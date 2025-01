LAS VEGAS, 9 janvier 2025 /CNW/ - viaim, une entreprise de matériel d'IA spécialisée dans les solutions de bureau intelligentes, a fait une entrée fracassante au CES 2025, du 7 au 10 janvier, mettant en vedette ses écouteurs RecDot novateurs et ses solutions d'enregistrement de conférence NoteKit. Au moyen de démonstrations immersives et interactives, viaim a présenté comment sa technologie alimentée par l'IA peut rendre le milieu de travail plus efficace et plus simple. Ce lancement marque une étape importante dans la stratégie d'expansion mondiale de viaim, symbolisant son entrée officielle sur le marché international et amorçant un nouveau chapitre pour les solutions de bureau intelligentes.

Une démonstration de l’expérience utilisateur. Présentation de produits. Les écouteurs RecDot de viaim.

Les visiteurs ont exploré volontiers les écouteurs RecDot et les solutions d'enregistrement de conférence NoteKit de viaim, découvrant comment ces outils alimentés par l'IA révolutionnent les flux de travail. Ces écouteurs élégants et noirs ont attiré les éloges pour leur conception luxueuse qui s'adapte aux plus petits canaux auditifs et qui offre une qualité sonore exceptionnelle, assurant une expérience audio confortable et de qualité supérieure pour tous les utilisateurs.

Le chef de la direction de viaim, Shawn Ma, a décrit en détail les plus récents produits et innovations pour les médias et les exposants, en soulignant la transcription en temps réel, la technologie exclusive FlashRecord et la génération automatique de résumés. Il a démontré comment les solutions alimentées par l'IA améliorent l'efficacité au travail, inspirent les utilisateurs et renforcent l'autorité de viaim en tant que leader dans le domaine des technologies de bureau intelligentes.

Les visiteurs ont pu constater par eux-mêmes l'efficacité et la précision de la transcription en temps réel de RecDot et la sensation douce et luxueuse de sa conception. Les professionnels des affaires ont salué son rendement exceptionnel en matière de transcription de réunions et de gestion des tâches, tandis que les enseignants ont souligné son efficacité pour les enregistrements en classe et la prise de notes. Grâce au soutien multilingue et à la génération automatique de résumés, RecDot repousse les limites des écouteurs traditionnels, devenant un outil indispensable pour les environnements de travail et d'apprentissage.

Au CES 2025, la philosophie « Redefine Productivity at Ease » de viaim a atteint le marché nord-américain et bientôt, le reste du monde aura l'occasion de découvrir le véritable potentiel des écouteurs d'enregistrement révolutionnaires de la conférence qui sont propulsés par l'IA de viaim.

« Le CES est l'endroit pour présenter une technologie novatrice à un auditoire mondial, et nous espérons qu'après notre première apparition, les clients du monde entier pourront découvrir de première main comment viaim utilise la technologie alimentée par l'IA pour accroître l'efficacité du milieu de travail et redéfinir l'expérience de travail au bureau », a déclaré Shawn Ma, chef de la direction de viaim.

Pour en savoir plus sur RecDot et NoteKit, visitez le magasin officiel de viaim : store.viaim.ai.

