Anne-Marie Proulx reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA), est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Chaudière-Appalaches à l'artiste visuelle Anne-Marie Proulx. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au CALQ, lors de la cérémonie des Prix d'excellence des arts et de la culture, produite par CCNCA, au Centre Manivelle de l'église Saint-Charles de Limoilou.

« Anne-Marie Proulx crée des univers poétiques où photographie, texte et installation questionnent nos liens au vivant et au territoire. Diffusé au Québec et à l'international, son travail se distingue par une démarche collaborative et une réflexion critique, faisant d'elle une figure incontournable de la scène artistique contemporaine en Chaudière-Appalaches », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

Biographie d'Anne-Marie Proulx

Puisant dans nos conversations avec les territoires, et dans nos relations avec le langage, Anne-Marie Proulx crée des univers poétiques qui interpellent les liens à la fois individuels et collectifs que nous entretenons avec nos environnements. Son travail de l'image, principalement photographique, entre souvent en dialogue avec des textes, des sons ou des vidéos, et se déploie en exposition dans des installations immersives, ou parfois dans la forme plus intimiste du livre. Ces formes de présentation interrogent les espaces tant physiques que métaphoriques que nous occupons et qui inversement aussi nous habitent.

Son travail a été diffusé surtout au Québec mais également au Canada, en France, en Angleterre et en Autriche. Ses œuvres font partie des collections du Musée d'art contemporain de Montréal, d'Hydro-Québec, de Méduse et de la Ville de Montréal. Elle est lauréate du Prix en art actuel du Musée national des beaux-arts du Québec (2025) et a été finaliste pour le Prix Lynne-Cohen (2019) et pour le Prix Videre Création en arts visuels (2018). Impliquée dans son milieu, elle travaille depuis 2014 à titre de codirectrice artistique de VU, centre de diffusion et de production de la photographie.

Une capsule vidéo portant sur la récipiendaire sera bientôt disponible sur FAB Télé-Québec.

Finalistes 2025

David Jacques, guitariste et luthiste de renommée internationale, a donné plus de 4 000 concerts dans 40 pays. Docteur en interprétation de la musique ancienne et professeur au Cégep de Sainte-Foy et à l'Université Laval, ce natif de Saint-Georges partage sa passion avec rigueur et curiosité, faisant de lui un ambassadeur exceptionnel de la musique.

Marie-Ève Fréchette, artiste visuelle, s'impose dans la sculpture contemporaine québécoise avec des œuvres saisissantes qui explorent la relation fragile entre l'humain et la nature. Son univers poétique et énigmatique interroge notre rapport à l'objet et à l'espace. Présenté au Québec et à l'international, son travail témoigne d'une contribution significative à la scène artistique.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Membre influent du Réseau des conseils régionaux de la culture, Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA) fait la promotion des arts et de la culture et affirme leur importance. Il regroupe, concerte et représente des créateurs, des créatrices, des organismes professionnels et des porte-paroles des villes et MRC sur ses territoires. Sa mission se traduit par des actions de représentation auprès des instances politiques et des partenaires économiques, par la défense de la liberté d'expression et par du soutien aux créateurs et créatrices.

FAB Télé-Québec

La Fabrique culturelle fait peau neuve et devient FAB, la marque de Télé-Québec qui célèbre les fabuleux humains, les histoires vraies et les territoires d'ici. Grâce à ses 10 bureaux régionaux, FAB crée des contenus authentiques et inspirants qui reflètent la richesse et la diversité du Québec. FAB Télé-Québec est sur Facebook, Instagram, YouTube. Pour découvrir ses contenus, on visite video.telequebec.tv.

