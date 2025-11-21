VANCOUVER, BC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à VIA Rail Canada (VIA Rail) à la gare Pacific Central pour deux moments forts, le 21 et 22 novembre, soulignant le 70e anniversaire du Canadien, le train emblématique qui relie les voyageurs entre Toronto et Vancouver depuis 1955.

Événement média le 21 novembre

VIA Rail tiendra une conférence de presse avec des allocutions du président et chef de la direction, Mario Péloquin, du président du Conseil d'administration, Jonathan Goldbloom, ainsi que d'invités spéciaux. La portion formelle sera suivie d'une séance photo et d'une visite médiatique à bord du Canadien, donnant accès à plusieurs de ses voitures Budd historiques en acier inoxydable ainsi qu'à ses vues emblématiques depuis la voiture panoramique.

Lieu: Gare Pacific Central, 1150 Station Street, Vancouver

Horaire:

9 h 30 Arrivée des médias

10 h 00 Conférence de presse

10 h 30 Séance photo et visite médiatique guidée du train

11 h 30 Fin de l'événement

Les médias sont priés de confirmer leur présence en écrivant à [email protected].

Journée portes ouvertes le 22 novembre

Les célébrations se poursuivent le lendemain avec une journée portes ouvertes gratuite pour le public. Les visiteurs pourront explorer Le Canadien de l'intérieur, y compris la voiture panoramique, la voiture-restaurant et des espaces d'exposition familiale mettant en valeur les 70 ans d'histoire du train.

La gare accueillera des kiosques interactifs, des expositions historiques, un train miniature, des collations et des activités pour enfants telles que du maquillage et des stations d'apprentissage pratiques. Des membres de l'équipe de VIA Rail seront également sur place pour partager des anecdotes et répondre aux questions sur la vie à bord du train et sur le futur renouvellement du parc ferroviaire pancanadien de VIA Rail.

Lieu: Gare Pacific Central, 1150 Station Street, Vancouver

Heure: De 9 h à 17 h

Admission: Gratuit et ouvert à tous. Pour plus d'information:

https://corpo.viarail.ca/fr/evenement/vancouver-les-70-ans-du-canadien

Les médias souhaitant couvrir la journée portes ouvertes sont invités à communiquer avec [email protected] afin de coordonner leur accès.

