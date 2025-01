La population et la communauté d'affaires de Longueuil seront consultées sur la revitalisation de ses cœurs de quartiers !

LONGUEUIL, QC, le 15 janv. 2025 /CNW/ - L'Office de participation publique de Longueuil lance une démarche participative sur la stratégie de revitalisation des cœurs de quartiers que souhaite mettre de l'avant la Ville de Longueuil. La démarche se concentre sur quatre secteurs, soit :

Une portion du chemin de Chambly (Vieux-Longueuil);

(Vieux-Longueuil); Le noyau villageois du vieux Saint-Hubert ( Saint-Hubert );

( ); Le boulevard Churchill ( Greenfield Park );

( ); Une portion du chemin du Coteau-Rouge, de la rue Sainte-Hélène et du boulevard Curé-Poirier (Vieux-Longueuil).

Le mandat a été confié à l'Office en décembre 2024 par une résolution du Conseil de ville de Longueuil.

« La revitalisation des cœurs de quartiers est une préoccupation grandissante pour les villes. Le mandat qui a été confié à l'Office pour la revitalisation de quatre secteurs du territoire est la démonstration que ces plans d'avenir ne peuvent être conçus sans l'apport des milieux économiques et de la population qui en fait usage. » a déclaré Julie Caron-Malenfant, présidente de l'Office de participation publique de Longueuil.

Une démarche de réflexion et de projection dans l'avenir

La démarche conçue par l'Office s'articule autour de trois objectifs :

dégager l'identité et les facteurs d'attachement aux secteurs; rendre compte des forces et des faiblesses de chaque secteur; et; dégager des axes de solution vers la revitalisation de ces territoires.

Pour favoriser une participation éclairée, la démarche prévoit une étape d'information. Quatre séances d'information auront lieu entre le 17 et le 27 février 2025 pour présenter chaque secteur et répondre aux questions de la population. Au cours de ces séances, les personnes participantes prendront également part à un atelier de discussion dirigé par l'équipe de l'Office sur les forces et les faiblesses de chacun des secteurs.

Pour compléter ces séances d'information, l'Office rendra publiques des visites guidées virtuelles de chacun des secteurs, accessibles en ligne et via les médias sociaux.

Afin de remplir son objectif de mettre à contribution la communauté d'affaires, l'Office prévoit la tenue de groupes de discussion au courant du mois d'avril avec les commerçants et acteurs économiques des différents cœurs de quartiers.

Finalement, la période d'expression des opinions sera ouverte du 4 au 27 avril 2025. Les personnes participantes pourront transmettre leur opinion sous forme écrite par courriel, par le site web de l'Office ou par la poste.

Tous les détails de la démarche se retrouvent sur le site web de l'Office à www.oppl.quebec.

À propos de l'Office de participation publique de Longueuil

L'Office de participation publique de Longueuil est une instance impartiale et indépendante qui a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre des démarches de participation publique sur une variété de sujets d'intérêt pour la population de Longueuil. L'Office œuvre au service de l'intérêt collectif.

