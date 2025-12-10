Vicky Côté reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Saguenay─Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en partenariat avec Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean et FAB Télé-Québec, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Saguenay─Lac-Saint-Jean à l'artiste en théâtre Vicky Côté. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis aujourd'hui par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au CALQ, lors d'un événement spécial consacré à l'artiste et à son univers artistique, organisé par Culture Saguenay─Lac-Saint-Jean. L'événement a réuni près de 60 participantes et participants et a été marqué par plusieurs hommages à la lauréate, dont les prestations artistiques de Sandra Contour et de Stéphane (Phano) Boulianne.

L'artiste en théâtre Vicky Côté remporte le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Saguenay-Lac-Saint-Jean. crédit : Patrick Simard (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« L'artiste de théâtre Vicky Côté connaît une période foisonnante, marquée par une grande diffusion de ses œuvres. Elle se démarque par sa capacité à conjuguer plusieurs rôles, au service d'un théâtre fort et ouvert aux échos brûlants du monde. Le jury a salué l'originalité de ses productions ainsi que la pertinence des thèmes abordés : la réalité des personnes âgées, la santé ou encore l'immigration, traités avec sensibilité et engagement. Par son dynamisme impressionnant et sa pratique théâtrale inventive, elle enrichit le paysage culturel d'ici et d'ailleurs », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

Biographie de Vicky Côté

Créatrice hyperactive et artiste engagée, Vicky Côté est à la fois auteure, metteure en scène, conceptrice de décors et d'éclairages, comédienne et marionnettiste. Sa démarche artistique s'affirme par une approche interdisciplinaire et visuelle, où l'ingéniosité et la poésie scénique mettent l'humain au cœur de ses questionnements et de ses thématiques. Elle privilégie une écriture de plateau inventive, non textuelle, pour créer un dialogue audacieux avec la société.

Active dans le milieu professionnel depuis 2004, elle fonde en 2008 le Théâtre à Bout Portant, qu'elle dirige toujours. Au sein de cette compagnie, elle a créé et réalisé treize productions de théâtre de création au Saguenay, présentées ensuite aux quatre coins de la province et à l'international. À ce jour, près de 700 représentations dans huit pays - de la France à la Colombie, en passant par la Chine et le Mexique - ont permis de faire rayonner son travail. Elle a également collaboré avec plusieurs organismes de théâtre tels que le Théâtre CRI, La Tortue Noire, le Théâtre 100 Masques et les Amis de Chiffon. Son travail lui a valu plusieurs reconnaissances, dont le Prix John-Hirsch du Conseil des arts du Canada, soulignant l'excellence de son travail à la mise en scène.

Une capsule vidéo portant sur le récipiendaire sera bientôt disponible sur FAB Télé-Québec.

Un prix supplémentaire remis par Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

Pour une deuxième année consécutive, Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean remercie chaleureusement l'Auberge de l'Île du Repos, qui offre à la lauréate du Prix du CALQ - Artiste de l'année au Saguenay-Lac-Saint-Jean une résidence de création. Le prix a été remis par Bernard Duchaine, président et directeur général et artistique de l'Auberge. Cette initiative souligne l'engagement de l'Auberge envers la vitalité culturelle de la région.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Saguenay─Lac-Saint-Jean

Culture SLSJ représente l'ensemble du secteur culturel du Saguenay-Lac-Saint-Jean et agit comme locomotive de son développement depuis plus de 40 ans. À travers ses actions de concertation, de communication, de formation et de représentation, il mobilise plus de 250 membres artistes, travailleur.se.s culturel.le.s et autonomes, organismes et partenaires du secteur et positionne la culture comme un vecteur majeur de développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

FAB Télé-Québec

La Fabrique culturelle fait peau neuve et devient FAB, la marque de Télé-Québec qui célèbre les fabuleux humains, les histoires vraies et les territoires d'ici. Grâce à ses 10 bureaux régionaux, FAB crée des contenus authentiques et inspirants qui reflètent la richesse et la diversité du Québec. FAB Télé-Québec est sur Facebook, Instagram, YouTube. Pour découvrir ses contenus, on visite video.telequebec.tv.

