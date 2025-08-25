Vers une mobilité durable et sécuritaire : la population de Longueuil invitée à participer à la démarche de l'Office de participation publique de Longueuil

LONGUEUIL, QC , le 25 août 2025 /CNW/ - L'Office de participation publique de Longueuil lance aujourd'hui la démarche participative sur la mobilité durable et sécuritaire. L'objectif : comprendre les besoins de la population pour l'accompagner dans l'adoption de modes de transport collectifs et actifs.

« La transition vers la mobilité durable et sécuritaire ne peut se faire sans la collaboration de toutes les personnes et organisations concernées. La démarche de l'Office vise à identifier leurs attentes et pistes de solutions pour faciliter le transfert en matière de mobilité. », a déclaré Julie Caron-Malenfant, présidente de l'Office de participation publique de Longueuil.

Dès la rentrée, l'Office entamera deux activités :

Enquête de terrain, du 25 août au 26 septembre 2025. Dans divers lieux publics, l'Office documentera les habitudes de transport des personnes rencontrées. Sondage représentatif avec la firme Bip Recherche et questionnaire en ligne, du 3 au 26 septembre 2025, accessible à toutes et à tous sur le site web de l'Office.

« Nous souhaitons obtenir un son de cloche représentatif de la population, tout en offrant à l'ensemble des personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet l'occasion de le faire. », a ajouté Julie Caron-Malenfant.

Par la suite, l'Office tiendra trois panels délibératifs en novembre et décembre prochains. Le premier réunira des citoyennes et citoyens de Longueuil sélectionnés au hasard, le deuxième des membres de la société civile et du milieu institutionnel, et le troisième panel réunira des membres du personnel de la Ville de Longueuil. Chaque panel formulera un avis qui sera rendu public début 2026, puis soumis à la population pour lui donner l'occasion de les bonifier. Les modalités de participation seront communiquées ultérieurement.

Un document d'information préparé par la Ville de Longueuil, qui mettra la table à cette démarche, et tous les détails de la démarche, se retrouvent sur le site web de l'Office à www.oppl.quebec.

À propos de l'Office de participation publique de Longueuil

L'Office de participation publique de Longueuil est une instance impartiale et indépendante qui a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre des démarches de participation publique sur une variété de sujets d'intérêt pour la population de Longueuil. L'Office œuvre au service de l'intérêt collectif.

