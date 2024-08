Vers un secteur manufacturier plus performant - Ottawa et Québec accordent plus de 1,6 M$ aux Emballages Façoteck pour améliorer leur productivité

SCOTSTOWN, QC, le 23 août 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec ainsi qu'Investissement Québec accordent des aides financières totalisant 1 675 200 $ à l'entreprise Emballages Façoteck pour améliorer sa productivité et sa capacité de production. Le projet consiste en l'acquisition et l'installation d'une machine d'encapsulage automatisée, d'un détecteur de métaux pour le contrôle de la qualité et d'aspirateurs commerciaux.

La ministre du Revenu national, l'honorable Marie-Claude Bibeau, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Soraya Martinez Ferrada, et le député de Mégantic, M. François Jacques, au nom du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui lors d'une visite des installations de l'entreprise.

Le gouvernement du Canada accorde à ce projet une contribution remboursable de 175 000 $ par l'entremise du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de DEC. Pour sa part, le gouvernement du Québec y attribue deux prêts s'élevant à 688 000 $ dans le cadre du programme ESSOR. Deux prêts supplémentaires totalisant 812 200 $ sont alloués à l'entreprise par Investissement Québec, en provenance de l'initiative Productivité Innovation.

Citations :

« L'industrie manufacturière est un pilier de notre économie. C'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à investir pour que nos PME demeurent compétitives et innovantes. Grâce à l'appui de DEC, Emballages Façoteck pourra améliorer sa productivité et sa capacité de production pour la fabrication et l'emballage de produits de santé naturels, de produits pharmaceutiques et de produits cosmétiques. Toute l'équipe peut être fière de ce projet. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités et font partie de notre plan de croissance économique. Grâce au soutien de DEC, nous aidons non seulement ces entreprises à améliorer leur productivité et leur compétitivité, mais aussi à créer des retombées économiques positives pour leurs communautés. Félicitations à toute l'équipe des Emballages Façoteck pour ce projet et pour contribuer à faire rayonner la région des Cantons-de-l'Est à travers le Québec et le Canada. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Pour assurer leur croissance, les entreprises manufacturières doivent poursuivre leurs efforts d'innovation et d'automatisation. L'acquisition de nouveaux équipements va permettre à Emballages Façoteck d'accroître leur productivité tout en stimulant le développement économique de la région. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le gouvernement du Québec a à cœur d'investir dans Emballages Façoteck, qui joue un rôle clé depuis 1973 dans le développement économique régional. Comme député de Mégantic, je me réjouis qu'on soutienne une entreprise d'ici, déjà reconnue par de grandes bannières pharmaceutiques. »

François Jacques, député de Mégantic

« Forte d'une expérience de plus de cinquante ans, Emballages Façotek se démarque par son esprit d'innovation. Investissement Québec est heureux de la soutenir dans ses projets de modernisation, qui permettront d'augmenter la capacité de production ainsi que la fluidité des activités et de répondre à la demande croissante des nombreux clients. Miser sur l'automatisation et sur la technologie lui donne les outils pour demeurer agile et atteindre ses objectifs, tout en conservant son statut de leader en Amérique du Nord. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

Faits saillants :

Fondée en 1973, l'entreprise d'origine Léo Désilets, maître herboriste a été incorporée en 1995.

Devenue Emballages Façoteck, l'entreprise se spécialise dans la fabrication et l'emballage de produits de santé naturels, de produits pharmaceutiques et de produits cosmétiques de marques privées. Elle est située à Scotstown dans la MRC du Haut-Saint-François, dans la région de l'Estrie.

dans la MRC du Haut-Saint-François, dans la région de l'Estrie. DEC est l'acteur fédéral clé au Québec pour promouvoir le développement économique des régions et des PME. Grâce à ses douze bureaux régionaux, il accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Le programme CERI de DEC s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, le programme ESSOR vise à appuyer les projets d'investissement réalisés au Québec, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Sources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613 327-5918, Courriel : [email protected]; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Raymond Grégoire, Directeur du bureau de circonscription du député de Mégantic, Tél. : 819 583-4500; Information : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]; Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]