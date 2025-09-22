Revitalisation des cœurs de quartier : dynamisme communautaire, aménagement du domaine public et vitalité commerciale sont trois ingrédients indissociables, selon l'Office de participation publique de Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 22 sept. 2025 /CNW/ - L'Office de participation publique de Longueuil rend public le rapport de la démarche participative sur la stratégie de revitalisation des cœurs de quartier.

C'est au terme d'une démarche qui a débuté au mois de février 2025 que l'Office remet à la Ville de Longueuil un rapport contenant 11 recommandations. En plus de trois recommandations transversales, chacun des secteurs identifiés fait l'objet de deux recommandations spécifiques formulées par les commissaires de l'Office.

« Pour nous, le constat est clair: la revitalisation des cœurs de quartiers doit être envisagée de manière globale, dans chaque secteur. La revitalisation commerciale, l'amélioration des aménagements urbains et la promotion du dynamisme communautaire participent toutes à la création de milieux de vie qui répondent aux attentes de la population », a déclaré Julie Caron-Malenfant, présidente de l'Office.

Au total, l'Office a recensé 2 810 participations à l'une ou l'autre des activités de la démarche.

La première étape de la démarche avait pour objectif d'informer la population sur les enjeux liés à la stratégie de revitalisation. L'Office a tenu quatre soirées d'information au cours desquelles les personnes participantes ont eu l'occasion d'échanger sur l'identité, les forces et les faiblesses de leur secteur grâce à des ateliers de discussion modérés par l'équipe de l'Office. Des visites guidées virtuelles de chaque secteur, visionnées plus de 1 500 fois, ont permis de compléter l'information mise à la disposition de la population.

Lors de la seconde étape de la démarche, l'Office a multiplié les possibilités de contribution du public. Les contributions ont été récoltées grâce à :

un questionnaire déployé dans les écoles secondaires ;

un questionnaire en ligne et dans les lieux publics ;

quatre groupes de discussion pour la communauté d'affaires ;

un appel de contributions ouvert à tous.

Le rapport complet de la démarche est disponible sur le site web de l'Office de participation publique de Longueuil et dans le réseau des bibliothèques de Longueuil.

À propos de l'Office de participation publique de Longueuil

L'Office de participation publique de Longueuil est une instance impartiale et indépendante qui a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre des démarches de participation publique sur une variété de sujets d'intérêt pour la population de Longueuil. L'Office œuvre au service de l'intérêt collectif.

