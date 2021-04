OTTAWA, ON, le 13 avril 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le député de Kings-Hants, Kody Blois, la secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural et la députée de Long Range Mountains, Gudie Hutchings, le député de Malpeque, Wayne Easter, et le député de Miramichi-Grand Lake, Pat Finnigan, ont annoncé les détails de deux nouveaux programmes conçus pour stimuler l'innovation et le développement des marchés pour les 4 800 producteurs de poulet, de dindon et d'œufs du Canada, incluant plus de 250 producteurs au Canada atlantique. Ces programmes, qui totalisent plus de 691 millions de dollars sur 10 ans, permettent de répondre directement aux demandes des associations de producteurs et ils indemnisent pleinement et équitablement les producteurs des répercussions de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

Le Programme d'investissement à la ferme pour la volaille et les œufs fournira près de 630 millions de dollars sur 10 ans pour aider les producteurs de volaille et d'œufs grâce à des investissements à la ferme, y compris jusqu'à 44,6 millions de dollars pour Canada atlantique. Les producteurs auront droit à un montant proportionnel à leur contingent. Les projets admissibles sont ceux qui aident les producteurs à se moderniser, à améliorer leur compétitivité et à s'adapter aux préférences changeantes des consommateurs. Ces projets comprennent notamment la construction de nouvelles granges ou la modernisation d'équipement comme les systèmes d'alimentation, d'abreuvement, d'éclairage, de ventilation, de chauffage et de confort qui favorisent l'économie d'énergie et réduisent l'empreinte environnementale. Le gouvernement du Canada versera une contribution pouvant aller jusqu'à 70 % du coût des projets et jusqu'à 85 % pour les jeunes agriculteurs afin d'assurer un avenir prospère aux exploitations agricoles canadiennes. La période de réception des demandes pour ce programme commencera plus tard ce printemps.

Les fonds seront distribués à compter de 2021-2022 et affectés comme suit :

347,3 millions de dollars pour les producteurs de poulet, qui, selon l'industrie, devrait totaliser jusqu'à 27,1 millions de dollars au Canada atlantique;

atlantique; 59,6 millions de dollars pour les producteurs de dindon, qui, selon l'industrie, devrait totaliser jusqu'à 2,9 millions de dollars au Canada atlantique;

atlantique; 134 millions de dollars pour les producteurs d'œufs, qui, selon l'industrie, devrait totaliser jusqu'à 9,7 millions de dollars au Canada atlantique;

atlantique; 88,6 millions de dollars pour les producteurs d'œufs d'incubation de poulet à chair, qui, selon l'industrie, devrait totaliser jusqu'à 4,9 millions de dollars au Canada atlantique.

Le Programme de développement des marchés du dindon et du poulet fournira, sur 10 ans, 36,5 millions de dollars aux Éleveurs de dindon du Canada et 25 millions de dollars aux Producteurs de poulet du Canada. Ce financement aidera des activités promotionnelles qui permettent de distinguer les aliments produits au Canada grâce à leur réputation comme aliments sains de qualité supérieure produits de façon durable et conformes à des normes rigoureuses en matière de bien-être animal. Le financement sera distribué aux organismes nationaux de l'industrie et ceux-ci soumettront une stratégie pluriannuelle à Agriculture et Agroalimentaire Canada aux fins d'approbation. La période de réception des demandes de ces organismes débutera le 13 avril 2021.

Citations

« Les industries sous gestion de l'offre de la Nouvelle-Écosse sont essentielles aux collectivités rurales de la province. Je suis heureux de l'investissement du gouvernement du Canada visant à aider nos producteurs de poulet, de dindon et d'œufs à développer leurs marchés et à continuer d'agir à titre de moteurs économiques dynamiques pour notre région. »

- Kody Blois, député de Kings-Hants

« Les Canadiens et les Canadiennes comptent sur les producteurs d'œufs et de volaille pour leur fournir des produits alimentaires sains et salubres. Nous avons toujours pu compter sur eux, et notre gouvernement tient à investir dans leur réussite. Cet investissement aidera les producteurs d'œufs et de volaille à Terre-Neuve-et-Labrador à continuer de renforcer les collectivités rurales et à poursuivre leur travail essentiel visant à nourrir les Canadiens et les Canadiennes. »

- Gudie Hutchings, la secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural et députée de Long Range Mountains

« Le gouvernement du Canada a pris la bonne décision, et cet ensemble de mesures d'indemnisation montre qu'il continue d'être à l'écoute des besoins des producteurs et des productrices agricoles du Canada. Notre pays est une superpuissance agricole, et ces fonds renforceront la certitude des Canadiens du secteur qui continuent de nous fournir - et de fournir au monde - des aliments de la meilleure qualité. Nous continuerons de soutenir nos producteurs et productrices agricoles, quels que soient les défis qui se présenteront. »

- Wayne Easter, député de Malpeque

« Les producteurs d'œufs et de volaille du Nouveau-Brunswick ont toujours offert des produits agricoles de haute qualité aux Canadiens, et notre gouvernement a leur réussite à cœur. L'investissement annoncé aujourd'hui marque une étape importante en appui à la poursuite du travail essentiel des producteurs canadiens. »

- Pat Finnigan, député de Miramichi-Grand Lake

Faits en bref

Les quatre secteurs de la volaille et des œufs sous gestion de l'offre (poulet, œufs d'incubation de poulet de chair, dindon et œufs) ont généré 4,9 milliards de dollars en recettes monétaires agricoles en 2020, soit 6,8 % de toutes les recettes monétaires agricoles au Canada . Cela comprend des recettes agricoles de 366,7 millions de dollars pour le Canada atlantique. Selon l'industrie, le secteur canadien de la volaille et des œufs fournit plus de 140 000 emplois directs et indirects.

. Cela comprend des recettes agricoles de 366,7 millions de dollars pour le atlantique. Selon l'industrie, le secteur canadien de la volaille et des œufs fournit plus de 140 000 emplois directs et indirects. Le gouvernement du Canada demeure déterminé à consulter le secteur concernant une indemnisation pleine et équitable dans la foulée de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

demeure déterminé à consulter le secteur concernant une indemnisation pleine et équitable dans la foulée de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Comme les producteurs et les transformateurs dépendent les uns des autres pour réussir, le gouvernement du Canada demeure également résolu à s'attaquer aux répercussions des récents accords commerciaux sur les transformateurs.

