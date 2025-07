ETOBICOKE, Ontario, 15 juillet 2025 /CNW/ - Viatris Inc.(Nasdaq: VTRS) a obtenu la certification Great Place to Work® au Canada. Cette reconnaissance souligne l'engagement de Viatris à favoriser une culture où les collègues sont enthousiastes à l'égard du travail qu'ils font et se sentent valorisés, mobilisés et motivés.

Great Place to Work® est l'autorité mondiale en matière de culture en milieu de travail, d'expérience des employés et de comportements de leadership qui a fait ses preuves pour générer des revenus de premier plan, favoriser le maintien en poste des employés et accroître l'innovation. Cette reconnaissance est le résultat d'une évaluation indépendante, qui utilise un processus rigoureux en deux étapes comprenant un sondage anonyme auprès des employés et une évaluation spécifique de la culture d'entreprise de l'entreprise, évaluant les pratiques, les politiques et la culture des RH et du leadership de l'organisation. En prenant en compte tous les éléments, 94 % des employés canadiens ont déclaré que c'était un excellent endroit où travailler, et 96 % d'entre eux ont déclaré être traités équitablement, peu importe leur genre.

« La certification Great Place to Work est une réalisation très convoitée qui exige un dévouement constant et intentionnel à l'expérience globale des employés, a déclaré Sarah Lewis-Kulin, vice-présidente de la reconnaissance mondiale chez Great Place to Work. Elle souligne que la certification est la seule reconnaissance officielle obtenue par les commentaires en temps réel des employés au sujet de la culture de leur entreprise. « Grâce à cette reconnaissance, il est évident que Viatris se distingue comme l'une des meilleures entreprises pour lesquelles travailler, offrant un excellent environnement de travail à ses employés. »

Jeffrey Long, directeur national de Viatris Canada, a déclaré : « Nous sommes très fiers de recevoir cette certification. Elle reflète la culture inclusive et axée sur la raison d'être que nous avons bâtie ensemble en tant qu'équipe. »

À propos de Viatris

Viatris Inc. (NASDAQ : VTRS) est une entreprise mondiale du secteur de la santé qui se trouve dans une position unique pour combler le fossé traditionnel entre les produits génériques et les produits de marques, en combinant le meilleur des deux afin de répondre de manière plus globale aux besoins du secteur de la santé à l'échelle mondiale. Motivés par notre mission de donner aux gens du monde entier les moyens de vivre en meilleure santé à toutes les étapes de la vie, nous fournissons un accès à grande échelle, en fournissant actuellement des médicaments de haute qualité à environ 1 milliard de patients dans le monde chaque année et touchant tous les moments de la vie, de la naissance à la fin de la vie, des problèmes de santé aigus aux maladies chroniques. Grâce à notre portefeuille de médicaments exceptionnellement vaste et diversifié, à une chaîne d'approvisionnement mondiale unique en son genre conçue pour atteindre un plus grand nombre de personnes au moment et à l'endroit où elles en ont besoin, et à l'expertise scientifique nécessaire pour relever certains des défis sanitaires les plus persistants au monde, l'accès revêt une signification profonde chez Viatris. Notre siège social est situé aux États-Unis, et nous exploitons des centres mondiaux à Pittsburgh, à Shanghai et à Hyderabad, en Inde. Pour en savoir plus, consultez le site viatris.com et le site investor.viatris.com. Vous pouvez également communiquer avec nous sur LinkedIn, Instagram, YouTube et X.

À propos de la certification Great Place to Work™

La certification Great Place to Work™ est la première reconnaissance « d'employeur de choix » que les entreprises souhaitent obtenir. Il s'agit de la seule reconnaissance fondée entièrement sur ce que les employés déclarent au sujet de leur expérience en milieu de travail, plus précisément, sur la fréquence à laquelle ils font l'expérience d'un milieu de travail digne de confiance. La certification Great Place to Work est reconnue dans le monde entier par les employés et les employeurs et constitue la référence mondiale pour identifier et reconnaître l'expérience exceptionnelle des employés. Chaque année, plus de 10 000 entreprises de 60 pays présentent une demande pour obtenir la certification Great Place to Work.

À propos de Great Place to Work®

En tant qu'autorité mondiale en matière de culture en milieu de travail, Great Place to Work® fait appel à 30 ans de recherches et de données révolutionnaires pour aider chaque emplacement à devenir un excellent milieu de travail pour tous. Sa plateforme exclusive et le modèle For AllTM aident les entreprises à évaluer l'expérience de chaque employé; les milieux de travail exemplaires obtiennent la certification Great Place to Work™ ou figurent au palmarès tant convoité des Meilleurs lieux de travailTM.

Pour en savoir plus, visitez greatplacetowork.com et suivez Great Place to Work sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.

