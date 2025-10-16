Nouveau chapitre pour le tourisme d'affaires à Victoriaville : l'Hôtel Le Victorin au cœur d'une double transaction stratégique

VICTORIAVILLE, QC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Victoriaville renforce sa position de destination incontournable en tourisme d'affaires et sportif au Québec avec l'annonce de deux acquisitions qui auront des retombées économiques majeures pour la région.

D'une part, la Ville de Victoriaville acquiert le Centre des congrès de l'Hôtel Le Victorin, un geste fort visant à protéger un acquis stratégique et à consolider le rôle de Victoriaville comme hôte de premier plan pour les événements d'affaires et sportifs.

Nouveau chapitre pour le tourisme d'affaires à Victoriaville: deux transactions stratégiques (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

D'autre part, un groupe de 4 hôteliers, propriétaires et opérateurs de plus de 25 hôtels au Québec, s'unissent pour la première fois afin d'acquérir le complexe hôtelier Le Victorin et investir plus de 2M$ en rénovations et modernisation.

« La vision partagée par la Ville de Victoriaville et les nouveaux acquéreurs du Victorin mérite d'être saluée. Ensemble, ils posent les bases d'un développement porteur pour l'avenir touristique de la région », souligne Geneviève Cantin, présidente-directrice générale de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec.

Un levier économique majeur pour la région

Les visiteurs d'affaires dépensent en moyenne deux fois plus qu'un excursionniste, et les participants à des événements sportifs génèrent des retombées encore supérieures. Ces clientèles à plus forte valeur ajoutée représentent donc un levier économique majeur pour la région, renforçant l'importance d'investir dans une offre d'accueil et d'infrastructures à la hauteur de ce potentiel.

« Avec les investissements annoncés, nous avons le potentiel de doubler les retombées économiques du tourisme d'affaires et sportif dans notre région et d'en faire bénéficier toute la communauté. Nos partenaires partagent notre vision de croissance et sont prêts à poursuivre avec l'agrandissement de l'hôtel et le développement de nos pôles touristiques établis le moment venu », affirme Antoine Tardif, maire de Victoriaville et président de Destination Entreprise.

Un écosystème complet au service d'une offre de qualité



L'arrivée des nouveaux hôteliers permet à Victoriaville de bénéficier d'une expertise et d'un important réseau déjà bien implanté au Québec. Cette alliance contribue à renforcer l'attractivité de la région dans le marché compétitif du tourisme d'affaires et de rediriger vers Victoriaville de nombreuses opportunités de qualité : groupes corporatifs, équipes sportives, congrès d'envergure.

La modernisation complète des 152 chambres et des espaces communs de l'Hôtel Le Victorin avec un design signature unique débutera en mars 2026 et s'échelonnera sur une période de deux ans. L'objectif est de doter Victoriaville d'un niveau d'hébergement à la hauteur des ambitions de la région et d'en faire un établissement au caractère distinctif.

« Le nouveau design donnera au Victorin une signature visuelle mémorable qui permettra à l'établissement de compétitionner avec les meilleures adresses entre Montréal et Québec. Avec notre réseau, qui nous donne un avantage concurrentiel déterminant, et la synergie des acteurs du milieu, nous avons tout en mains pour offrir une expérience de qualité et mémorable pour les organisateurs d'événements et les visiteurs de partout au Québec », explique Jean-François Côté, associé du groupe avec sa sœur Valérie Côté, ainsi que Geneviève Milot et Claude Chan.

Les investissements annoncés permettront en effet de renforcer l'offre intégrée de la région et de concrétiser la vision d'un tourisme d'affaires et sportif coordonné. Tous les acteurs travaillent ensemble pour créer un pôle touristique fort à seulement cinq minutes du centre-ville, offrant aux organisateurs d'événements une expérience simplifiée, dans une formule « tout inclus ».

Aux efforts de concertation s'ajoute le Fonds Destination Victoriaville, un incitatif financier pouvant aller jusqu'à 15 000 $ offert aux événements qui génèrent des nuitées dans la région. Cette initiative, très populaire auprès des organisateurs, positionne Victoriaville de façon compétitive face aux autres destinations québécoises et fait souvent pencher la balance en faveur de la région.

Une vision d'avenir porteuse pour toute la région

Destination Entreprise continuera d'être au cœur de ce projet majeur. L'organisme travaillera à bonifier l'offre touristique en collaboration avec les attraits régionaux, à maximiser les retombées du Fonds Destination Victoriaville et à promouvoir les atouts de la région auprès des organisateurs d'événements.

« Chez Destination Entreprise, c'est exactement ce que nous faisons, accompagner la Ville, les promoteurs et les partenaires qui croient, comme nous, au potentiel du tourisme d'affaires, afin de faire naître des projets d'envergure comme celui-ci. Chaque congrès et chaque compétition génèrent des retombées directes dans nos restaurants, nos commerces et chez nos fournisseurs locaux. Nous croyons fermement que le tourisme d'affaires est un levier économique essentiel pour notre région », conclut Julie Gagnon, directrice générale de Destination Entreprise.

SOURCE Ville de Victoriaville

Information et entrevues : Anne Marie Brassard, Conseillère principale communications et marketing, Destination Entreprise, 514 209-0313 ou [email protected]