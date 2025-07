Chaire de recherche municipale pour les villes durables - L'UQTR et ses partenaires reconduisent leur partenariat

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 25 juill. 2025 /CNW/ - L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), la Ville de Victoriaville, la Cité de l'innovation circulaire et durable, ainsi que la Fondation de l'UQTR, annoncent le renouvellement de leur partenariat unique au Québec avec la Chaire de recherche municipale pour les villes durables. Cette collaboration innovante, qui débute sa deuxième phase pour la période 2025-2028, confirme l'engagement mutuel de ces institutions envers le développement durable et l'innovation territoriale.

LaSerre+, une vitrine technologique unique de traitement des eaux usées par microalgues, figure à la liste des réalisations de la première phase de la Chaire de recherche municipale sur les villes durables. (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

Au cours de sa première phase, la Chaire dirigée par le professeur Simon Barnabé a généré des retombées remarquables. Avec un budget initial de 300 000 $, elle a permis de lever plus de 2,4 millions de dollars en financement pour la recherche et le transfert technologique. Elle a formé 16 étudiants et chercheurs, organisé deux écoles internationales d'été et soutenu des projets structurants comme LA SERRE+, une vitrine technologique unique de traitement des eaux usées par microalgues.

La Chaire a également joué un rôle pionnier dans le déploiement du conseil scientifique municipal au Québec, inspirant maintenant neuf municipalités à s'adjoindre des conseillers scientifiques. Elle a contribué à positionner Victoriaville comme leader en développement durable à l'échelle nationale et internationale.

Une programmation renouvelée axée sur l'innovation circulaire

Pour cette deuxième phase, la Chaire concentrera ses efforts sur l'opérationnalisation et la réplication du projet LA SERRE+, la poursuite de l'Escouade VictEAU pour l'amélioration de la qualité de l'eau du réservoir Beaudet, et le soutien au nouveau Bureau du développement durable de Victoriaville. Elle organisera également une École internationale d'été sur les objectifs de développement durable et diverses activités de formation et de réseautage.

Des partenaires engagés

« Cette chaire représente un modèle d'université engagée dans son territoire. Elle illustre parfaitement notre mission de partenaire privilégié du développement régional, en mettant la recherche universitaire au service des défis concrets d'une communauté. Le renouvellement de ce partenariat témoigne de la pertinence et de l'impact de cette approche collaborative », souligne le recteur de l'UQTR, Christian Blanchette.

« Victoriaville a été parmi la première ville à se doter d'une chaire de recherche scientifique, d'un conseiller scientifique en chef et d'un bureau du développement durable. Ces initiatives démontrent l'importance accordée par les décideurs municipaux au développement durable. En renouvelant sa participation auprès de la Chaire de recherche municipale, la Ville de Victoriaville entend augmenter les retombées provenant de ses liens étroits avec les milieux scientifiques et éducatifs pour innover encore plus. Ces bénéfices profiteront à l'ensemble de la population et sauront inspirer les municipalités du Québec et du Canada » explique le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

« Grâce à ce renouvellement, nous pourrons consolider les innovations développées comme LA SERRE+, un nouvel exemple concret d'économie circulaire et de transitions au Québec. Cette deuxième phase nous permettra également d'accompagner d'autres villes de taille intermédiaire vers la durabilité en répliquant nos solutions éprouvées », précise Simon Barnabé, titulaire de la Chaire et professeur au Département de chimie, biochimie, physique et sciences forensiques de l'UQTR.

« La Cité de l'innovation circulaire et durable est fière de soutenir la Chaire de recherche municipale de Victoriaville pour les villes durables. Cette initiative reflète pleinement notre mission : réunir toutes les ressources nécessaires pour permettre à l'organisation de générer un impact positif sur les plans financier, social et environnemental. En alliant recherche, action municipale et besoins du milieu, cette chaire propose un modèle inspirant pour relever les défis actuels », indique quant à lui Israël Poulin, directeur général de la Cité de l'innovation circulaire et durable.

Un investissement renouvelé de 300 000 $

La Ville de Victoriaville renouvelle son engagement financier avec une contribution de 300 000 $ sur trois ans, répartie comme suit : 25 000 $ directement versés à l'UQTR pour les activités de la Chaire, 215 000 $ acheminés via la Cité de l'Innovation Circulaire et Durable pour servir de levier au financement de la recherche et 60 000 $ attribués à la Fondation de l'UQTR pour offrir des bourses et du soutien aux étudiantes et aux étudiants impliqués dans la Chaire.

Un modèle inspirant pour le Québec

Cette chaire municipale constitue un modèle unique au Québec qui a déjà inspiré d'autres villes comme Laval, Mirabel et Sherbrooke à développer des partenariats similaires avec des institutions d'enseignement et de recherche. Elle démontre le potentiel des collaborations université-municipalité pour répondre aux défis du développement durable et de l'innovation territoriale.

Vers une expertise reconnue internationalement

La Chaire continuera de rayonner à l'international, notamment par l'organisation d'écoles d'été et la participation à des réseaux internationaux de recherche. Elle contribuera également au développement d'une expertise québécoise unique en matière de conseil scientifique municipal, domaine dans lequel le Québec fait figure de pionnier mondial.

À propos de l'UQTR

L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) se distingue par son approche humaine de l'enseignement supérieur et sa recherche axée sur les défis sociétaux. Reconnue pour son excellence en innovation sociale et technologique, l'UQTR développe une expertise de pointe dans les domaines du développement durable, de l'économie circulaire et des technologies environnementales. L'université privilégie les partenariats avec les communautés locales et régionales, positionnant la recherche comme un levier de développement territorial durable.

