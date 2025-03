TORONTO, le 13 mars 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui que Victor Dodig prendra sa retraite à titre de président et chef de la direction, à compter du 31 octobre 2025. Harry Culham a été nommé chef de l'exploitation à compter du 1er avril 2025 et succédera à M. Dodig à titre de président et chef de la direction à compter du 1er novembre 2025. M. Dodig agira à titre de conseiller spécial auprès de M. Culham et du conseil d'administration du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026 pour assurer une transition harmonieuse.

M. Dodig est président et chef de la direction de la Banque CIBC depuis septembre 2014 et a su guider la banque sur un parcours de transformation et de croissance importantes. Sous sa direction, la Banque CIBC est devenue une banque moderne, axée sur les relations, reconnue pour accorder une importance supérieure à sa clientèle et générer une croissance stratégique constante et fiable ainsi qu'un rendement supérieur pour les actionnaires.

« Ce fut un honneur de diriger la Banque CIBC et de travailler aux côtés d'une équipe aussi dévouée et axée sur notre raison d'être », a déclaré M. Dodig. « Ensemble, nous avons jeté des bases solides pour l'avenir, grâce à une stratégie claire et cohérente axée sur les relations avec les clients, la solidité financière, l'innovation, la durabilité et un engagement communautaire authentique. Je suis très fier de tout ce que nous avons accompli ensemble et je pense que le moment est bien choisi pour passer le flambeau à Harry. Je me réjouis à l'idée de travailler en étroite collaboration avec lui et avec notre équipe de direction pour continuer d'offrir une valeur exceptionnelle à nos clients, à nos actionnaires et à nos collectivités. »

Au cours de la dernière décennie, la Banque CIBC a bâti une équipe et une culture axées sur les clients et hautement connectées qui partagent l'objectif commun de faire des idées une réalité. Elle a aussi renouvelé son image de marque, modernisé ses lieux de travail, obtenu les meilleurs résultats en matière d'expérience employés et a obtenu les gains les plus importants en matière d'expérience client parmi les banques canadiennes. De plus, la banque a joué un rôle de premier plan dans la promotion de l'inclusion, a renforcé son engagement envers les collectivités en lançant la Fondation CIBC et est devenue un chef de file nord-américain en matière de durabilité.

« Le mandat de Victor à titre de président et chef de la direction a été marqué par une attention constante à l'égard de nos clients et par un engagement sans faille à transformer la Banque CIBC en la banque moderne axée sur les relations qu'elle est aujourd'hui, dotée d'une culture connectée qui offre le meilleur à ses clients », a déclaré Kate Stevenson, présidente du conseil d'administration. « Victor a dirigé des acquisitions stratégiques clés, y compris l'acquisition de PrivateBancorp, Inc., qui a considérablement renforcé la présence de la Banque CIBC aux États-Unis au sein de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs. Il a également dirigé l'acquisition du portefeuille canadien de cartes de crédit Costco, ce qui nous a permis d'accueillir plus de deux millions de clients à la Banque CIBC, y compris de nombreux clients bien nantis et de services bancaires aux PME. De plus, il a dirigé des investissements transformateurs dans les services bancaires numériques et la technologie afin de moderniser la banque. Cela a donné le jour à une plateforme stratégique de croissance qui profitera aux parties intéressées pendant de nombreuses années. »

« Nous lui sommes reconnaissants de ses incroyables contributions et de l'attention qu'il a accordée à son partenariat avec le conseil d'administration alors que nous nous préparons à passer à la prochaine génération de dirigeants. »

Harry Culham nommé chef de l'exploitation et futur président et chef de la direction

À compter du 1er avril 2025, toutes les unités opérationnelles de la Banque CIBC relèveront de M. Culham afin de faciliter la transition de leadership et de continuer à mettre l'accent sur les clients et sur le rendement. Les fonctions d'entreprise de la Banque CIBC continueront de relever de M. Dodig jusqu'au 31 octobre 2025.

