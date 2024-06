LUCERNE, Suisse, le 16 juin 2024 /CNW/ - En 2022, quand la Russie a lancé son invasion à grande échelle en Ukraine, elle s'est attaquée à la démocratie, à la liberté et à l'ordre international fondé sur des règles. Malgré l'insistance de la Russie à poursuivre sa guerre d'agression, les Ukrainiens résistent énergiquement, et le Canada et ses partenaires internationaux demeurent fièrement à leurs côtés pendant qu'ils défendent leur patrie. Le combat de l'Ukraine en est un pour le droit international, la Charte des Nations Unies et les civils innocents, y compris les enfants, qui méritent de vivre en paix.

Plus tôt cette semaine, au Sommet des dirigeants du G7 dans les Pouilles, en Italie, le premier ministre Trudeau a annoncé des mesures importantes afin d'imposer des coûts à la Russie pour sa guerre illégale et injustifiable contre l'Ukraine. Le Canada impose des sanctions à des personnes et des entités liées au secteur militaro-industriel russe et à celles impliquées dans le contournement des sanctions et la propagande. De plus, nous injectons 5 milliards de dollars dans les prêts du G7 pour l'accélération de l'utilisation des recettes extraordinaires au profit de l'Ukraine, laquelle vise à anticiper les recettes futures provenant des actifs souverains russes gelés. L'Ukraine recevrait donc environ 69 milliards de dollars (50 milliards de dollars américains) afin de poursuivre son combat pour défendre sa liberté, sa souveraineté et son intégrité territoriale. Le premier ministre Trudeau a également indiqué que les quatre premiers véhicules blindés d'appui tactique parmi les cinquante qui seront construits au Canada ont quitté London, en Ontario, et sont en cours de livraison en Europe, afin de soutenir les forces armées de l'Ukraine.

Pendant que l'Ukraine poursuit son combat pour la liberté, le Canada et ses partenaires internationaux réaffirment leur solidarité envers l'Ukraine et leur appui à une paix juste et durable qui tient compte avant tout des besoins des Ukrainiens.

Le premier ministre Justin Trudeau a participé aujourd'hui au Sommet sur la paix en Ukraine à Lucerne, en Suisse, et a annoncé un ensemble de mesures de 52,4 millions de dollars à l'intention de l'Ukraine.

Le nouvel ensemble de mesures du Canada à l'intention des Ukrainiens comprend 15 millions de dollars pour ce qui suit :

Améliorer les services de protection de la jeunesse et les options de prise en charge en milieu familial pour aider les enfants vulnérables et les jeunes à risque et favoriser la réintégration des enfants déplacés qui reviennent en Ukraine .

. Améliorer l'accès à la justice pour les survivants et survivantes de crimes de guerre.

Mieux sensibiliser les familles et la société civile au sujet du processus lié aux personnes disparues.

Offrir des services de soutien pour les hommes, dont les prisonniers de guerre, qui ont subi des actes de violence sexuelle lors du conflit.

En raison des nouvelles attaques de la Russie contre l'infrastructure des ressources énergétiques de l'Ukraine cette année, des millions de civils sont privés d'électricité, d'eau et de chauffage. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit 20 millions de dollars dans les mesures suivantes :

Contribuer à la réparation et au remplacement urgents par l' Ukraine de l'équipement et de l'infrastructure des ressources énergétiques endommagés.

Pour contribuer à la sécurité des Ukrainiens et aider l'Ukraine à se reconstruire, le gouvernement du Canada investit 15,4 millions de dollars dans les mesures suivantes :

Épauler le Fonds monétaire international dans son travail consistant à aider l' Ukraine à acquérir l'assistance technique et la formation nécessaires pour procéder à ses réformes économiques et à une éventuelle accession à l'Union européenne.

à acquérir l'assistance technique et la formation nécessaires pour procéder à ses réformes économiques et à une éventuelle accession à l'Union européenne. Améliorer la capacité de l' Ukraine à retirer en toute sécurité les mines et débris explosifs sur son territoire.

à retirer en toute sécurité les mines et débris explosifs sur son territoire. Offrir au gouvernement de l' Ukraine une assistance technique de spécialistes du gouvernement du Canada dans les secteurs de la justice et de l'énergie.

Les installations nucléaires sont la cible de menaces et ont des vulnérabilités en matière de sécurité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit aussi 2 millions de dollars dans l'objectif suivant :

Veiller au fonctionnement sécuritaire des installations nucléaires en Ukraine par l'intermédiaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Au Sommet, le premier ministre Trudeau a présidé une séance sur la dimension humaine de la guerre. Il a également rencontré ses homologues étrangers, dont le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, pour réaffirmer le soutien du Canada à l'égard du Plan de paix de l'Ukraine. Le premier ministre a souligné l'importance d'entendre la diversité des voix ukrainiennes, et en particulier celles des femmes, dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre du plan de paix.

À la coprésidence, avec l'Ukraine, de la Coalition internationale pour le retour des enfants ukrainiens, le premier ministre a rappelé le lancement récent du réseau de communication #RendezLesEnfants, composé de membres de la Coalition qui viennent de partout dans le monde et qui organisent ensemble des campagnes d'information pour sensibiliser les gens et militer en faveur du rapatriement sécuritaire et du bien-être des enfants ukrainiens déportés et transférés de force. Il a encouragé les autres pays à adhérer à la Coalition et à se rallier aux efforts visant à rapatrier chez eux, dans leur communauté en Ukraine, les enfants déplacés en raison de l'agression russe injustifiable.

