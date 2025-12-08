Alan Lake reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA), est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans la Capitale-Nationale au chorégraphe, interprète et artiste visuel Alan Lake. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au CALQ, lors de la cérémonie des Prix d'excellence des arts et de la culture, produite par CCNCA, au Centre Manivelle de l'église Saint-Charles de Limoilou.

« Le chorégraphe, interprète et artiste visuel Alan Lake fusionne danse, cinéma et arts visuels pour créer des œuvres qui repoussent les frontières de la scène contemporaine. Véritables fresques vivantes, ses créations témoignent d'une approche singulière où le mouvement devient langage universel. Par ses propositions audacieuses et saisissantes, il recueille une grande reconnaissance ici comme à l'international, conquérant un public toujours plus vaste », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

Biographie de Alan Lake

Alan Lake est chorégraphe, interprète, réalisateur et artiste en arts visuels. En 2007, il fonde Alan Lake Factori(e), compagnie de danse contemporaine pluridisciplinaire basée à Québec, qui explore le croisement entre la danse, le cinéma et les arts visuels. Cette initiative crée un langage unique caractérisé par des univers bruts et symbolistes, où l'humain est en constante interaction avec son environnement.

Sa carrière de chorégraphe est jalonnée de succès à travers le Québec, le Canada et le monde, avec des œuvres comme Là-bas, le lointain (2012), Ravages (2015), Les caveaux (2016), Le cri des méduses (2018), Gratter la pénombre (2020) et L'effritement des parades (2021). En parallèle de son travail chorégraphique, Alan Lake réalise des films de danse comme Ravages, L'étreinte des Valkyries et Parades qui ont été récompensés dans de prestigieux festivals à travers le monde.

Une capsule vidéo portant sur le récipiendaire sera bientôt disponible sur FAB Télé-Québec.

Finalistes 2025

Paul Bordeleau enrichit la bande dessinée québécoise par ses albums, ses adaptations et ses illustrations. Auteur et illustrateur reconnu, il collabore avec des médias, signe des albums et adapte des pièces en BD. À la Maison de la littérature, son atelier La Shop à Bulles est un lieu créatif et communautaire qui rayonne bien au-delà de la Capitale Nationale, affirmant son rôle central dans le développement du neuvième art.

Mélanie Carrier, biologiste devenue documentariste, cofondatrice de MÖ FILMS, crée des œuvres engagées et primées à l'international, dont le plus récent, À hauteur d'enfant, paru en 2024. Sa démarche humaniste nourrit des débats essentiels et propose des récits puissants qui interrogent notre époque, inspirant réflexion et dialogue à travers des films salués pour leur profondeur et leur engagement.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Membre influent du Réseau des conseils régionaux de la culture, Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA) fait la promotion des arts et de la culture et affirme leur importance. Il regroupe, concerte et représente des créateurs, des créatrices, des organismes professionnels et des porte-paroles des villes et MRC sur ses territoires. Sa mission se traduit par des actions de représentation auprès des instances politiques et des partenaires économiques, par la défense de la liberté d'expression et par du soutien aux créateurs et créatrices.

FAB Télé-Québec

La Fabrique culturelle fait peau neuve et devient FAB, la marque de Télé-Québec qui célèbre les fabuleux humains, les histoires vraies et les territoires d'ici. Grâce à ses 10 bureaux régionaux, FAB crée des contenus authentiques et inspirants qui reflètent la richesse et la diversité du Québec. FAB Télé-Québec est sur Facebook, Instagram, YouTube. Pour découvrir ses contenus, on visite video.telequebec.tv.

