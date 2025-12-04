En combinant rigueur scientifique et expertise pratique, BiblioFlex vise à améliorer la conception des emballages et le processus de recyclage, contribuant ainsi à une économie circulaire pour les emballages en plastique souple. Pour ce faire, des analyses détaillées de la composition des emballages seront effectuées à l'aide de tests en laboratoire et d'une caractérisation par segment de marché, en combinant des données techniques et des informations provenant de l'industrie. Ces tests débuteront d'ici la fin de l'année 2025, et les premiers résultats du projet sont anticipés pour l'été 2026.

« Nous sommes extrêmement fiers de cette initiative qui reflète notre mission de stimuler la collaboration et l'innovation dans la gestion des plastiques postconsommation au Canada. Ce projet marque un jalon important dans notre stratégie d'expansion nationale et améliorera nos connaissances collectives sur une famille d'emballages qui représente environ la moitié des emballages plastiques générés au pays. Le GAPC est déterminé à soutenir une meilleure gestion de ces matières et à conserver leur valeur en leur donnant une deuxième vie », a déclaré Marie-Anne Champoux-Guimond, coprésidente du conseil d'administration du GAPC.

« Avec l'expansion de la responsabilité élargie des producteurs (REP) à travers le Canada, les programmes de collecte sélective ont commencé à accepter un plus large éventail d'emballages en plastique souple. Il est donc plus important que jamais de mieux comprendre la composition spécifique de ce flux de matières », explique Normand Gadoury, vice-président, innovation et projets d'infrastructure chez Éco Entreprises Québec.

« Ce projet nous permet de continuer à tirer parti des progrès actuels dans le domaine des emballages en plastique souple afin d'identifier les meilleures pratiques en matière de conception et d'améliorer les capacités de traitement. Ces deux aspects sont essentiels afin de soutenir la production de matières recyclées de meilleure qualité et de développer des marchés finaux plus solides, favorisant ainsi l'innovation et l'impact collectif », déclare Sam Baker, directeur général de Recycle BC.

BiblioFlex sera mis en œuvre par l'intermédiaire de deux pôles régionaux situés au Québec et en Colombie-Britannique et rassemblera de nombreux experts de l'industrie à travers le Canada. Plus de détails sur ces pôles, leur structure respective et les partenaires techniques du projet seront partagés au début de l'année 2026 et seront rendus disponibles ici.

À propos du Groupe d'action plastiques circulaires

Le Groupe d'action plastiques circulaires (GAPC) vise à promouvoir la mise en œuvre d'une économie circulaire pour les plastiques post-consommation au Québec et dans tout le Canada. Le GAPC a pour objectif d'améliorer l'alignement entre les besoins des marchés finaux en résines recyclées et la chaîne de valeur du recyclage, en identifiant et en mettant en œuvre des solutions d'optimisation concrètes pouvant être déployées à court et moyen terme. Le GAPC est dirigé par l'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC), Cascades, Circular Materials, Danone Canada, Éco Entreprises Québec (ÉEQ), Keurig Dr Pepper Canada, ProAmpac Canada et Recycle BC. Pour plus de détails sur le GAPC, visitez www.plastiquescirculaires.ca.

À propos d'Éco Entreprises Québec

Éco Entreprises Québec, un organisme privé à but non lucratif, est le nouveau gestionnaire de l'ensemble du système de collecte sélective et représente les entreprises qui commercialisent des contenants, des emballages et du papier imprimé au Québec. Notre mission est de permettre aux Québécois de récupérer davantage et mieux, d'assurer une seconde vie aux matières recyclables et de contribuer à l'économie circulaire dans toute la province. Bac Impact, la nouvelle référence en matière de collecte sélective au Québec, vise à éduquer les Québécois sur la bonne façon de trier les matières et à les sensibiliser à l'impact de ce que nous mettons dans le bac.

Éco Entreprises Québec compte près de 2 700 membres producteurs, que leur lieu d'activité se trouve ici ou ailleurs dans le monde. La liste la plus récente des membres est publiée dans le rapport annuel.

À propos de Recycle BC



Recycle BC est un organisme à but non lucratif responsable du recyclage du papier et des emballages résidentiels dans toute la Colombie-Britannique. Recycle BC veille à ce que les emballages et les imprimés soient collectés auprès des ménages et des points de dépôts, puis triés, gérés et recyclés de manière responsable, en collaborant étroitement avec les collectivités et ses partenaires pour garantir un recyclage efficace et responsable. L'organisation sensibilise également le public aux bonnes pratiques de recyclage afin de favoriser un environnement plus propre et plus durable. En tant que programme de responsabilité élargie des producteurs (REP), Recycle BC est financé par les producteurs, comme les propriétaires de marques, les fabricants et les détaillants, qui fournissent des emballages et du papier aux résidents de la Colombie-Britannique. Apprenez-en davantage au RecycleBC.ca.

