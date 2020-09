Verzenio en association avec une endocrinothérapie est le seul inhibiteur de CDK4 et de CDK6 à offrir une amélioration statistiquement significative de la survie sans maladie invasive (SSMi) chez les personnes atteintes d'un cancer du sein au stade précoce.

L'étude de phase III monarchE visant à évaluer les effets de deux années de traitement par Verzenio en association avec une endocrinothérapie a atteint le critère d'évaluation principal de SSMi puisque des résultats définitifs et cliniquement significatifs ont été obtenus chez des personnes dont le cancer du sein présente un risque élevé de récidive.

Données présentées au symposium présidentiel du Congrès virtuel 2020 de la Société européenne de médecine interne cancérologique (ESMO) et simultanément publiées dans le Journal of Clinical Oncology (JCO).

TORONTO, le 24 sept. 2020 /CNW/ - Eli Lilly and Company (NYSE : LLY) a annoncé que VerzenioMC (abémaciclib) en association avec une endocrinothérapie adjuvante standard réduisait de façon importante le risque de récidive du cancer du sein, soit de 25 %, comparativement à une endocrinothérapie adjuvante standard utilisée seule chez les personnes atteintes d'un cancer du sein de stade précoce à risque élevé exprimant des récepteurs hormonaux (RH+) et ne surexprimant pas le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2-) (RR : 0,747, IC à 95 % : 0,598, 0,932; p = 0,0096). Ce bienfait statistiquement significatif était observé dans l'ensemble des sous-groupes prédéfinis et correspondait à une différence de 3,5 % entre les deux groupes de l'étude (92,2 % pour le groupe Verzenio et 88,7 % pour le groupe témoin) après deux ans. Ces résultats sont tirés d'une analyse intermédiaire planifiée ayant permis l'observation de 323 événements modifiant la SSMi chez la population en intention de traiter dans les deux groupes de l'étude, soit 136 personnes dans le groupe Verzenio et 187 dans le groupe témoin. Les données ont été présentées le 20 septembre 2020 au symposium présidentiel du Congrès virtuel 2020 de la Société européenne de médecine interne cancérologique (ESMO) et publiées simultanément dans le Journal of Clinical Oncology.

Les données sur l'innocuité tirées de l'étude monarchE concordaient avec le profil d'innocuité connu de Verzenio et aucune nouvelle préoccupation quant à l'innocuité n'a été signalée. Au moment de l'analyse, pour environ 70 % des patients de chaque groupe, la période de traitement de deux ans n'était pas encore terminée. La durée médiane du suivi était d'environ 15,5 mois dans les deux groupes. La durée médiane du traitement par Verzenio était de 14 mois.

« La nécessité d'offrir des traitements novateurs et efficaces aux patientes qui présentent un cancer du sein HR+, HER2-, à risque élevé, au stade précoce, et qui présentent un risque élevé de récidive à court terme n'est plus à démontrer », a déclaré le Dr Michel Pavic, oncologue médical au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et professeur titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. « Dans l'étude monarchE, l'emploi de Verzenio en association avec une endocrinothérapie adjuvante a permis d'améliorer la survie sans maladie invasive; s'il est approuvé au Canada, Verzenio pourrait constituer une nouvelle norme de soins pour cette population de patientes. Un suivi plus long est toutefois requis pour savoir si ces résultats très favorables se traduiront par des bienfaits quant à la survie globale, mais les résultats sont très prometteurs. »

Dans le cadre de l'étude monarchE, qui a été menée dans plus de 600 centres répartis dans 38 pays (dont 9 centres d'étude au Canada), 5 637 patients atteints d'un cancer du sein RH+/HER2- de stade précoce à risque élevé ont fait l'objet d'une répartition aléatoire. On considérait comme étant un cancer à risque élevé un cancer qui se propage aux ganglions lymphatiques, une tumeur de grande taille ou une prolifération cellulaire élevée (ce qui est établi par le grade de la tumeur ou par l'indice Ki-67). Les patients étaient traités pendant deux ans (la période de traitement) ou jusqu'à l'atteinte d'un critère d'arrêt. Après la période de traitement, tous les patients poursuivront l'endocrinothérapie pendant cinq à dix ans, selon la pertinence clinique.

