MONTRÉAL, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Pour la première fois au Canada, cinq organismes de responsabilité des producteurs - Circular Materials, Éco Entreprises Québec, Multi-Material Stewardship Manitoba, SK Recycles et Recycle BC - s'unissent pour élaborer conjointement des lignes directrices d'écoconception afin de favoriser une plus grande recyclabilité des contenants, emballages et imprimés. Cette initiative marque une avancée majeure vers la mise en place d'un cadre pancanadien harmonisé et fournira des orientations claires aux milliers de producteurs qui mettent en marché leurs produits dans plus d'une province ou d'un territoire au Canada.

Alors que la réglementation relative à la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les contenants, emballages et imprimés se déploie dans plusieurs provinces et territoires, l'écoconception constitue un outil essentiel pour améliorer la performance des systèmes de collecte sélective et en réduire les coûts. En améliorant l'adéquation entre les matières mises en marché et les infrastructures de tri et de recyclage existantes et à venir, l'écoconception contribue à augmenter les taux de récupération des matières, à remplir les exigences des réglementations relatives à la REP et à favoriser une économie circulaire dans l'ensemble du Canada.

Ces nouvelles lignes directrices harmonisées à l'échelle nationale s'appuieront sur les lignes directrices d'écoconception et de recyclabilité élaborées à l'origine par Éco Entreprises Québec et s'articuleront autour de trois grandes stratégies d'écoconception :

La réduction, qui vise à optimiser la quantité, le poids et le volume de l'emballage d'un produit de façon à tendre vers le « juste emballage » et à diminuer la quantité de contenants, d'emballages et d'imprimés sur le marché.



L'approvisionnement, qui encourage les producteurs à choisir des fournisseurs respectueux de l'environnement et à collaborer avec ceux-ci pour accroître la transparence et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, en priorisant l'utilisation de matériaux recyclés, renouvelables et certifiés.



La recyclabilité, qui encourage les producteurs à concevoir leurs produits en maximisant la compatibilité des emballages et des imprimés avec les infrastructures de tri et de recyclage existantes et à venir.

« L'harmonisation pancanadienne des lignes directrices d'écoconception et de recyclabilité témoigne d'une vision commune visant à soutenir les producteurs dans leurs démarches d'écoconception et à atténuer les enjeux liés au recyclage des matières à chacune des étapes de tri. Cette collaboration jettera les bases d'une approche nationale mieux adaptée au recyclage des contenants, emballages et imprimés partout au Canada, ce qui améliorera à terme la performance environnementale du système et favorisera une économie plus circulaire. »

-- Citation conjointe des dirigeant•es de Circular Materials, Éco Entreprises Québec, Multi-Material Stewardship Manitoba, SK Recycles et Recycle BC.

Faits saillants

Octobre 2024 : Éco Entreprises Québec lance ses premières lignes directrices d'écoconception et de recyclabilité, qui ont été bonifiées en juillet 2025.

: Éco Entreprises Québec lance ses premières lignes directrices d'écoconception et de recyclabilité, qui ont été bonifiées en juillet 2025. Octobre 2025 : Les lignes directrices d'écoconception et de recyclabilité de Éco Entreprises Québec sont adoptées par quatre autres organismes de responsabilité des producteurs au Canada (Circular Materials, Multi‑Material Stewardship Manitoba, SK Recycles et Recycle BC).

Les lignes directrices d'écoconception et de recyclabilité de Éco Entreprises Québec sont adoptées par quatre autres organismes de responsabilité des producteurs au Canada (Circular Materials, Multi‑Material Stewardship Manitoba, SK Recycles et Recycle BC). D'ici la fin de l'année 2026 : De nouvelles lignes directrices nationales harmonisées contribueront à une meilleure standardisation des pratiques des producteurs et à l'amélioration et de la performance des systèmes de recyclage dans l'ensemble du Canada.

Citations

« L'économie circulaire pour les emballages et les imprimés commence à l'étape de la conception. En tant qu'organisme de responsabilité des producteurs à but non lucratif menant des activités dans cinq provinces et territoires au Canada, Circular Materials s'engage à améliorer l'efficacité et l'efficience du système de collecte sélective en misant sur la collaboration et l'innovation dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Nous sommes ravis de nous associer à d'autres organismes de REP au Canada et de soutenir les producteurs en élaborant une approche nationale harmonisée pour la conception des contenants, emballages et imprimés. L'optimisation de la conception des produits pour assurer leur recyclabilité améliore les taux de récupération et favorise la collecte et le recyclage des matières, en vue de les retourner aux producteurs afin qu'ils les utilisent dans de nouveaux produits et emballages. À terme, ce processus favorise une économie circulaire au bénéfice de la population canadienne et de l'environnement. »

Allen Langdon, président-directeur général de Circular Materials

« Depuis plus de 15 ans, Éco Entreprises Québec est reconnu comme un leader en écoconception au Canada. En plaçant l'écoconception au cœur de notre mandat de responsabilité élargie des producteurs, nous assurons une cohérence et une imputabilité essentielles pour faire évoluer les pratiques. L'adoption pancanadienne de nos lignes directrices confirme la pertinence de notre approche et notre engagement à bâtir un système plus performant, durable et aligné sur les réalités de l'industrie. »

