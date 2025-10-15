VICTORIAVILLE, QC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - La Ville de Victoriaville, en collaboration avec l'entreprise Polara, innove en installant la toute première borne de recharge bidirectionnelle V2X (véhicule-à-tout) municipale au Canada. Située à l'hôtel de ville, cette innovation s'inscrit dans la démarche de la Ville pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et explorer de nouvelles solutions énergétiques durables. Ce projet pilote ouvre la voie au déploiement graduel d'autres pôles de recharge sur son territoire.

Victoriaville accueille maintenant la toute première borne de recharge V2X municipale au Canada. (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

« Je suis très heureux que notre première borne bidirectionnelle soit officiellement installée! Ce projet innovateur confirme la volonté de Victoriaville de se positionner comme ville pionnière en développement durable », souligne le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

Les bornes V2X permettent non seulement de recharger les véhicules électriques, mais aussi d'utiliser leurs batteries comme source d'énergie pour alimenter des bâtiments lors de pannes de courant ou de périodes de forte demande. Cette technologie permet ainsi une meilleure gestion de l'énergie, ce qui réduit les coûts, optimise la consommation et aide à équilibrer la demande sur le réseau électrique.

« Nous sommes heureux d'accompagner ce projet fortement innovant qui démontre une fois de plus que les municipalités osent emprunter des solutions originales pour répondre à leurs enjeux de résilience et d'adaptation aux changements climatiques », ajoute le directeur général d'IVÉO, Benoit Balmana.

« Polara est fière de participer à un projet d'électrification novateur marquant une première au Canada : la mise en service d'une borne de recharge bidirectionnelle dans un contexte municipal. Cette avancée ouvre la voie à des infrastructures plus résilientes et à une utilisation plus intelligente des véhicules électriques au service de la collectivité », conclut le président de Polara, Sébastien Fournier.



Située à l'hôtel de ville, cette première borne permettra de tester la technologie dans un secteur très fréquenté et d'offrir une solution aux conducteurs qui n'ont pas accès à une borne de recharge à domicile. En misant sur les batteries de véhicules comme source complémentaire d'énergie, Victoriaville pourra éventuellement limiter l'utilisation de ses génératrices au diesel et ainsi réduire son empreinte carbone tout en renforçant sa démarche de durabilité. L'expérience tirée de cette première phase guidera les prochaines étapes du projet pour déployer d'autres bornes bidirectionnelles sur le territoire. Ce projet marquera une véritable transformation de l'écosystème de recharge.

Un partenariat innovant

Ce projet, d'une valeur de 356 200 $, est soutenu dans le cadre du programme « Défis Innovation / volet villes intelligentes et durables » et subventionné à 50 % par l'organisme IVÉO. Pour cette première phase, Polara met son expertise en électrification et sa plateforme intelligente de gestion de la recharge Cleo au service de Victoriaville.

Le projet bénéficie également d'une aide financière du gouvernement du Québec dans le cadre de son programme Accélérer la transition climatique locale, découlant du Plan pour une économie verte 2030.

