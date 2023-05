Les travailleuses et travailleurs des postes ont élu Jan Simpson à la présidence du STTP pour la première fois en 2019.

OTTAWA, ON, le 9 mai 2023 /CNW/ - Jan Simpson, première femme noire à diriger un syndicat national au Canada, a été réélue pour un second mandat historique en tant que présidente nationale du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP). Elle a ainsi obtenu le mandat clair de diriger le Syndicat alors qu'il s'apprête à entamer une ronde de négociation difficile avec Postes Canada. Autre première, le Comité exécutif national du STTP est désormais composé majoritairement de femmes : Rona Eckert a été élue 1re vice-présidente nationale, Beverly Collins a été réélue pour un troisième mandat au poste de secrétaire-trésorière nationale, et Coleen Jones et Jody Hutton ont été élues respectivement au poste de 2e vice-présidente nationale et de 3e vice-présidente nationale.

Jan Simpson a dirigé le Syndicat tout au long des turbulences et de l'incertitude de la crise de COVID-19, en veillant à ce que les travailleuses et travailleurs des postes et tous les membres du STTP soient en sécurité au travail afin qu'ils puissent aider le pays à aplanir la courbe. Elle a été réélue à un moment où les travailleuses et travailleurs de tout le pays, au sortir de la pandémie, sont plus déterminés que jamais à lutter pour de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires et un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. Le STTP milite également pour la création d'une banque postale publique, qui changerait la donne et permettrait de soutenir les personnes qui n'ont pas accès aux services bancaires dont elles ont besoin et celles qui vivent dans les collectivités éloignées. Le Syndicat incite également Postes Canada à jouer son rôle dans la lutte contre les changements climatiques, notamment en accélérant ses plans de réduction de son empreinte carbone.

Dans son discours d'acceptation, Mme Simpson a lancé un appel à l'unité alors que les membres du Syndicat commencent à se mobiliser pour relever les nombreux défis qui les attendent.

Ayant commencé sa carrière postale à Toronto, Jan Simpson a rapidement gravi les échelons du STTP. Pionnière du mouvement syndical canadien, elle est devenue la première personne noire élue au Comité exécutif national du STTP en 2015, à titre de 1re vice-présidente nationale. En 2019, elle est devenue la première femme noire à diriger un syndicat national au Canada.

Au congrès national du STTP, qui s'est tenu à Toronto du 1er au 5 mai, plus de 600 déléguées et délégués ont débattu des politiques du Syndicat et élu leurs dirigeantes et dirigeants aux paliers national et régional. Le 1er mai, à l'occasion de la Fête internationale des travailleurs et travailleuses, ils ont manifesté sur la place Nathan Phillips pour appuyer la campagne « Assez, c'est assez! » de la Fédération du travail de l'Ontario.

Le nouveau Comité exécutif national du STTP est composé des personnes suivantes :

Présidente nationale - Jan Simpson

1re vice-présidente nationale - Rona Eckert

Secrétaire-trésorière nationale - Beverly Collins

Dirigeant national des griefs - Carl Girouard

2e vice-présidente nationale - Coleen Jones

3e vice-présidente nationale - Jody Hutton

4e vice-président national - Martin Champagne

SOURCE Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes

Renseignements: Siân Griffiths, service des communications du STTP : [email protected] ou 613 882 2742