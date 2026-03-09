Rêves, identités et métamorphoses : l'univers surréaliste de Carlos Rojas

MONTRÉAL, le 9 mars 2026 /CNW/ - La maison de la culture Claude‑Léveillée présentera, dès le 11 mars prochain, l'exposition Surréalisme diasporique de Carlos Rojas, un parcours visuel riche et accessible où se croisent les souvenirs de migration de l'artiste, des pièces issues de la culture populaire et des images provenant de différents univers. À travers la peinture, la sculpture et la vidéo, Carlos Rojas crée son propre monde imaginaire, peuplé de personnages fantastiques, de formes réinventées et d'histoires inspirées à la fois de la culture mexicaine et de sa vie au Québec.

Affiche de l'exposition Surréalisme diasporique. (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

« Cette exposition témoigne de la vitalité créative des artistes issus de la diversité culturelle et de la manière dont leurs parcours enrichissent notre paysage artistique. Le travail de Carlos Rojas nous invite à réfléchir à la façon dont nos histoires personnelles façonnent notre rapport au monde », souligne Jean François Lalonde, maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Ses œuvres, parfois kitsch et toujours très expressives, prennent la forme de petites scènes, de créatures et d'assemblages qui semblent sortir d'un rêve. À travers ces mises en scène hybrides, il interroge l'absurdité du monde moderne mais aussi les stratégies que chacun développe pour se sentir chez soi dans un contexte nouveau. Son approche invite le public à entrer dans son univers intérieur tout en réfléchissant à sa propre manière de vivre le changement, l'identité et l'appartenance.

Depuis son arrivée au Québec, Carlos Rojas développe une pratique multidisciplinaire où l'objet est tour à tour archive, symbole affectif et personnage animé. En combinant techniques traditionnelles et outils numériques, il crée un univers où les traditions et l'imaginaire se rencontrent et se nourrissent mutuellement.

L'exposition se tiendra jusqu'au 31 mai 2026 à la maison de la culture Claude-Léveillée.

Vernissage : vendredi 10 avril à 17h30

Visite guidée de l'exposition : dimanche 12 avril, de 14h à 15h (sur inscription)

Commissaire : Nuria Carton De Grammont

Aucune inscription n'est requise pour visiter l'exposition. Parcourez la programmation culturelle complète sur le site montreal.ca/vsp.

