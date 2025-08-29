SAINT-JOSEPH-DE-MÉKINAC, QC, le 29 août 2025 /CNW/ - En partenariat avec l'entreprise Ecotel, et avec le soutien du gouvernement du Québec, Vidéotron annonce l'agrandissement de la zone de couverture et d'abonnement à ses services sans fil en Haute-Mauricie à compter du 31 août, permettant à plus de 10 000 résidents de s'abonner à ses services mobiles tout en offrant une connectivité renforcée sur plusieurs tronçons routiers. Cette initiative marque une étape importante dans l'amélioration de l'accès aux communications mobiles dans cette région du Québec.

L'arrivée des services mobiles de Vidéotron met à profit les tours de télécommunications d'Ecotel qui, en plus de couvrir le centre urbain de La Tuque, permettent d'offrir pour la première fois une couverture cellulaire à la population des communautés environnantes. Le déploiement progressif du réseau s'échelonnera jusqu'en 2026 et, à terme, couvrira notamment les secteurs de Saint-Joseph-de-Mékinac, de Trois-Rives (Mattawin), de Lac-Chat, de La Bostonnais, de Festubert, de Lac-à-Beauce, de La Croche, de Lac-Édouard, de Parent et de Lac-Rainbow. Cette couverture étendue profitera également aux milliers de visiteurs et de travailleurs forestiers qui fréquentent ces territoires chaque année.

Cette annonce par Vidéotron est la plus récente d'une série d'expansions de la zone d'abonnement à ses services sans fil qui, en plus de la Haute-Mauricie, couvre désormais plusieurs nouveaux secteurs de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord. La carte détaillée des nouveaux secteurs desservis est disponible ici.

Les personnes souhaitant s'abonner aux services sans fil de Vidéotron peuvent dès maintenant visiter le videotron.com/mobilite pour découvrir les offres avantageuses disponibles ou encore, se rendre au point de vente le plus près. Les entreprises peuvent quant à elles consulter le videotron.com/affaires.

Citations

« Par cette expansion en Haute-Mauricie, nous sommes fiers de permettre à encore davantage de Québécoises et de Québécois d'avoir accès aux services innovants et à prix compétitifs de Vidéotron. En offrant une connectivité fiable dans ces secteurs avec notre partenaire Ecotel, nous soutenons la vitalité économique et améliorons la qualité de vie des résidents et des villégiateurs, en plus de faciliter les communications d'urgence. L'engagement de Vidéotron à servir la population québécoise demeure plus fort que jamais, et ce nouveau déploiement régional en est une nouvelle démonstration claire. »

- Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor

« C'est une grande fierté d'annoncer que la communauté de la Haute-Mauricie pourra enfin communiquer de vive voix, partout sur le territoire. Nous travaillons depuis des années à rapprocher les communautés éloignées du même niveau de connectivité que les grands centres. Mais bien que nous ayons déployé les infrastructures de réseau, il fallait qu'un fournisseur de services aux particuliers choisisse d'étendre son offre à ces communautés par l'entremise de nos tours. Nous sommes très heureux que Vidéotron ait répondu à l'appel! »

- Éric L'Heureux, président et fondateur d'Ecotel

À propos d'Ecotel

Ecotel est un opérateur cellulaire canadien enregistré auprès de l'UIT et du CRTC, déployant des infrastructures robustes afin de couvrir les régions éloignées et d'automatiser les procédés de plusieurs clients industriels. Ecotel a notamment été mandatée pour déployer l'internet haute-vitesse sans fil via le LTE en Haute-Mauricie, déployant plus de 200 km de fibre optique et construisant des tours de télécommunications réfléchies pour plus tard accueillir la connectivité cellulaire, accélérant ainsi le déploiement du réseau cellulaire - mandat qui a été octroyé à Ecotel en 2025.

À propos de Vidéotron

Vidéotron, filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est le quatrième fournisseur de services sans-fil solide et hautement concurrentiel au Canada avec, au 30 juin 2025, 4 264 600 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 30 juin 2025, Vidéotron comptait 1 274 200 clients à son service de télédistribution, 1 725 900 clients abonnés à ses services Internet et 577 400 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a remporté le très convoité titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 19e fois depuis 2006, selon l'étude Réputation 2025 de Léger.