Maryse Vermette, présidente-directrice générale d'Éco Entreprises Québec

« Cette collaboration représente une étape importante pour les systèmes de collecte sélective canadiens et pour les producteurs de tout le pays. En travaillant ensemble pour harmoniser les lignes directrices d'écoconception et de recyclabilité, nous aidons les producteurs à faire des choix éclairés qui réduisent les déchets et renforcent l'économie circulaire. Pour le Manitoba, cette initiative soutient notre engagement à améliorer l'efficacité des programmes de collecte sélective résidentielle et à veiller à ce que les matières collectées soient véritablement recyclées et réutilisées dans de nouveaux produits. »

Karen Melnychuk, directrice générale de Multi-Material Stewardship Manitoba

« Recycle BC et SK Recycles demeurent résolus à favoriser une économie circulaire, et les progrès vers la circularité se matérialisent lorsque la conception des emballages et les systèmes de récupération travaillent de concert, garantissant que ce qui entre dans le système peut être traité et recyclé efficacement. En tant que premier programme opérationnel de REP en Amérique du Nord, l'expansion de la REP à travers le pays entraine de nouvelles occasions de collaboration avec d'autres leaders provinciaux et permet de mettre en œuvre des initiatives nationales. L'expansion de la portée des lignes directrices existantes de Éco Entreprises Québec en matière d'écoconception et de recyclabilité en est un bel exemple, créant des orientations canadiennes unifiées au bénéfice des producteurs. Ce projet est un partenariat national passionnant qui mène à des retombées concrètes et vise les meilleurs résultats possibles en matière de recyclage et de performance environnementale. »

Sam Baker, directeur général de Recycle BC et de SK Recycles

À propos de Circular Materials. Circular Materials est un organisme national sans but lucratif de responsabilité des producteurs (PRO) qui aide les producteurs à respecter leurs obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs (REP) partout au Canada. Créé par des producteurs pour des producteurs, Circular Materials élabore, met en œuvre et soutient des programmes de recyclage efficaces et efficients pour favoriser l'innovation, améliorer les résultats environnementaux et créer de la valeur tout au long de la chaîne d'approvisionnement du recyclage. Nos services clé en main incluent la collecte, la gestion, la promotion et l'éducation, ainsi que la production de rapports.

Ensemble, nous faisons progresser l'économie circulaire où les matériaux sont collectés, recyclés et retournés aux producteurs pour être réutilisés comme contenu recyclé dans de nouveaux produits et emballages. En développant des systèmes de recyclage améliorés partout au Canada, nous veillons à ce que davantage de matériaux soient intégrés à l'économie circulaire, au bénéfice des personnes et de l'environnement. Pour en savoir plus, consultez www.circularmaterials.ca/fr.

À propos de Éco Entreprises Québec

Éco Entreprises Québec, organisme privé à but non lucratif, est le nouveau gestionnaire de l'ensemble du système de la collecte sélective sur tout le territoire et représente les entreprises mettant marché des produits emballés, des contenants et des imprimés au Québec. Notre mission est de permettre à la population québécoise de récupérer plus et mieux, assurer une seconde vie aux matières recyclables et contribuer à l'économie circulaire à l'échelle de la province. Bac Impact, la nouvelle référence en collecte sélective au Québec, a pour but d'éduquer sur le bon geste de tri et sensibiliser sur l'impact de ce qu'on met dans le bac.

Éco Entreprises Québec compte près de 2 700 membres producteurs, que leur place d'affaires soit ici ou ailleurs dans le monde. La plus récente liste complète des membres est publiée dans le rapport annuel. Pour en savoir plus, consultez eeq.ca.

À propos de Multi-Material Stewardship Manitoba (MMSM)

MMSM est un organisme à but non lucratif financé par l'industrie qui appuie financièrement et soutient les programmes de recyclage résidentiel des emballages et des imprimés au Manitoba, conformément au Règlement sur la gestion des emballages et des imprimés. Son objectif est de promouvoir la réduction, la réutilisation et le recyclage des matériaux gérés dans le cadre de son programme, tout en augmentant les taux de récupération. Pour en savoir plus, consultez stewardshipmanitoba.org.

À propos de SK Recycles

SK Recycles est un organisme à but non lucratif responsable de la gestion et du recyclage des emballages et des imprimés ménagers distribués aux résidents de la Saskatchewan au nom des producteurs. En faisant appel à un modèle de responsabilité élargie des producteurs (REP), SK Recycles s'associe aux gouvernements municipaux, aux communautés des Premières Nations et des Métis, aux entreprises privées et à d'autres organisations pour collecter, recevoir, trier, gérer et recycler les emballages et le papier. SK Recycles offre également du soutien et des formations tout en multipliant les possibilités de simplification et d'uniformisation du recyclage dans l'ensemble de la province. Pour en savoir plus, consultez SKRecycles.ca.

À propos de Recycle BC

Recycle BC est un organisme à but non lucratif responsable du recyclage du papier et des emballages résidentiels dans toute la Colombie-Britannique. Recycle BC veille à ce que les emballages et les imprimés soient collectés auprès des ménages et des points de dépôts, puis triés, gérés et recyclés de manière responsable, en collaborant étroitement avec les collectivités et ses partenaires pour garantir un recyclage efficace et responsable. L'organisation sensibilise également le public aux bonnes pratiques de recyclage afin de favoriser un environnement plus propre et plus durable. En tant que programme de responsabilité élargie des producteurs (REP), Recycle BC est financé par les producteurs, comme les propriétaires de marques, les fabricants et les détaillants, qui fournissent des emballages et du papier aux résidents de la Colombie-Britannique. Pour en savoir plus, consultez RecycleBC.ca.

