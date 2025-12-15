ETOBICOKE, ON , le 15 déc. 2025 /CNW/ - Viatris Inc. (Nasdaq : VTRS) a été nommée l'un des meilleurs lieux de travail en Ontario en 2025, ainsi que l'un des meilleurs lieux de travail pour son engagement communautaire au Canada en 2025. Ces reconnaissances soulignent l'engagement de Viatris à favoriser une culture où les collègues sont enthousiastes à l'égard du travail qu'ils font et se sentent valorisés, mobilisés et motivés. Viatris a aussi à cœur de chercher de véritables occasions de redonner aux communautés.

L'entreprise a reçu ces reconnaissances à la suite d'une analyse rigoureuse indépendante effectuée par Great Place to Work®.

La liste des meilleurs lieux de travail en Ontario en 2025 a été dressée sur la base des commentaires reçus des employés des centaines d'entreprises qui ont été sondées par Great Place to Work®. Pour pouvoir figurer sur cette liste, les entreprises doivent détenir la certification Great Place to WorkMC et avoir obtenu des scores exceptionnellement élevés des employés ayant répondu au sondage Trust Index.

Le titre de meilleur lieu de travail pour l'engagement communautaire est décerné à des entreprises qui favorisent la contribution. Les employés de ces entreprises sont invariablement fiers de la façon dont celles-ci soutiennent la communauté, en instaurant la confiance, en consolidant la culture de l'engagement et en renforçant la croyance selon laquelle il est possible de faire le bien en affaires.

« Nous sommes très honorés de recevoir ces reconnaissances », a déclaré Jeffrey Long, directeur national de Viatris au Canada. « Elles reflètent la culture que nous avons bâtie chez Viatris Canada, qui repose sur l'inclusion et qui fait passer les gens en premier. Cet engagement se manifeste au-delà de notre lieu de travail. Nous mettons tout en œuvre pour avoir une réelle incidence dans les communautés où nous vivons et travaillons, car nous accordons une place essentielle au soutien, au bien-être et aux occasions à l'échelle locale. »

À propos de Viatris

Viatris Inc. (Nasdaq : VTRS) est une entreprise mondiale du secteur de la santé qui se trouve dans une position unique pour combler le fossé traditionnel entre les produits génériques et les produits de marque, en combinant le meilleur des deux afin de répondre de manière plus globale aux besoins du secteur de la santé à l'échelle mondiale. Motivés par notre mission de donner aux gens du monde entier les moyens de vivre en meilleure santé à toutes les étapes de la vie, nous fournissons un accès à grande échelle, en fournissant actuellement des médicaments de haute qualité à environ 1 milliard de patients dans le monde chaque année et touchant tous les moments de la vie, de la naissance à la fin de la vie, des problèmes de santé aigus aux maladies chroniques. Grâce à notre portefeuille de médicaments exceptionnellement vaste et diversifié, à une chaîne d'approvisionnement mondiale unique en son genre conçue pour atteindre un plus grand nombre de personnes au moment et à l'endroit où elles en ont besoin, et à l'expertise scientifique nécessaire pour relever certains des défis sanitaires les plus persistants au monde, l'accès revêt une signification profonde chez Viatris. Notre siège social est situé aux États-Unis, et nous exploitons des centres mondiaux à Pittsburgh, à Shanghai et à Hyderabad, en Inde. Pour en savoir plus, consultez le site viatris.com et le site investor.viatris.com. Vous pouvez également communiquer avec nous sur LinkedIn, Instagram, YouTube et X.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® est l'autorité mondiale en matière de cultures d'entreprise de grande confiance et de haut rendement. Cette firme de recherche et de conseil d'envergure mondiale fournit les repères et l'expertise nécessaires pour créer, perpétuer et reconnaître des cultures d'entreprise qui se démarquent. Au Canada, Great Place to Work® produit des listes des meilleurs lieux de travail par secteur d'activité et par région, et représente les voix de 500 000 employés de l'industrie. Il s'agit de l'une des plus vastes enquêtes annuelles sur les lieux de travail, reconnaissant les meilleurs lieux de travail au monde par une série de listes nationales, dont celles qui sont publiées par The Globe & Mail (Canada) et le magazine Fortune (É.-U.). Visitez-nous à www.greatplacetowork.ca.