« Les Canadiennes atteintes d'un cancer du sein de stade précoce à risque élevé veulent des traitements efficaces du cancer du sein qui réduisent les risques de récidive », souligne Cathy Ammendolea, présidente du conseil d'administration du Réseau canadien du cancer du sein (RCCS). « Comme environ 30 % des femmes atteintes d'un cancer du sein de stade précoce à risque élevé sont touchées par une récidive, le fait de disposer de plus d'options thérapeutiques nous permet de continuer à aider davantage ces femmes à vivre leur vie pleinement. »

L'ajout de Verzenio à l'endocrinothérapie a aussi permis de prolonger la survie sans récidive à distance, soit la période écoulée avant que le cancer ne se propage à d'autres parties du corps. L'association réduit de 28 % le risque d'évolution du cancer en maladie métastatique (RR : 0,717, IC à 95 % : 0,559; 0,920), et les réductions les plus importantes touchent les métastases du foie et des os. Ce bienfait du traitement était observé dans l'ensemble des sous-groupes prédéfinis. Les taux de survie sans récidive à distance étaient de 93,6 % dans le groupe recevant Verzenio et de 90,3 % dans le groupe témoin.

Les résultats relatifs à la survie globale sont encore embryonnaires, et l'étude monarchE se poursuivra jusqu'à sa date de clôture qui devrait être en juin 2027. Au moment de l'analyse intermédiaire, les résultats concernant la SSMi ont été considérés comme étant définitifs. Tous les patients de l'étude monarchE seront suivis jusqu'au moment de l'analyse principale et au-delà en vue d'évaluer la survie globale et d'autres critères d'évaluation. Lilly présentera les données de l'étude monarchE aux organismes de réglementation.

À propos de l'étude monarchE

L'étude monarchE est une étude multicentrique ouverte de phase III à répartition aléatoire pour laquelle 5 637 patients atteints d'un cancer du sein RH+/HER2- de stade précoce à risque élevé ont été recrutés. Les patients ont été répartis aléatoirement selon un ratio de 1:1 pour recevoir soit Verzenio (150 mg deux fois par jour) en association avec une endocrinothérapie adjuvante standard, soit seulement une endocrinothérapie adjuvante standard. Les patients étaient traités pendant deux ans (la période de traitement) ou jusqu'à l'atteinte d'un critère d'arrêt. Après la période de traitement, tous les patients poursuivront l'endocrinothérapie pendant cinq à dix ans, selon la pertinence clinique. L'objectif primaire est la survie sans maladie invasive (SSMi) définie selon les critères des définitions normalisées des paramètres d'efficacité (STEEP). Dans le cas d'études sur le traitement adjuvant du cancer du sein, il s'agit de la période qui s'écoule avant une récidive du cancer, l'apparition d'un nouveau cancer ou la mort. Les objectifs secondaires comprennent la survie sans récidive à distance, la survie globale, l'innocuité, la pharmacocinétique et les résultats thérapeutiques.

Plus précisément, on considérait à risque élevé les femmes (quel que soit leur statut ménopausique) et les hommes atteints d'un cancer du sein RH+/HER2- de stade précoce envahissant réséqué présentant soit une atteinte cancéreuse ≥ 4 ganglions lymphatiques axillaires (GLA) ou de 1 à 3 GLA atteints et au moins une des caractéristiques de risque élevé suivantes : taille de la tumeur envahissante primaire ≥ 5 cm, histologie de grade 3 de la tumeur ou un indice Ki-67 ≥ 20 %, selon l'analyse centrale. Le cas échéant, les patients devaient avoir terminé toute chimiothérapie ou radiothérapie adjuvante avant l'inscription et s'être remis de tous les effets secondaires aigus.

À propos du cancer du sein de stade précoce

Le cancer du sein est le cancer le plus courant chez les femmes du monde entieri. On estime que 90 % des cancers du sein sont diagnostiqués à un stade précoceii. Environ 70 % des cancers du sein sont RH+/HER2-, le sous-type le plus fréquentiii. Même à l'intérieur de ce sous-type, le cancer du sein RH+/HER2- est une maladie complexe, et de nombreux facteurs - la propagation aux ganglions lymphatiques et la biologie tumorale - peuvent influer sur le risque de récidive. Environ 30 % des personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer du sein RH+ de stade précoce seront touchées par une récidive de leur cancer et, potentiellement, par une maladie métastatique incurableiv.

