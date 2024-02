Ce partenariat permettra aux agences et aux annonceurs canadiens d'accéder au répertoire publicitaire haut de gamme de Vevo afin de capter l'attention des amateurs de musique partout au pays

VANCOUVER, BC, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, TELUS a annoncé la conclusion d'un nouveau partenariat avec Vevo pour devenir son représentant publicitaire en vente directe à l'échelle nationale, permettant à Vevo d'offrir sur le marché canadien son riche contenu de vidéoclips, ainsi que des occasions publicitaires améliorées. Mettant à profit la considérable portée de TELUS, cette collaboration permet à Vevo, le plus important réseau de diffusion de vidéoclips au monde, de proposer aux annonceurs une vaste bibliothèque de vidéoclips haut de gamme sur les plateformes de téléviseurs connectés et services de diffusion en continu les plus connus, y compris YouTube, Apple TV, Samsung TV Plus, Vizio, Google TV et Roku.

« Notre partenariat de vente de publicité directe avec Vevo marque une arrivée excitante dans l'espace publicitaire canadien, axée sur une offre de valeur exceptionnelle pour les marques locales et les agences médias, a déclaré Dwayne Benefield, chef des produits à TELUS. En tirant avantage de cette collaboration, les annonceurs peuvent joindre le public de manière significative par l'entremise de Vevo et maximiser les retombées de leurs stratégies publicitaires sur le marché canadien. »

Ce partenariat offre aux annonceurs des occasions de faire évoluer leurs stratégies et d'entrer en contact avec leurs publics par l'entremise de vidéoclips influents sur plusieurs plateformes, qu'il s'agisse de téléviseurs connectés, d'appareils mobiles ou d'ordinateurs de bureau. Les marques et les agences atteindront leurs publics cibles plus efficacement en profitant d'occasions de premier regard, y compris des primeurs, des commandites de programmes et des prises en charge de chaînes de télévision linéaires. Comme Vevo joint plus de 10 millions de Canadiennes et de Canadiens chaque mois, les annonceurs peuvent à présent s'adresser aux consommateurs qui regardent du contenu culturellement pertinent, dont des vedettes telles que Justin Bieber, The Weeknd et Drake.

« La portée considérable de TELUS et son expertise sur le marché canadien en font un partenaire idéal pour Vevo. Nous avons étendu l'empreinte de notre distribution au Canada, particulièrement sur les plateformes de télévision connectée qui laissent voir un auditoire en croissance continue, a déclaré Rob Christensen, Vice-président exécutif, Ventes mondiales pour Vevo. Riche de plus de 800 000 vidéoclips, la bibliothèque de Vevo offre aux annonceurs un environnement stimulant et un accès à un public convoité et difficile à joindre, tel que la génération Z et les débranchés du câble. »

