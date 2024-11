OPTIMISER LA PRODUCTION DE FRAISES À L'ANNÉE AVEC LA TECHNOLOGIE D'ÉCLAIRAGE DE PRÉCISION DE SOLLUM

MONTRÉAL, le 5 nov. 2024 /CNW/ - Vertiberry, un chef de file de la culture durable de fraises en intérieur, a choisi la solution d'éclairage DEL de Sollum® pour sa nouvelle installation à L'Assomption, au Québec. Prévue pour être opérationnelle d'ici la fin 2024, cette installation intérieure de démonstration TCEA servira de banc d'essai pour les méthodes de culture innovantes de Vertiberry, qui incluent à la fois la propagation et la production de fraises.

Le choix de la technologie de Sollum par Vertiberry témoigne de l'engagement de l'entreprise à produire des fraises de haute qualité, sans pesticides, à l'année, dans un environnement entièrement contrôlé. Cette décision s'inscrit dans sa mission d'offrir des fraises locales et durables tout en réduisant les kilomètres alimentaires.

« Notre équipe est ravie de collaborer avec Sollum. Il est devenu évident que sa solution d'éclairage dynamique est la plus adaptée pour répondre à nos besoins complexes », a déclaré Olivier Paulus, PDG et fondateur de Vertiberry. « La compréhension supérieure de Sollum du rôle de la lumière dans le développement des plantes, combinée à la flexibilité de l'équipe pour relever les défis et assurer notre succès, en fait le partenaire idéal pour notre nouvelle installation », a-t-il ajouté.

Le système DEL de Sollum offre un contrôle précis de l'intensité de lumière, du spectre et de la période d'éclairage, des facteurs essentiels d'optimisation de la propagation et de la production de fraises. En travaillant en étroite collaboration avec Vertiberry, Sollum s'assure que la solution d'éclairage soutient ses méthodes de culture uniques, et génère des rendements et une efficacité énergétique accrus.

« Nous sommes fiers de collaborer avec Vertiberry sur ce projet et de soutenir son objectif de faire progresser la production durable de fraises au Québec », a affirmé Louis Brun, PDG de Sollum Technologies. « En travaillant main dans la main avec l'équipe de Vertiberry, nous exploiterons pleinement le potentiel de notre solution d'éclairage dynamique DEL, en l'adaptant aux besoins spécifiques des cultures à chaque étape de croissance, afin de garantir à Vertiberry les meilleurs résultats possibles. »

À propos de Sollum Technologies

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100 % dynamique qui module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d'éclairer des environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC exclusive à Sollum. La solution unique de Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.

Fondée en 2015, l'entreprise a son siège social à Montréal (Québec, Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication et possède un bureau de représentation à Leamington (Ontario, Canada). Pour plus d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.

©2024 Sollum Technologies. Tous droits réservés. Le Soleil à votre Service, SOLaS, Connectés à la nature, SF-E2, SF-ONE, SF-PRO, SF-MAX, S.E.A.R.C.H. et le logo Sollum sont des marques enregistrées ou de commerce de Sollum Technologies.

