ETOBICOKE, Ontario, 27 mai 2025 /CNW/ - Viatris Inc. (Nasdaq: VTRS), une entreprise mondiale de soins de santé, a annoncé aujourd'hui le lancement au Canada de comprimés orodispersibles de Gen-Clozapine (12,5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg et 200 mg), qui offrent une nouvelle option de traitement aux patients atteints de schizophrénie résistante au traitement. Il s'agit de la première version au Canada d'un comprimé de clozapine qui se désintègre par voie orale, le seul antipsychotique approuvé pour la schizophrénie1 résistante au traitement. On estime que 25 à 30 % des personnes atteintes de schizophrénie répondent aux critères de la schizophrénie résistante au traitement.1

Le Dr Ofer Agid, chef médical des services ambulatoires de la division de la schizophrénie du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) de Toronto, a déclaré : « L'introduction de la Gen-Clozapine est une bonne nouvelle pour les patients et les médecins, car cette nouvelle formulation de clozapine se désintègre rapidement lorsqu'on la met sur la langue ou peut être mastiquée, ce qui offre une nouvelle option à certains patients qui en ont besoin. Cela donne également aux médecins une solution alternative à la forme posologique actuelle du comprimé. »

La Gen-Clozapine est disponible sous forme de comprimé (non orodispersible) depuis 2003. Depuis plus de 18 ans, Viatris donne accès à ce médicament et à des soins connexes à des milliers de patients canadiens par l'entremise du Gen-Clozapine Access Network (GenCAN).

Jeffrey Long, directeur national de Viatris Canada, a déclaré : « Le lancement de comprimés orodispersibles de Gen-Clozapine est une preuve supplémentaire de notre engagement à offrir des options de traitement diversifiées aux patients et aux professionnels de la santé au Canada. Le solide héritage de Viatris en matière de santé mentale, et son expérience de la clozapine en particulier, nous placent dans une excellente position pour donner accès à cette nouvelle formule qui aura une incidence sur le traitement des patients. »

Les comprimés orodispersibles Gen-Clozapine sont disponibles sur ordonnance seulement et par l'entremise du programme de soutien aux patients GenCAN. Grâce à GenCAN, Viatris s'engage à assurer la sécurité des patients, à faire progresser continuellement les connaissances cliniques et à appliquer des solutions technologiques pour simplifier les pratiques de surveillance. Le programme soutient plus de 12 000 patients actifs partout au Canada, en collaboration avec des équipes de soins de santé pour l'utilisation sécuritaire et efficace de la Gen-Clozapine.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la monographie du produit à https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00078407.PDF.

Références :

1.Remington G, Addington D, Honer W, Ismail Z, Raedler T, Teehan M (septembre 2017). « Lignes directrices sur la pharmacothérapie de la schizophrénie chez les adultes » Canadian Journal of Psychiatry. Revue canadienne de psychiatrie. 62 (9): 604-616.

À propos de Viatris

Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) est une entreprise mondiale du secteur de la santé qui se trouve dans une position unique pour combler le fossé traditionnel entre les produits génériques et les produits de marques, en combinant le meilleur des deux afin de répondre de manière plus globale aux besoins du secteur de la santé à l'échelle mondiale. Motivés par notre mission de donner aux gens du monde entier les moyens de vivre en meilleure santé à toutes les étapes de la vie, nous fournissons un accès à grande échelle, en fournissant actuellement des médicaments de haute qualité à environ 1 milliard de patients dans le monde chaque année et touchant tous les moments de la vie, de la naissance à la fin de la vie, des problèmes de santé aigus aux maladies chroniques. Grâce à notre portefeuille de médicaments exceptionnellement vaste et diversifié, à une chaîne d'approvisionnement mondiale unique en son genre conçue pour atteindre un plus grand nombre de personnes au moment et à l'endroit où elles en ont besoin, et à l'expertise scientifique nécessaire pour relever certains des défis sanitaires les plus persistants au monde, l'accès revêt une signification profonde chez Viatris. Notre siège social est situé aux États-Unis, et nous exploitons des centres mondiaux à Pittsburgh, à Shanghai et à Hyderabad, en Inde. Pour en savoir plus, consultez le site viatris.com et le site investor.viatris.com. Vous pouvez également communiquer avec nous sur LinkedIn, Instagram, YouTube et X (anciennement Twitter).

Énoncés prospectifs

Cet énoncé comprend des énoncés qui constituent des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés sont émis au sens des dispositions relatives à la sphère de sécurité de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs peuvent comprendre des énoncés concernant le lancement de nouveaux produits. Comme les énoncés prospectifs comportent intrinsèquement des risques et des incertitudes, les résultats futurs réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient causer ou contribuer à de telles différences comprennent, sans s'y limiter : les actions et les décisions des organismes de réglementation des soins de santé et des produits pharmaceutiques; notre capacité à respecter les lois et les règlements applicables; des changements aux lois et règlements sur les soins de santé et les produits pharmaceutiques aux États-Unis et à l'étranger; tout obstacle réglementaire, juridique ou autre à la capacité de Viatris de commercialiser de nouveaux produits; la capacité de Viatris ou de ses partenaires de développer, de fabriquer et de commercialiser des produits; la portée, le calendrier et le résultat de toute procédure judiciaire en cours, ainsi que l'incidence de ces procédures; l'incapacité de Viatris à atteindre le rendement et les résultats financiers et opérationnels futurs prévus ou ciblés; les risques associés aux opérations internationales; les changements dans les relations avec les tiers; l'effet de tout changement dans les relations avec les clients et les fournisseurs de Viatris ou de ses partenaires et les habitudes d'achat des clients; les répercussions de la concurrence; les changements dans les conditions économiques et financières de Viatris ou de ses partenaires; les incertitudes et les questions indépendantes de la volonté de la direction, y compris les conditions économiques générales, les tarifs et les restrictions commerciales, l'inflation et les taux de change; et les autres risques décrits dans les documents déposés par Viatris auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Viatris utilise régulièrement son site Web comme un moyen de divulguer des renseignements importants au public de façon large et non exclusive aux fins de la divulgation équitable réglementaire de la SEC (Reg FD). Viatris ne s'engage aucunement à mettre à jour ces déclarations pour révision ou modification après la date du présent communiqué de presse, sauf si la loi l'exige.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1983916/5311774/Viatris_OUS_Logo.jpg

SOURCE Viatris Inc.

PERSONNE-RESSOURCE : Médias : [email protected]