Fort de ses antécédents à la tête de Marchés des capitaux et d'autres secteurs clés des activités et des groupes du siège social de la Banque CIBC, M. Culham a inculqué à l'échelle de l'organisation un état d'esprit stratégique, axé sur la clientèle et sur la croissance, en composant une équipe exceptionnelle et en obtenant des résultats d'exploitation remarquables.

M. Culham s'est joint à la Banque CIBC à Vancouver en tant que stagiaire et a participé à l'un des tout premiers programmes de jeunes diplômés. Il a ensuite acquis une vaste expérience dans des postes de direction au sein du secteur bancaire en Europe et en Asie avant de revenir à la Banque CIBC en 2008. Il a finalement pris la direction des opérations de Marchés des capitaux CIBC en 2015.

L'expérience internationale de M. Culham qu'il a acquise en travaillant avec des clients au-delà des frontières a été essentielle pour offrir une vaste perspective mondiale dont ont bénéficié les activités de Marchés des capitaux CIBC. De plus, il est un membre précieux du comité de direction de la Banque CIBC depuis dix ans. Sous sa direction, le secteur s'est diversifié en enregistrant une forte croissance en Amérique du Nord et en s'étendant à l'échelle mondiale afin de mieux répondre aux besoins changeants des clients dans un marché en constante évolution. Il a aussi réorienté les activités en approfondissant les relations avec les clients dans des secteurs clés de croissance. Il en résulte une transformation des activités qui génère une croissance constante et durable, une réduction de la volatilité des bénéfices et une forte qualité du crédit, ainsi qu'une culture hautement connectée.

M. Culham a également été responsable de la direction et de l'optimisation de plusieurs secteurs de la banque, notamment CIBC Caribbean, CIBC Mellon et le Bureau de la clientèle stratégique. Il a également dirigé la fonction Stratégie et Expansion de l'entreprise de la Banque CIBC et, plus récemment, Gestion globale d'actifs. Son engagement à l'égard du service communautaire se reflète dans ses rôles de coprésident de la Fondation CIBC, de président exécutif du conseil de la Journée du miracle CIBC, de président du secteur des finances de Centraide et de membre du conseil d'administration de Sinai Health. Il est diplômé de la Sauder School of Business de l'Université de la Colombie-Britannique et porte le titre « Leslie Wong Fellow ».

« Harry est un leader chevronné qui a travaillé à mes côtés, aux côtés de notre conseil d'administration et du reste de notre équipe CIBC pour bâtir la banque que nous sommes aujourd'hui », a déclaré M. Dodig. « L'importance qu'il accorde à la clientèle, son leadership inclusif et ses antécédents en matière de rendement et de constance le placent dans une position idéale pour faire progresser la banque et poursuivre sur la lancée que nous avons établie. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui au cours des prochains mois. »

« Je suis ravi d'assumer ces nouvelles responsabilités au service des clients de la Banque CIBC, de ses employés, de ses partenaires d'affaires, de ses actionnaires et des collectivités que nous servons, » a déclaré M. Culham. « Je suis extrêmement fier du travail que nous avons accompli sous la direction de Victor et je suis enthousiaste à l'idée de poursuivre sur notre lancée pour réaliser pleinement la valeur de la stratégie que nous avons mise en place au cours de ces dernières années. »

« L'approche de Harry pour créer de la valeur pour les actionnaires par le biais d'une exécution disciplinée, une croissance prudente et contrôlée par rapport au risque, et l'importance accordée aux clients sont exactement ce qu'il faut pour poursuivre l'élan de la Banque CIBC », a déclaré Mme Stevenson. « La planification de la relève et le perfectionnement des compétences à tous les niveaux de l'organisation sont une préoccupation constante de notre conseil d'administration. L'annonce d'aujourd'hui est le reflet de notre processus et assurera la croissance uniforme et stable de la Banque CIBC en vue de créer une valeur durable pour les parties prenantes. »

