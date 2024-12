La philosophie de l'entreprise, « Redefine productivity at ease », démontre son engagement total à améliorer la productivité en milieu de travail grâce à sa technologie novatrice alimentée par l'IA

LAS VEGAS, 11 décembre 2024 /CNW/ - Compte tenu de la demande croissante pour une plus grande efficacité dans les milieux de travail à l'échelle mondiale, viaim, une entreprise spécialisée dans le matériel technologique alimenté par l'IA profondément enracinée dans le secteur des bureaux intelligents, lancera prochainement de manière officielle sa stratégie d'expansion sur les marchés mondiaux. En appui à la vision de la marque « Redeifine Productivity at Ease » (Redéfinir la productivité en toute facilité), l'entreprise s'engage à tirer parti de la technologie novatrice de l'IA pour aider les professionnels à s'attaquer à des tâches banales, leur permettant de travailler plus intelligemment, et non plus fort, de stimuler l'efficacité au travail et de se concentrer sur la créativité tout en maintenant une dynamique équilibrée de conciliation entre le travail et la vie personnelle.

viaim, avec sa série d'écouteurs alimentés par l'IA, y compris viaim RecDot et d'autres produits, a franchi une étape importante vers son expansion sur le marché international. Non seulement cette initiative permet-elle d'élargir la vision de la marque, mais elle démontre également l'engagement ferme de l'entreprise à transformer l'efficacité en milieu de travail à l'échelle mondiale.

La mission de viaim est de créer de « l'intelligence réelle », une IA vraiment utile qui sert d'assistant de bureau intelligent et permet de gagner du temps. L'entreprise entend aider les professionnels à rationaliser les processus, à améliorer la qualité du travail et à les libérer des tâches fastidieuses et répétitives, leur permettant de « libérer leur cerveau » et de se concentrer sur un travail plus précieux.

La naissance d'une marque grâce à Insights

Imaginez que vous êtes en plein milieu d'une téléconférence, d'une conversation ou d'une séance d'entraînement importante et que, soudainement, il vous vient une inspiration, ou que des détails clés de la collaboration émergent. Une brève distraction, une notification de courriel reçu, par exemple, apparaît soudain et vous fait passer à côté de points essentiels. Cette situation, très familière pour de nombreux professionnels, constituait également un défi récurrent pour l'équipe de viaim. Ils se sont souvent demandé : « Comment pouvons-nous simplifier la façon dont les réunions et les appels sont consignés? Cette frustration partagée a suscité la volonté de créer une solution.

De l'inspiration à l'innovation : la conception de viaim

viaim se consacre à la création de produits vraiment pratiques basés sur l'IA qui s'attaquent aux distractions et aux inefficacités en milieu de travail. En intégrant l'IA aux casques d'écoute, Viaim permet aux utilisateurs d'enregistrer et de transcrire les réunions, les appels et les événements en direct de façon transparente. Après une réunion, viaim AI peut également aider à rédiger automatiquement un résumé de la réunion et une liste de choses à faire. viaim comprend très bien que des bouffées d'inspiration soudaines arrivent parfois et doivent être consignées de toute urgence. Les produits viaim peuvent capter ces idées et ces inspirations précieuses qui surgissent instantanément et rapidement pour les traiter dans leur intégralité.

Mission et vision de viaim

La mission de viaim est simple : créer une IA vraiment utile qui libère les gens des tâches répétitives et épuisantes au bureau, leur permettant de se concentrer sur des activités significatives comme l'engagement avec les collègues, l'innovation et le fait de profiter des récompenses de leurs efforts. viaim fait constamment évoluer ses idées pour offrir des expériences fluides et intuitives qui rendent plus heureux. L'entreprise croit qu'un cerveau puissant alimenté par l'IA peut gérer des tâches fastidieuses, ce qui permet aux personnes de se concentrer sur leur travail de base, stimule leur créativité, leur compétitivité et leur efficacité. Cette approche permet de gagner du temps et de le consacrer aux joies et aux découvertes de la vie. viaim envisage un monde où les gens travaillent plus intelligemment et vivent une vie plus épanouie. En tant que jeune entreprise à croissance rapide, viaim valorise sa taille réduite et son emphase sur des changements significatifs.

Shawn Ma, chef de la direction de Viaim, a déclaré : « Notre mission est de développer une vraie intelligence qui offre une valeur réelle en répondant aux défis du monde réel, et non seulement en mettant en valeur les capacités techniques. viaim vise à inspirer les personnes à repenser l'équilibre entre le travail et la vie personnelle, en aidant les utilisateurs à travailler plus intelligemment, et non plus fort, afin de libérer plus de possibilités. Notre objectif est de créer un réseau d'assistants professionnels en IA dans divers domaines, formant un écosystème intelligent complet qui améliore le bonheur. Avec cette vision, nous nous réjouissons à l'idée d'un avenir plus intelligent, plus libre et plus significatif, qui apportera ces avantages aux personnes partout dans le monde. »

viaim invite tout le monde à se joindre à l'expérience immersive au salon CES 2025, au kiosque 36709 LVCC, hall sud 2, du 7 au 10 janvier, où l'entreprise lancera ses derniers produits : viaim RecDot, un casque d'écoute, et viaim Notekit, une solution informatique. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir les solutions immersives alimentées par l'IA de Viaim, conçues pour transformer la productivité en milieu de travail.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://store.viaim.ai/password

