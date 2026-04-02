MONTRÉAL, le 2 avril 2026 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) investit 150 M$ pour moderniser l'ensemble de ses 56 voitures-lits Château et Manoir au cours des cinq prochaines années. Cet investissement s'inscrit dans son engagement à améliorer l'expérience à bord et à renforcer le réseau ferroviaire voyageurs du Canada.

CAD Industries Ferroviaires, établie à Lachine (Québec), a été sélectionnée pour réaliser la modernisation de systèmes clés et des aménagements intérieurs, pour offrir une expérience à bord plus confortable et plus fiable aux passagers voyageant sur L'Océan et Le Canadien, les emblématiques trains longue distance de VIA Rail.

Cette initiative permettra de créer plus de 100 emplois spécialisés en ingénierie, en gestion de projets et dans des métiers spécialisés, tout en contribuant à la croissance économique du Grand Montréal et en renforçant les capacités canadiennes en fabrication et en entretien ferroviaires.

« Cet investissement permettra de mieux répondre aux besoins des Canadiens aujourd'hui, tout en préparant l'avenir », a déclaré Mathieu Paquette, président et chef de la direction de VIA Rail. « En modernisant ces voitures‑lits ici même au Canada, nous améliorons le confort et la fiabilité pour nos passagers, soutenons des emplois spécialisés au pays et veillons à ce que nos services continuent de répondre aux attentes pendant que nous renouvelons notre parc ferroviaire au cours de la prochaine décennie. »

Au cours des prochaines années, VIA Rail procédera progressivement au renouvellement des trains desservant son réseau de services longue distance, régionaux et en régions éloignés (LDRE). Le processus d'approvisionnement pour de nouvelles locomotives et voitures voyageurs est déjà en cours, et le remplacement complet de ces trains est prévu au cours de la prochaine décennie. Ce programme de modernisation permettra d'assurer aux passagers une expérience de voyage de confortable, fiable et de grande qualité tout au long de cette transition.

« Ce projet met en valeur l'étendue de l'expertise ferroviaire canadienne et l'importance d'investir dans les capacités industrielles nationales », a déclaré David Van der Wee, président et chef de la direction de CAD Industries Ferroviaires. « Nous sommes fiers de soutenir VIA Rail dans la prestation de services de grande qualité aux Canadiens. »

Dans le cadre de ce programme de modernisation plus vaste, VIA Rail poursuit également ses investissements dans l'entretien et la mise à niveau d'autres équipements au sein de ses propres centres de maintenance. Cette approche équilibrée permet de soutenir à la fois l'expertise interne et les partenaires de l'industrie canadienne.

Ce projet témoigne également de l'engagement de VIA Rail à soutenir l'industrie canadienne et à s'aligner sur les priorités d'approvisionnement du gouvernement du Canada. La grande majorité des dépenses d'approvisionnement de VIA Rail est dirigée vers des fournisseurs canadiens, renforçant l'expertise nationale, soutenant les emplois locaux et contribuant à la croissance économique partout au pays.

À propos de VIA Rail

Le mandat de VIA Rail est d'exploiter le service national de transport ferroviaire de voyageurs au nom du gouvernement du Canada, en offrant un service sécuritaire, accessible, efficace, fiable, durable et écologique qui répond aux besoins des Canadien.nes. VIA Rail exploite des trains intervilles reliant plus de 400 collectivités à travers le Canada et assurant des services de transport ferroviaire aux collectivités régionales et éloignées. La Société a transporté en toute sécurité plus de quatre millions de passagers en 2024 et a reçu neuf prix de sécurité et trois prix d'environnement de l'Association des chemins de fer du Canada. Pour en savoir plus, visitez notre site Internet : https://corpo.viarail.ca/fr.

À propos de CAD Industries Ferroviaires

Fondée il y a plus de 50 ans à Lachine (Québec), CAD Industries Ferroviaires offre des solutions intégrées de maintenance pour le matériel roulant en Amérique du Nord. L'entreprise fournit des services de réparation et de remise à neuf pour les locomotives, les wagons de marchandises, les voitures voyageurs et les moteurs diesel, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie des actifs ferroviaires. Dotée des plus importantes installations de réparation et de remise à neuf de matériel roulant au Canada, CAD Industries Ferroviaires exploite des sites majeurs à Lachine (Québec), ainsi qu'à Calgary et Lethbridge (Alberta) et à Sarnia (Ontario).

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SOURCE VIA Rail Canada inc.

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