À propos de Verzenio MC

VerzenioMC (abémaciclib) est un inhibiteur des kinases 4 et 6 (CDK4 et CDK6) dépendantes des cyclines, qui sont activées par la liaison avec les cyclines D. Dans des lignées de cellules mammaires cancéreuses exprimant des récepteurs d'estrogènes (RE+), les CDK4 et 6 dépendantes de la cycline D1 favorisent la phosphorylation de la protéine du rétinoblastome (Rb), la progression du cycle cellulaire et la prolifération cellulaire.

In vitro, une exposition continue à Verzenio a inhibé la phosphorylation de la Rb et le passage de la phase G1 à la phase S du cycle cellulaire, provoquant la sénescence et l'apoptose (mort cellulaire). Dans les essais précliniques, une prise quotidienne de Verzenio sans interruption a entraîné une réduction de la taille de la tumeur. L'inhibition des CDK4 et CDK6 dans les cellules saines peut se traduire par des effets secondaires dont certains peuvent être graves. De plus, des données cliniques probantes laissent croire que Verzenio traverse la barrière hémato-encéphalique. Chez les patients atteints d'un cancer avancé, notamment du sein, les concentrations de Verzenio et de ses métabolites actifs M2 et M20 dans le liquide céphalorachidien sont comparables à leurs concentrations plasmatiques sous forme libre.

Verzenio est la première forme pharmaceutique solide à prise orale que Lilly fabrique à l'aide d'un procédé plus rapide et plus efficace appelé fabrication en continu. Il s'agit d'un nouveau procédé de fabrication de pointe utilisé au sein du secteur pharmaceutique, et Lilly est l'une des premières entreprises à adopter cette technologie.

INDICATION

Au Canada, VerzenioMC (abémaciclib) est indiqué pour le traitement du cancer du sein avancé ou métastatique exprimant des récepteurs hormonaux (RH positif) et ne surexprimant pas le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2 négatif) :

en association avec un inhibiteur de l'aromatase chez les femmes ménopausées, comme endocrinothérapie initiale;

en association avec le fulvestrant chez les femmes lorsque la maladie évolue après une endocrinothérapie. Les femmes en préménopause ou en périménopause doivent aussi être traitées par un agoniste de la gonadolibérine (GnRH);

en monothérapie chez les femmes en cas d'évolution de la maladie après une endocrinothérapie et au moins deux chimiothérapies antérieures, dont au moins une à base de taxane. Par ailleurs, l'une de ces chimiothérapies doit avoir été administrée dans un contexte métastatique.

L'efficacité clinique de Verzenio en association avec un inhibiteur de l'aromatase repose sur les bienfaits observés chez les femmes ménopausées recevant Verzenio en association avec le létrozole ou l'anastrozole pour le traitement du cancer du sein avancé.

À propos de Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d'offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d'un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s'efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d'en faire profiter ceux qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être des collectivités grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a finalement abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l'oncologie, du diabète, de l'auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web au www.lilly.ca.

Pour connaître notre perspective sur les sujets touchant les soins de santé et l'innovation, suivez-nous sur Twitter @LillyPadCA.

____________________________________________________

iOrganisation mondiale de la Santé. Breast cancer: prevention and control. https://www.who.int/cancer/detection/breastcancer/en/index1.html . Consulté le 8 septembre 2020.

ii Howlader N et coll. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2013. http://seer.cancer.gov/csr/1975_2013/ . Consulté le 8 septembre 2020.

iii Howlader N, Altekruse S, Li C. US incidence of breast cancer subtypes defined by joint hormone receptor and HER2 status. J Natl Cancer Inst. 2014;106(5).

iv Reinert T et Barrios CH. Optimal Management of Hormone Receptor Positive Metastatic Breast Cancer in 2016. Ther Adv Med Oncol. 2015;7(6):304-20.

SOURCE Eli Lilly Canada Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : Helen Stone, Lilly Canada, [email protected]; Alyssa Acorn, Cohn & Wolfe, [email protected], +1 647-259-3304