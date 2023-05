MONTRÉAL, le 17 mai 2023 /CNW/ - Cléo, filiale d'Hydro-Québec spécialisée dans la gestion de la recharge des parcs de véhicules électriques, est fière d'avoir conclu une entente avec Vidéotron. L'entreprise de télécommunications, qui exploite déjà près de 200 véhicules électriques à Montréal, pourra ainsi optimiser la performance de son parc.

Un véhicule de service de Vidéotron. Crédit photo : Dominic Gouin (Groupe CNW/Cléo)

La plateforme intelligente de Cléo permet de générer automatiquement des plans de recharge adaptés aux besoins des véhicules électriques. Chaque véhicule reçoit ainsi l'énergie adéquate pour accomplir son trajet, tout en minimisant les appels de puissance du site et en réduisant le coût d'électricité pour l'entreprise.

« Cléo est fière de collaborer avec Vidéotron dans la gestion optimale et dynamique de la recharge de son parc de véhicules. Plus encore, nous sommes heureux d'aider Vidéotron à pleinement tirer profit des avantages de l'électrification de sa flotte par l'application de principes d'efficacité énergétique. Ceci s'inscrit parfaitement dans notre mission d'accompagner les opérateurs de parcs de véhicules de tous les secteurs d'activité dans la réussite de leur transition. »

-Jeff Desruisseaux, pdg de Cléo.

Grâce à la rétroaction de Vidéotron, Cléo pourra produire des plans de recharge encore plus performants et offrir des fonctionnalités adaptées aux besoins spécifiques des opérateurs de parcs de véhicules de service. De plus, des apprentissages seront faits quant aux occasions de réduction de la consommation énergétique en période de pointe pour ce type d'exploitation afin de limiter l'impact de l'exploitation d'un grand nombre de véhicules électriques sur le réseau d'Hydro-Québec.

« Par l'adoption d'un parc de véhicules électriques, Vidéotron participe activement à la décarbonation des transports au Québec et à la mise en place d'une économie durable. Nous sommes fiers d'être parmi les premières entreprises à contribuer concrètement à cette transformation et l'expertise de Cléo nous aidera certainement dans la réussite de cette transition. »

- Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor

À propos de Cléo

Cléo est une filiale d'Hydro-Québec et sa mission est d'accélérer l'électrification des parcs de véhicules commerciaux en accompagnant les opérateurs pour assurer le succès de leur transition. De la conception de l'infrastructure à la gestion dynamique de la recharge au quotidien, Cléo propose des solutions sur mesure, une expertise impartiale et un accompagnement personnalisé pour assurer la fiabilité des opérations de recharge et une transition énergétique réussie et durable. Pour en savoir plus, consultez notre site web www.cleo.eco et notre page LinkedIn.

À propos de Vidéotron

Vidéotron filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Vidéotron a également été couronnée l'entreprise de télécommunication offrant le meilleur service client au Québec. Au 31 mars 2023, Vidéotron comptait 1 385 600 clients à son service de télédistribution et est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 691 500 clients abonnés à ses services. À cette date, Vidéotron avait activé 1 736 600 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie filaire à 730 800 foyers et organisations. Le 3 avril 2023, Vidéotron a fait l'acquisition de Freedom Mobile inc., créant du même coup le quatrième fournisseur de services sans-fil solide et hautement concurrentiel au Canada. Ensemble, Videotron et Freedom comptent plus de 3,5 millions de clients en mobilité.

Suivez-nous sur le Web

Suivez-nous sur Twitter

Pour les dernières nouvelles

SOURCE Cléo

Renseignements: Cléo : Jonathan Côté, Relations médias, [email protected], 514 289-3227; Vidéotron : [email protected]