en commun des forces de chacun, les citoyen•ne•s et les animaux bénéficieront d'un soutien efficace et durable. La SPCA de Montréal se réjouit de cette étape importante pour le bien-être de toute la communauté. »

-Sylvie Bourbonnière, directrice générale, SPCA de Montréal

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 308-6893; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]; Manon Moisan, Directrice des communications, Proanima, [email protected], 438 863-9169; SPCA de Montréal: Tök communications, [email protected], 514-260-6972