MONTRÉAL, le 3 sept. 2025 /CNW/ - L'été touche à sa fin et VIA Rail Canada (VIA Rail) est fière de célébrer le succès du laissez-passer Un Canada fort. Entre le 20 juin et le 2 septembre, plus de 50 000 Canadiennes et Canadiens ont profité de tarifs gratuits et réduits pour explorer les paysages, les villes et le patrimoine culturel du pays.

Le laissez-passer Un Canada fort, une initiative du gouvernement du Canada, a rendu les voyages plus accessibles aux jeunes Canadiens et aux familles d'un océan à l'autre. Ce programme a offert des voyages gratuits aux enfants et aux adolescents âgés de 17 ans et moins voyageant avec un adulte, ainsi que des tarifs réduits aux jeunes âgés de 18 à 24 ans, aidant ainsi familles et jeunes à tisser des liens entre eux et à découvrir la riche diversité du Canada.

Faits saillants :

Plus de 50 000 réservations effectuées grâce au laissez-passer Plus de 43 millions de kilomètres parcourus, soit l'équivalent de 9 000 traversées du Canada Plus de 6,6 millions de dollars économisés par les Canadiens grâce au laissez-passer Un Canada fort

« Grâce au laissez-passer Un Canada fort, nous avons aidé les Canadiens à se reconnecter à leur pays, leurs communautés et leurs proches de manière sécuritaire, confortable et durable. Il s'agissait de bien plus qu'un simple rabais, c'était une invitation à explorer et à en apprendre davantage sur les services de VIA Rail », a déclaré Mario Péloquin, président et chef de la direction de VIA Rail. « Je tiens également à remercier les équipes dévouées de VIA Rail qui, comme toujours, ont chaleureusement accueilli les passagers et leur ont offert une expérience de voyage exceptionnelle tout au long des mois d'été très achalandés. »

Le laissez-passer Un Canada fort, jumelé au service exceptionnel des employés de VIA Rail, a été accueilli avec enthousiasme cet été, entraînant une augmentation de 6,5 % de l'achalandage par rapport à l'an dernier et confirmant la passion des Canadiens pour les voyages en train.

« Avec ses panoramas à couper le souffle qui s'étendent d'un océan à l'autre, je crois sincèrement que le Canada est un pays magnifique », a déclaré Jonathan Goldbloom, président du conseil d'administration de VIA Rail. « Je suis fier du rôle que VIA Rail a joué dans ce programme, qui a permis aux Canadiens de toutes les régions et de toutes les générations de découvrir ce que notre pays a de mieux à offrir. »

Des itinéraires longue distance emblématiques comme Toronto-Vancouver et Montréal-Halifax aux trajets dans des zones éloignées comme Churchill-Winnipeg, en passant par les villes animées du corridor Québec-Windsor, le laissez-passer Un Canada fort a permis aux Canadiens de découvrir en train les paysages variés et les communautés dynamiques du pays.

En tant que service ferroviaire national de passagers du Canada, la participation de VIA Rail au programme Un Canada fort reflète son engagement continu à relier les communautés canadiennes de manière sécuritaire et confortable, tout en soutenant les économies locales et en promouvant les déplacements respectueux de l'environnement.

Pour plus d'informations sur l'impact global du programme, veuillez consulter le communiqué de presse de Patrimoine Canadien : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2025/09/lete-a-ete-memorable-grace-au-laissez-passer-un-canada-fort.html

À propos de VIA Rail

Le mandat de VIA Rail est d'exploiter le service national de transport ferroviaire de voyageurs au nom du gouvernement du Canada, en offrant un service sécuritaire, accessible, efficace, fiable, durable et écologique qui répond aux besoins des Canadien.nes. VIA Rail exploite des trains intervilles reliant plus de 400 collectivités à travers le Canada et assurant des services de transport ferroviaire aux collectivités régionales et éloignées. La Société a transporté en toute sécurité plus de quatre millions de passagers en 2024 et a reçu neuf prix de sécurité et trois prix d'environnement de l'Association des chemins de fer du Canada. Pour en savoir plus, visitez notre site Internet : https://corpo.viarail.ca/fr

Suivre VIA Rail

Twitter @VIA_rail

Facebook : viarailcanada

Instagram : @viarailcanada

VIA : le blogue

SOURCE VIA Rail Canada inc.

Informations : [email protected]