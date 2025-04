Les écouteurs RecDot alimentés par l'IA brisent les barrières sonores, créant une célébration immersive et durable pour tous

NEW YORK, 24 avril 2025 /CNW/ - Le 22 avril, viaim a organisé la première « fête silencieuse » au monde à Shanghai, en exploitant ses écouteurs RecDot innovants alimentés par l'IA pour combler les lacunes en matière de communication et permettre des interactions sans obstacle. Dédié à l'inclusion et à la durabilité environnementale, l'événement a célébré le Jour de la Terre en réunissant diverses communautés, en particulier les personnes malentendantes, grâce à la musique et à la technologie de pointe.

Baptisé « Fête silencieuse du Jour de la Terre 2025 », cet événement a permis aux participants de découvrir les capacités de transformation des écouteurs RecDot de viaim, qui offrent une conversion multilingue en temps réel de la parole au texte et du texte à la parole, en anglais et en chinois. Tout au long de l'événement, des sous-titres en temps réel ont été projetés sur des écrans géants, permettant aux participants de suivre visuellement les conversations et les spectacles. Les participants ont utilisé les écouteurs viaim pour faciliter la communication directe entre les groupes, éliminant ainsi les barrières traditionnelles pour les personnes malentendantes et favorisant un environnement véritablement inclusif.

L'événement comportait également un volet culturel au cours duquel des artistes sourds se sont livrés à des spectacles créatifs, notamment du rap en langue des signes et des projections d'art visuel dynamiques, mettant ainsi en valeur leurs capacités créatives. En plus de reconnaître les exploits de la communauté des malentendants, la fête comportait également de nombreuses activités amusantes et interactives, notamment des jeux silencieux, des spectacles artistiques, des expériences musicales à basse fréquence et des jeux de cartes sociaux novateurs. Notamment, les baristas malentendants ont géré efficacement les interactions avec les clients à l'aide des écouteurs de viaim, démontrant l'accessibilité pratique de l'IA dans les secteurs des services.

Participant à l'événement, Shawn Ma, chef de la direction de viaim, a souligné : « Lorsque nous envisageons l'avenir de la technologie, il ne devrait pas s'agir simplement d'un concours pour l'efficacité, mais d'une poursuite de l'inclusion. Grâce à l'IA, nous nous efforçons de faire en sorte que la communication devienne un droit universel dont chacun peut se prévaloir. Nous croyons que la véritable valeur de la technologie consiste à illuminer le silence et à connecter le monde grâce à la compréhension. »

L'engagement de viaim en faveur de la durabilité et de la responsabilité sociale était évident tout au long de l'événement. Dans un espace d'exposition dédié au développement durable, les participants ont exploré des installations construites à partir de matériaux recyclés et biodégradables, y compris un présentoir central d'écouteurs en forme d'arbre, symbolisant l'harmonie entre le progrès technologique et la préservation de l'environnement. Les participants ont joué avec enthousiasme aux « AI Eco Scenario Cards », en réfléchissant à des stratégies innovantes pour intégrer les capacités multilingues de viaim dans des pratiques durables, telles que la réduction des voyages d'affaires internationaux.

L'événement s'inscrivait dans le cadre d'une initiative plus vaste lancée conjointement par viam, Oatly et B Corps China, et a été organisé conjointement avec BassBath, qui a contribué à l'organisation de l'événement. Pour souligner cette collaboration, viaim a également animé une table ronde instructive sur les « Pratiques de bureau durables améliorées par l'IA », alignant l'innovation technologique sur la responsabilité sociale des entreprises et les objectifs de développement durable. L'événement a attiré l'attention des médias internationaux, des influenceurs et des groupes de défense de l'environnement, ce qui a rehaussé la visibilité mondiale de viaim, en particulier en Amérique du Nord et en Europe.

Se référant aux engagements environnementaux de viaim, le responsable du développement durable de viaim a souligné les avantages écologiques des écouteurs RecDot de viaim au cours de la table ronde : « L'utilisation des écouteurs RecDot de viaim en lieu et place des appareils d'enregistrement traditionnels réduit considérablement les déchets électroniques grâce à la durée de vie prolongée de la batterie et à l'intégration multifonctionnelle, ce qui rend chaque réunion plus durable. » Il a également évoqué l'importance de l'événement : « La fête silencieuse ne se limite pas à une simple présentation de technologies ou à un rassemblement festif. Elle représente un dialogue significatif sur la coexistence, l'empathie et l'égalité. viaim se consacre à repousser les limites de la technologie de l'IA, à servir diverses communautés et à façonner positivement notre avenir collectif. »

Pour en savoir plus et découvrir la double mise à niveau du bureau intelligent de viaim, consultez le site https://store.viaim.ai.

À propos de viaim

viaim se consacre à « l'intelligence réelle », améliorant l'efficacité et la créativité en milieu de travail grâce à des produits innovants alimentés par l'IA. Ses produits phares comprennent les écouteurs RecDot de viaim avec transcription multilingue et réduction du bruit, et NoteKit de viaim, un outil de réunion intelligent qui permet de rédiger des résumés et des listes de choses à faire.

