Le partenariat combine les avantages de la solution de mobilité d'arrière-plan de ViaPlus et de la portée d'acquisition mondiale et la connectivité étendue de modes de paiement alternatifs de Nuvei

Plus de 700 nouveaux types de paiements en plus de 150 devises sont maintenant offerts aux consommateurs à l'aide des systèmes ViaPlus

Nouvelles solutions locales dans les pays desservis par VINCI Highways : le Brésil, le Pérou et la Colombie

Souplesse accrue pour les utilisateurs finaux et les organismes de transport

CARROLLTON, Texas et MONTRÉAL, 12 juin 2024 /CNW/ - ViaPlus, une filiale de VINCI Highways, et Nuvei Corporation (Nuvei) (Nasdaq : NVEI) (TSX: NVEI), la société canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui un partenariat visant à offrir une expérience de paiement améliorée aux consommateurs qui paient pour des services de mobilité.

Le partenariat intégrera le service de soutien à la mobilité de ViaPlus, qui traite et rapproche financièrement de grands volumes de transactions, grâce à la portée mondiale d'acquisition et de traitement de Nuvei et sa capacité à gérer une grande variété d'applications numériques au moyen d'importantes intégrations de modes de paiement alternatifs (APM).

L'intégration simple et transparente de ViaPlus à la plateforme technologique de paiement de Nuvei introduit plus de 700 nouveaux types de paiements dans le système ViaPlus pour former un nouveau réseau de paiement numérique appelé ViaPlus Nexus™. Les consommateurs de ViaPlus pourront payer pour des services de mobilité faisant appel à de nouvelles méthodes, y compris des options numériques standard comme Apple Pay, ainsi que des choix locaux populaires dans les pays desservis par le réseau de VINCI Highways : Pix au Brésil, Pago Efectivo au Pérou et Nequi en Colombie. ViaPlus inclura également Alipay, de Chine, l'un des portefeuilles numériques les plus populaires au monde.

Parmi les autres avantages, mentionnons une plus grande accessibilité pour les clients qui choisissent de payer en espèces par l'entremise du réseau de paiement de détail de Nuvei, et les avantages généraux de l'augmentation des paiements sans papier.

Richard Arce, président et chef de la direction de ViaPlus, a déclaré : « Cette initiative témoigne de l'engagement de ViaPlus et de VINCI Highways à améliorer l'expérience des conducteurs grâce à des méthodes de paiement sûres et efficaces au sein de l'écosystème mondial de la mobilité. »

Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à ViaPlus. Notre mission est de permettre aux entreprises de tisser des liens plus profonds avec leurs clients, et ce partenariat est un autre excellent exemple du pouvoir de la technologie de paiement pour y parvenir. Permettre aux consommateurs de payer où ils sont, quand bon leur semble et selon les méthodes de paiement qu'ils préfèrent est essentiel à l'expérience numérique moderne. »

À propos de ViaPlus

ViaPlus est un acteur mondial de la mobilité sur le marché des systèmes de transport intelligents (ITS), spécialisé dans les solutions de gestion des recettes et de services pour l'industrie du transport. Nos opérations clients, nos analyses de données et notre technologie de back-office à compte unique facilitent les transactions à haut volume nécessaires à une mobilité multimodale sans faille. En tant que filiale de VINCI Highways, nous nous engageons à innover techniquement et à promouvoir une expérience de mobilité positive pour tous.

www.ViaPlus.com

À propos de VINCI Highways

VINCI Highways, filiale de VINCI Concessions, est un leader des concessions, opérations et services de mobilité routière. VINCI Highways conçoit, finance, construit et opère des autoroutes, réseaux urbains, ponts, tunnels et services routiers numériques sur un réseau de plus de 3 000 km dans 14 pays. VINCI Highways met à profit son savoir-faire pour garantir les meilleurs standards de performance et de sécurité et assurer une expérience positive aux automobilistes.

https://www.vinci-concessions.com/en/vinci-highways

https://www.linkedin.com/company/vinci-highways/

@VINCIConcess

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) est la société canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes et de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 700 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, visitez www.nuvei.com

NVEI-Relations avec les investisseurs