Dans une déclaration commune, les dirigeants ont réaffirmé leur appui à l'égard d'une paix globale, juste et durable en Ukraine. Ils ont fait valoir l'importance de faire un usage sécuritaire de l'énergie nucléaire et ont réitéré que toute menace d'un recours ou tout recours à des armes nucléaires serait inadmissible. Les dirigeants ont convenu que la sécurité alimentaire ne doit pas être instrumentalisée et que les prisonniers de guerre et tous les enfants ukrainiens déportés et déplacés illégalement, ainsi que tous les autres civils ukrainiens détenus illégalement, doivent être rapatriés en Ukraine.

Citation

« L'invasion à grande échelle de la Russie a eu des effets dévastateurs sur les Ukrainiens, que l'on pense aux millions de personnes forcées de fuir leur foyer ou aux milliers d'enfants illégalement déportés. Le Canada et ses partenaires internationaux s'unissent pour parvenir à une paix juste et durable en Ukraine. Aux Ukrainiens qui continuent de défendre leur patrie avec énergie : sachez que nous serons derrière vous jusqu'à la victoire.»

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

À Lucerne, le premier ministre Trudeau a rencontré le président de la Finlande, Alexander Stubb , et le président du Kenya , William Ruto .

, et le président du , . Cette semaine, le premier ministre Trudeau a annoncé des mesures importantes à l'appui du combat de l' Ukraine pour la liberté, dont les suivantes : Une contribution de 5 milliards de dollars aux prêts du G7 pour l'accélération de l'utilisation des recettes extraordinaires au profit de l' Ukraine . Des sanctions à 27 personnes et entités impliquées dans le secteur militaro-industriel russe, le contournement des sanctions et la désinformation.

pour la liberté, dont les suivantes : Selon l'estimation d'experts, depuis l'invasion à grande échelle de l' Ukraine par la Russie en février 2022, des milliers d'enfants ukrainiens ont été déportés, transférés de force ou déplacés du territoire ukrainien vers les territoires temporairement occupés, et vers la Russie, afin d'effacer leur identité. À l'heure actuelle, moins de 400 d'entre eux ont été rapatriés en Ukraine et ont retrouvé leur famille.

par la Russie en février 2022, des milliers d'enfants ukrainiens ont été déportés, transférés de force ou déplacés du territoire ukrainien vers les territoires temporairement occupés, et vers la Russie, afin d'effacer leur identité. À l'heure actuelle, moins de 400 d'entre eux ont été rapatriés en et ont retrouvé leur famille. Depuis 2022, le Canada a versé plus de 19 milliards de dollars pour venir en aide à l' Ukraine sur de multiples plans, dont plus de 12,4 milliards en aide financière, ce qui permet au gouvernement ukrainien de continuer à fonctionner, notamment en fournissant les pensions et services gouvernementaux essentiels aux Ukrainiens. Les autres formes d'aide comprennent plus de 4 milliards en aide militaire et en dons d'équipement militaire, 352,5 millions en aide humanitaire, 442 millions en aide au développement et plus de 210 millions dans le cadre de programmes de sécurité et de stabilisation.

sur de multiples plans, dont plus de 12,4 milliards en aide financière, ce qui permet au gouvernement ukrainien de continuer à fonctionner, notamment en fournissant les pensions et services gouvernementaux essentiels aux Ukrainiens. Les autres formes d'aide comprennent plus de 4 milliards en aide militaire et en dons d'équipement militaire, 352,5 millions en aide humanitaire, 442 millions en aide au développement et plus de 210 millions dans le cadre de programmes de sécurité et de stabilisation. Depuis 2014, le Canada a imposé des sanctions à plus de 3 000 individus et entités en Russie, au Bélarus, en Moldova et en Ukraine pour leur complicité dans le cadre de la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l' Ukraine et leurs violations flagrantes et systématiques des droits de la personne. Un bon nombre de ces sanctions ont été mises en œuvre en coordination avec les partenaires du Canada.

et en pour leur complicité dans le cadre de la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l' et leurs violations flagrantes et systématiques des droits de la personne. Un bon nombre de ces sanctions ont été mises en œuvre en coordination avec les partenaires du Canada. En 2022, le Canada a mis de l'avant le premier régime de confiscation civile dans le monde pour des actifs faisant l'objet de sanctions. Dans le Budget 2024, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de mobiliser ses partenaires internationaux pour trouver d'autres moyens de tenir la Russie responsable et proposer des modifications devant être apportées au régime de sanctions du Canada.

En février, le Canada et l' Ukraine ont signé l'Accord de coopération en matière de sécurité, conformément à la Déclaration commune de soutien à l' Ukraine du G7 de 2023.

ont signé l'Accord de coopération en matière de sécurité, conformément à la Déclaration commune de soutien à l' du G7 de 2023. Le Canada fournira plus de 3 milliards de dollars en soutien financier et militaire essentiel à l' Ukraine en 2024.

Produit connexe

Liens connexes

