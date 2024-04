FAITS SAILLANTS

La nouvelle fréquence matinale 641 sera lancée du lundi au jeudi, entre Ottawa et Toronto , pour les passagers désirant arriver à Toronto avant 9h.

MONTRÉAL, le 29 avril 2024 /CNW/ - VIA Rail Canada inc. (VIA Rail) est heureuse d'annoncer la bonification des services offerts entre Ottawa et Toronto avec l'introduction de plusieurs nouveaux départs.

Un départ matinal attendu

À partir du 27 mai 2024, la nouvelle fréquence matinale 641 sera introduite et assurera la liaison entre Ottawa et Toronto, du lundi au jeudi. Le train 641 quittera Ottawa à 4 h 19 pour arriver à Toronto à 8 h 48, avec des arrêts à Kingston, Belleville, Cobourg et Port Hope.

« Au cours des derniers mois, les parties prenantes et les passagers fréquents de l'est de l'Ontario ont souligné l'importance des services matinaux de VIA Rail pour leurs collectivités, et nous avons pris soin d'écouter ces commentaires et d'y donner suite », a déclaré Mario Péloquin, président et chef de la direction.

« C'est pourquoi nous sommes impatients d'offrir cette option aux passagers qui souhaitent se rendre à Toronto avant 9 h, que ce soit pour les affaires ou les loisirs. Nous espérons et sommes convaincus qu'ils répondront à l'appel et nous aideront à faire de cette nouvelle fréquence un succès. »

Vous trouverez l'horaire complet du train 641 ci-dessous :

Horaire du train 641 Gare Heure de départ Ottawa 4 h 19 Fallowfield 4 h 38 Smiths Falls 5 h 05 Brockville 5 h 35 Kingston 6 h 18 Belleville 7 h 00 Cobourg 7 h 35 Port Hope 7 h 44 Toronto 8 h 48

Il est important de noter qu'au cours des prochains mois, VIA Rail suivra de près la réaction du public à ce nouveau service matinal et apportera les ajustements nécessaires en fonction de l'achalandage et de son utilisation effective.

Plus de flexibilité en mi-journée

De plus, le train 644, qui opérait auparavant du vendredi au dimanche, circulera désormais tous les jours, aussi à partir du 27 mai, afin d'offrir aux passagers davantage d'options de transport en mi-journée et donc plus de flexibilité.

Les passagers peuvent commencer à réserver leurs voyages sur ces nouveaux départs dès le 29 avril 2024.

VIA Rail s'engage à toujours trouver l'équilibre entre la satisfaction des besoins de ses passagers et le déploiement de son équipement et de son personnel limités, afin d'offrir un service au plus grand nombre de Canadiens et Canadiennes.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné dix prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

