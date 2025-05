Éco Entreprises Québec publie son rapport annuel 2024

MONTRÉAL, le 30 avril 2025 /CNW/ - Tout en s'appropriant solidement son nouveau rôle, Éco Entreprises Québec a déployé en 2024 tous les efforts requis pour planifier avec rigueur la première année de la responsabilité élargie des producteurs (REP) - démarrant le 1er janvier 2025 - alors que l'organisme de gestion désigné (OGD) a hérité d'un système perfectible qui, pour la première fois de son histoire, tombe sous la responsabilité d'un seul gestionnaire pour tout le Québec.

À l'occasion de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire tenue ce 30 avril 2025, le président sortant du conseil d'administration, Denis Brisebois, et la PDG, Maryse Vermette, ont mis en relief les faits saillants qui ont marqué le dernier exercice, rappelant l'ampleur du défi que représente la transition vers la collecte sélective modernisée, de même qu'ils ont présenté le nouveau cadre financier. Pour sa part, M. Daniel Denis, administrateur indépendant et président du comité d'audit et de finances, a présenté l'état des résultats financiers.

Faits saillants

Le financement de la transition vers la REP a été assuré en 2024 grâce à la participation financière spéciale des membres, qui a permis de soutenir des éléments clés tels que la planification de la mise en œuvre, le soutien aux municipalités et les activités de sensibilisation ;

Au 31 décembre 2024, les revenus totaux de Éco Entreprises Québec s'élèvent à 324,77 M $ alors que les charges atteignent un peu moins de 335,1 M$. L'exercice financier s'est terminé avec un solde négatif de 10,3 M$ qui s'explique principalement par les coûts nets du système dans le cadre du Tarif 2024, plus élevés que ce qui avait été prévu par les organismes municipaux, ainsi que la constitution du fonds de réserve qu'exige le Règlement ;

L'OGD compte 2 631 membres. En cours d'année, 120 nouveaux producteurs sont devenus membres, ont déclaré et ont payé Éco Entreprises Québec. Ils ont généré des revenus additionnels de 3 M$ et ainsi confirmé leur engagement envers le système de collecte sélective ;

L'année 2024 a été une année charnière pour préparer l'entrée en vigueur de la modernisation du système de collecte sélective. Les actions et initiatives de Éco Entreprises Québec visaient notamment à :

Planifier les opérations de collecte et transport des matières via des ententes de partenariat avec les organismes municipaux tout en gérant l'impact du décret 1 ;

; Préparer et coordonner l'ensemble des opérations des centres de tri et implanter une stratégie de commercialisation des matières recyclables ;

Informer et sensibiliser les citoyens sur le bon geste de tri grâce à la campagne sociétale de Bac Impact , la nouvelle référence en collecte sélective ;

, la nouvelle référence en collecte sélective ; Répondre aux obligations légales et règlementaires ;

Gérer les conséquences du report de la consigne élargie sur les contenants de boissons en verre et en carton multicouches ;

Partager et expliquer aux producteurs leurs responsabilités et leurs obligations financières.

Éco Entreprises Québec a élaboré en cours d'année un cadre financier afin d'offrir une prévisibilité des coûts du système et assurer une gestion financière efficace. Incidemment, les mesures adoptées en 2024 pour contrôler les coûts du système sont :

Regrouper l'achat de bacs de récupération pour obtenir de meilleurs prix d'achat et de distribution;

Étaler la mise à niveau des centres de tri sur la durée des contrats de tri;

Réduire la fréquence du service de collecte afin qu'il soit adapté notamment à la densité du domaine bâti, du type et volume de contenants utilisés;

Optimiser la commercialisation des matières recyclées par le regroupement des volumes triés;

Regrouper les contrats avec les municipalités afin de générer des économies d'échelle.

À l'occasion de cette assemblée générale annuelle et extraordinaire, les membres ont élu par acclamation quatre (4) nouveaux administrateurs pour les représenter :

M. Daniel Chevalier , Groupe St-Hubert ltée

, Groupe St-Hubert ltée M me Marleen Lavoie , Metro inc.

, Metro inc. M me Mireille Thibodeau , Sobeys inc.

, Sobeys inc. Mme Milena Tolasi, Costco Wholesale Canada Ltd

Cinq (5) administrateurs ont été réélus au conseil d'administration, dont trois (3) représentent les membres de Éco Entreprises Québec, les deux (2) autres sont indépendants :

M. Stéphane Forget, Sollio Groupe Coopératif

M. Patrick Lalumière, Société des alcools du Québec

M me Isabelle Rayle-Doiron , Danone inc.

, Danone inc. M. Sylvain Allard , administrateur indépendant

, administrateur indépendant Mme Magali Depras, administratrice indépendante

Citations

« En 2024, nous avons axé nos efforts sur la modernisation du système de collecte sélective, conformément à nos obligations à titre d'organisme de gestion désigné, afin que, collectivement, nous puissions récupérer plus et mieux. Il fallait avoir une vision pour tout le Québec, certes plus efficiente tout en étant harmonisée. Il nous a fallu aborder les choses autrement, alors que des fonctions opérationnelles ont été implantées pour livrer la modernisation avec toutes les exigences que cela comporte. Ayant la constante préoccupation de gérer avec rigueur les sommes que nous confient les producteurs, nous avons clos l'année 2024 en maintenant nos frais d'administration à 4,6 % alors que le standard dans le milieu est à 5 %. »

-- Maryse Vermette, présidente-directrice générale.

« La responsabilité élargie des producteurs est un modèle d'affaires qui confie aux entreprises l'entière responsabilité du cycle de vie des matières qu'elles mettent en marché. Au cours de la dernière année, et encore pour 2025, ces entreprises vivent une grande gestion de changement. Nous entendons donc maintenir le dialogue afin de bien communiquer aux producteurs leurs responsabilités et leurs obligations financières, mais également gérer efficacement les coûts du système. Le conseil d'administration assurera un contrôle très serré de ces derniers. »

-- Stéphane Forget, nouveau président du conseil d'administration.

1 Le Décret 1875-2023, publié le 10 janvier 2024, a reporté au 31 décembre 2025 la date ultime de fin des contrats conclus par les municipalités qui visent la collecte et le transport des contenants, emballages et imprimés.

