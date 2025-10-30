Hommage au célèbre victoriavillois - Une statue et une murale pour Gilbert Perreault

« Gilbert Perreault a marqué son époque. En plus d'avoir soulevé les foules tout au long de sa carrière de 17 saisons dans la Ligue nationale de hockey, cet athlète hors du commun a fait rayonner Victoriaville. C'est une immense source de fierté pour l'ensemble de la communauté et je suis heureux qu'un lieu emblématique lui soit dédié à l'entrée de la principale patinoire de Victoriaville » indique le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

La statue est d'une hauteur de 1,73 m et présente l'athlète victoriavillois en action. Cette œuvre conçue par les sculpteurs Jules Lasalle et Annick Bourgeau a été produite en collaboration avec l'Atelier du bronze d'Inverness. Au cours de sa carrière, Jules Lasalle a sculpté plusieurs œuvres en hommage à des célébrités sportives telles que Louis Cyr, Gilles Villeneuve, Jackie Robinson et Maurice Richard. La statue a été dévoilée en présence de Gilbert Perreault ainsi que de ses parents et amis avant un match des Tigres de Victoriaville.

Une nouvelle murale a également été installée dans la cage d'escalier permettant d'accéder à l'amphithéâtre Gilbert-Perreault. D'une longueur de 9 mètres et d'une hauteur de 2,5 mètres, elle présente une ligne du temps résumant en 20 moments marquants la carrière du célèbre numéro 11 des Sabres de Buffalo.

La carrière de Gilbert Perreault

Ancien premier choix au total des Sabres de Buffalo, Gilbert Perreault a connu une grande carrière qui s'est étalée de 1970 à 1987. Membre de la mythique French Connection avec René Robert et Richard Martin, Gilbert Perreault a vu son célèbre numéro 11 être retiré par les Sabres de Buffalo en plus d'être intronisé au Temple de la renommée du hockey. Au cours de sa carrière, il a récolté 1326 points, dont 512 buts, dans la Ligue nationale de hockey. Lors de sa retraite, il est revenu s'établir à Victoriaville. Toujours très généreux, il a tenu le Tournoi de golf caritatif Béliveau-Perreault pendant de nombreuses années au profit de la jeunesse. En mai 2025, la Ville de Victoriaville lui a décerné le titre de « Victoriavillois inspirant » lors de sa soirée de remise des plus hautes distinctions honorifiques remises par la Ville de Victoriaville : l'Ordre Victorien.

SOURCE Ville de Victoriaville

SOURCE : Charles Verville - Chef de Division des communications, Service des communications et des relations citoyennes, 819 758-6419, poste 3276, [email protected]