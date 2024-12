La philosophie Redefine Productivity at Ease de la société envisage une future révolution du lieu de travail qui permet aux gens de se concentrer sur les tâches les plus importantes, stimulant ainsi la créativité, la compétitivité et l'efficacité

LAS VEGAS, 16 décembre 2024 /CNW/ - viaim, une entreprise spécialisée dans le matériel technologique alimenté par l'IA profondément enracinée dans le secteur des bureaux intelligents, a annoncé ses débuts au CES 2025 à Las Vegas, du 7 au 10 janvier 2025. Au stand 36709 du LVCC South Hall 2, viaim présentera ses solutions innovantes basées sur l'IA, avec de nouveaux produits, notamment les écouteurs viaim RecDot et NoteKit, conçus pour transformer la productivité en milieu de travaill. Redéfinissant la communication et l'efficacité, viaim met l'accent sur les assistants de bureau et a construit un écosystème intelligent qui couvre de nombreux domaines de la vie et du lieu de travail.

Étape importante de sa stratégie d'expansion mondiale, la participation de viaim au CES souligne son engagement à repenser les environnements de travail traditionnels. Avec sa mission de créer une « intelligence réelle », viaim apporte une valeur réelle aux personnes en utilisant la technologie alimentée par l'IA pour décharger les utilisateurs des tâches de bureau répétitives, leur permettant de se concentrer sur la créativité, la collaboration et l'innovation.

Les outils avancés axés sur l'IA de viaim simplifient les flux de travail professionnels grâce à des enregistrements d'appels et des enregistrements en direct, des résumés de réunions et des listes de tâches à faire de viaim AI, des transcriptions de textes enregistrés, des traductions multilingues, la réduction du bruit profond de 48 dB et une autonomie de batterie ultra longue durée de 36 heures. Intégrant de grands modèles de langage et du matériel de pointe, notamment les écouteurs viaim RecDot et l'enregistreur audio Notekit, viaim améliore les réunions, la communication et l'efficacité.

Conçue pour les professionnels de la finance, des médias, de l'éducation et autres, sa technologie offre une transcription d'enregistrement en temps réel, des traductions intelligentes et un traitement audio de haute qualité, simplifiant la prise de notes et améliorant les flux de travail informatisés.

Au CES, les visiteurs auront l'occasion de découvrir directement les solutions de pointe de viaim basées sur l'IA. Les gestionnaires de produits de viaim seront présents pour expliquer aux visiteurs les caractéristiques et les technologies innovantes, ainsi que les points forts des écouteurs RecDot de viaim.

« Nos débuts au CES sont un moment crucial pour viaim, car ils traduisent notre engagement en faveur de l'innovation et de la croissance mondiale », a déclaré Cecile, chef de la direction du marketing chez viaim. « Nous sommes ravis de montrer comment notre casque basé sur l'IA peut redéfinir le lieu de travail moderne, en permettant aux utilisateurs d'exceller dans des environnements rapides et exigeants tout en assurant un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée. »

Les débuts de viaim au CES 2025 soulignent sa mission de créer une IA qui élimine les tâches de bureau répétitives, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur la collaboration, l'innovation et les tâches importantes. viaim accorde la priorité aux expériences transparentes et intuitives pour stimuler la créativité, l'efficacité et le bonheur. viaim invite les participants à visiter le stand de la marque pour explorer personnellement ces innovations et découvrir comment les solutions basées sur l'IA peuvent façonner l'avenir du travail.

