Dialoguer sur l'itinérance, une occasion unique proposée par l'Office de participation publique de Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - L'Office de participation publique de Longueuil lance aujourd'hui une grande démarche participative sur les enjeux d'itinérance de cohabitation sociale. L'objectif : mieux comprendre les causes de l'insécurité et identifier les conditions essentielles au vivre-ensemble et à la cohabitation sociale harmonieuse.

« Le sujet de l'itinérance et de la cohabitation sociale est à la fois délicat et crucial en 2025. Pour répondre à ce mandat, l'Office va créer des espaces de discussion respectueux de la diversité des réalités et des vécus, qui, souhaitons-nous, permettront de dégager des pistes de solutions pour améliorer la cohabitation » a déclaré Julie Caron-Malenfant, présidente de l'Office de participation publique de Longueuil.

La démarche de l'Office débutera par une étape d'information destinée à donner à toutes les personnes intéressées, quel que soit leur parcours, des bases de compréhensions communes. Les personnes intéressées sont notamment invitées à participer, en personne ou en ligne, à un forum sur l'itinérance le 19 mars 2025, au campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke, et à une séance d'information le 27 mars 2025 à la Croisée de Longueuil.

« L'une des questions qui nous habitait en concevant cette démarche, c'est : comment rejoindre des publics qui n'ont pas l'habitude d'être consultés, qui ne pensent pas qu'ils puissent être consultés, ou qui doutent de leur capacité à prendre part à une réflexion collective. Nous n'avons pas hésité à mobiliser des ressources spécialisées, des organismes du milieu et à avoir recours à des méthodes moins traditionnelles pour y arriver », d'ajouter la présidente de l'Office.

Pour rendre compte des réalités liées à l'itinérance, l'Office présentera en première longueuilloise, en partenariat avec le Théâtre de la Ligue Nationale d'Improvisation, des extraits de la pièce Viens-t'en dans rue. La production sera présentée gratuitement le 2 avril 2025 au Théâtre de la Ville à 19 h.

Bien que l'Office s'adresse à tous les publics, il s'est assuré de la collaboration de partenaires du milieu et d'une conseillère stratégique en itinérance pour l'aider dans la conception d'activités adaptées, notamment, aux réalités des personnes en situation d'itinérance. Un atelier de correspondance et d'échange va également permettre de mettre en dialogue des personnes en situation d'itinérance, des personnes domiciliées et opérant un commerce ainsi que des partenaires institutionnels œuvrant sur le territoire.

Les personnes souhaitant donner leur opinion dans le cadre de la démarche pourront le faire dès le mois de mai 2025 lors d'une série d'ateliers thématiques ainsi que lors de séances d'expression des opinions. Les dates et horaires seront diffusés prochainement.

Un document d'information préparé par la ville, qui mettra la table à cette démarche, sera rendu public sous peu. Tous les détails de la démarche se retrouvent sur le site web de l'Office à www.oppl.quebec.

