Dans ce nouveau rôle, Roberto soutiendra Martin Leclair, Chef de la direction et co-fondateur de Vezgo, dans toutes les activités de développement des affaires et corporatives. Au cours de sa carrière de 13 ans chez iWeb, Roberto a occupé différents postes, notamment : vice-président des ventes internationales, vice-président et directeur général, vice-président des ventes et des opérations, et Directeur général et chef de la direction d'iWeb.

Il a vendu avec succès la division Funio à Miss Group et iWeb Technologies Inc. à LeaseWeb Global au cours de cette période. Roberto a exécuté et démontré au fil des ans qu'il est un cadre axé sur la génération de revenus avec un sens aigu des affaires.

L'API Vezgo est le moyen le plus simple pour les entreprises d'économiser des milliers d'heures de développement ce qui leur permet de se concentrer sur leur offre de produits. Vezgo leur fournissant toutes les informations dont ils ont besoin via l'API Vezgo. Il est incroyablement simple et facile pour les développeurs d'applications fintech de se connecter aux comptes d'échange de cryptomonnaie, aux portefeuilles ou aux protocoles de leurs utilisateurs pour récupérer les soldes, les avoirs et les données de transaction. Cela permet un large éventail de cas d'utilisation allant de la gestion des taxes et de la conformité au suivi des données financières.

"Rejoindre l'équipe de direction de Vezgo est très motivant, l'équipe de direction a une feuille de route impressionnante et j'ai déjà eu la chance de travailler avec deux membres de l'équipe chez iWeb", a déclaré Roberto. "J'ai hâte de travailler avec Martin pour faire de Vezgo une référence pour toute entreprise ou développeur Fintech dans les années à venir."

"Roberto est un cadre charismatique, entrepreneurial et axé sur la rentabilité et un ajout important à Vezgo. Il sera un atout pour tous les membres de l'équipe avec sa volonté de réussir. Je connais Roberto professionnellement depuis plusieurs années, j'ai hâte de faire à nouveau équipe avec lui pour faire de Vezgo la solution d'agrégation d'actifs numériques incontournable", a déclaré Martin Leclair, PDG et cofondateur de Vezgo.

À propos de Wealthica et Vezgo :

Technologie financière Wealthica inc. est une société privée spécialisée dans l'agrégation des données financières et qui offre aux investisseurs et aux conseillers financiers un tableau de bord offrant une vue complète des données financières. Wealthica dessert plus de 50 000 utilisateurs et agrège plus de 18 milliards de dollars d'actifs, incluant les avoirs de cryptomonnaie, les actions, les obligations, les biens immobiliers, etc. Wealthica prend en charge plus de 200 institutions financières, dont de nombreuses institutions de cryptomonnaie. Vezgo, l'API de cryptomonnaie, est conçue pour compléter la puissante technologie d'agrégation derrière Wealthica et permet une méthode simple de connexion des institutions de crypto aux projets et aux applications Fintech.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site https://vezgo.com et https://wealthica.com.

