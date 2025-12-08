Nicolas Zemmour reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Estrie

SHERBROOKE, QC, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en partenariat avec le Conseil de la culture de l'Estrie et FAB de Télé-Québec, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Estrie au chorégraphe Nicolas Zemmour. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $ et d'une capsule vidéo réalisée par l'équipe régionale de FAB, lui a été remis par Priscille Gendron, directrice du soutien aux organismes de création et de production au CALQ, à l'occasion de L'Apéro culturel de l'Estrie tenu au Cégep de Sherbrooke, à Sherbrooke.

« L'engagement de Nicolas Zemmour rayonne bien au-delà de la scène : il incarne une force vive pour la communauté estrienne et le milieu de la danse contemporaine. Par ses créations chorégraphiques d'une qualité remarquable, il se démarque autant sur le plan de la recherche artistique que sur celui de la réflexion sociale. Animé par un profond désir de transmission, il partage son savoir-faire acquis à l'international par le biais de l'enseignement, tout en œuvrant avec cœur pour démocratiser la danse et en faciliter l'accès en Estrie », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

Biographie de Nicolas Zemmour

Nicolas Zemmour est un chorégraphe et danseur dont le travail repousse les frontières de la danse contemporaine. Il a été formé au Conservatoire d'Avignon, puis à la Folkwang Universität der Künste à Essen, où il a côtoyé de près l'univers du Tanztheater de Pina Bausch. En tant qu'interprète, il a dansé notamment au sein du Ballet Preljocaj, ainsi qu'au Théâtre du Bolchoï.

En 2017, il crée sa première œuvre internationale, La Brisure des Vases, en collaboration avec les Théâtres de la Ville de Luxembourg, le Ballet national de Marseille et Les Hivernales d'Avignon. En 2019, il fonde le ZemmourBallet, une compagnie qui développe un nouveau courant artistique, l'Épaissisme. Créé avec le dramaturge Marc Zemmour, ce courant met de l'avant une danse épaisse où formes, sens et émotions se rencontrent dans une profondeur inédite. Implantée au Centre des arts de la scène Jean-Besré (CASJB) à Sherbrooke, la compagnie y développe un véritable pôle de création et de diffusion.

Au-delà de ses créations, Nicolas Zemmour s'investit dans la transmission et le partage artistique. Il est à l'initiative du Festival de danse contemporaine de Sherbrooke, un événement qui célèbre la diversité chorégraphique et soutient les artistes. Il organise également des soirées d'improvisation dansée, offrant un espace d'exploration et d'échange entre interprètes et spectateurs. Investi dans sa communauté, Nicolas Zemmour siège au conseil d'administration de Culture Sherbrooke. Il a également été membre du conseil d'administration du Regroupement québécois de la danse (RQD) ainsi que du conseil d'administration du Conseil de la culture de l'Estrie (CCE). Pendant plusieurs années, il a enseigné la danse classique et contemporaine au Cégep de Sherbrooke et à Bishop's University, où il a transmis son savoir et inspiré la relève artistique.

Une capsule vidéo portant sur le récipiendaire sera bientôt disponible sur FAB Télé-Québec.

Finalistes 2025

L'écrivaine Véronique Grenier contribue depuis plus de 13 ans au rayonnement culturel de l'Estrie et du Québec à travers ses livres, ses chroniques, ses ateliers et ses nombreuses collaborations artistiques. Elle se distingue par la singularité de sa démarche littéraire et par son engagement indéfectible envers la démocratisation de la parole et de la poésie.

Multi instrumentiste, compositeur et arrangeur, Andrew Wells-Oberegger explore, depuis plus de 20 ans, les musiques anciennes et du monde avec une approche à la fois érudite et instinctive. Son travail, salué ici comme à l'international, rayonne par sa richesse sonore, son engagement envers la communauté estrienne et sa volonté de faire dialoguer mémoire, création et émotion.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Le Conseil de la culture de l'Estrie

Le Conseil de la culture de l'Estrie a pour mission de contribuer à l'essor et à la reconnaissance des arts professionnels ainsi qu'à l'accès à la culture en Estrie.

Étroitement lié au développement culturel de la région depuis 1977, le Conseil de la culture de l'Estrie regroupe et soutient des artistes, des organismes et des travailleurs culturels issus de toutes disciplines artistiques et culturelles sur l'ensemble du territoire de l'Estrie. Souhaitant mobiliser l'ensemble des forces vives de tous les secteurs de la société estrienne, le Conseil privilégie une approche sociétale multisectorielle et pluridisciplinaire. Ses activités de concertation le conduisent à des actions de développement, de sensibilisation, de représentation et de promotion, et lui permettent de jouer un rôle-conseil en arts et en culture auprès de différents partenaires.

FAB Télé-Québec

La Fabrique culturelle fait peau neuve et devient FAB, la marque de Télé-Québec qui célèbre les fabuleux humains, les histoires vraies et les territoires d'ici. Grâce à ses 10 bureaux régionaux, FAB crée des contenus authentiques et inspirants qui reflètent la richesse et la diversité du Québec. FAB Télé-Québec est sur Facebook, Instagram, YouTube. Pour découvrir ses contenus, on visite video.telequebec.tv.

