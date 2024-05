Le projet de loi sur l'assurance médicaments prévoit l'accès universel à la contraception et aux médicaments contre le diabète.

SCARBOROUGH, ON, le 24 mai 2024 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens devraient avoir accès à des médicaments de qualité, indépendamment de leur lieu de résidence ou de leur capacité à payer. Les gens ne devraient pas avoir à choisir entre payer leurs médicaments et mettre de la nourriture sur la table. Malheureusement, de nombreuses personnes au Canada sont encore obligées de prendre cette décision impossible.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, aux côtés de l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes handicapées, ont réitéré l'engagement du gouvernement du Canada de rendre les médicaments essentiels et préventifs plus accessibles et plus abordables.

En février 2024, le gouvernement du Canada a présenté le projet de loi C-64, Loi concernant l'assurance médicaments, qui met de l'avant le plan pour la première phase de l'assurance médicaments nationale et universelle au Canada et l'intention de travailler avec les provinces et les territoires pour fournir une couverture universelle à payeur unique pour un certain nombre de contraceptifs et de médicaments contre le diabète. La Loi concernant l'assurance médicaments est une étape concrète vers la vision d'un régime national d'assurance médicaments qui améliorera la santé de la population canadienne et construira un système de santé public plus fort.

La couverture des contraceptifs permettra à neuf millions de personnes canadiennes en âge de procréer d'avoir un meilleur accès à la contraception et de soutenir leur santé sexuelle et reproductive. Le coût a toujours été identifié comme l'obstacle le plus important à l'accès à ces médicaments et il est inégalement supporté par les femmes et les personnes de genres divers. L'assurance médicaments donnera aux femmes et aux personnes de sexe divers la liberté de décider de leur santé reproductive.

Le diabète est une maladie complexe qui ne se guérit pas, mais qui peut être traitée à l'aide de médicaments sûrs et efficaces. Cependant, une personne diabétique sur quatre a déclaré ne pas suivre son plan de traitement en raison du coût. L'amélioration de l'accès aux médicaments contre le diabète contribuera à améliorer la santé des 3,7 millions de Canadiennes et de Canadiens qui vivent avec cette maladie et à réduire le risque de complications graves qui peuvent changer leur vie, comme la cécité ou l'amputation.

Le gouvernement du Canada mènera de vastes consultations sur la voie à suivre et collaborera avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et d'autres partenaires et intervenants pour améliorer l'accessibilité, le caractère abordable et l'utilisation appropriée des produits pharmaceutiques.

Les obstacles financiers ne devraient jamais être la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas avoir accès aux médicaments sur ordonnance et aux autres produits associés. Nous sommes déterminés à œuvrer pour que les Canadiennes et les Canadiens puissent obtenir les médicaments qui leur sont prescrits, indépendamment de leur lieu de résidence ou de leurs moyens financiers. Il s'agit d'une étape importante pour l'amélioration de l'équité en matière de santé, de l'accessibilité financière et des résultats en matière de santé pour les Canadiennes et Canadiens, avec des économies de coûts sur le long terme pour notre système de soins de santé public.

« Les Canadiennes et les Canadiens devraient pouvoir se procurer les médicaments sur ordonnances dont ils ont besoin. Notre régime d'assurance médicaments aidera 9 millions de personnes au Canada à contrôler librement leur santé sexuelle et reproductive. Notre plan veillera à ce que plus de 3 millions de Canadiennes et de Canadiens atteints de diabète reçoivent les médicaments nécessaires pour prévenir les complications graves et vivre en bonne santé. Ce plan renforcera le système de santé public, réduira les coûts de santé et permettra à la population canadienne de bénéficier de meilleurs soins de santé.

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Le coût est l'un des principaux obstacles à l'accès des Canadiennes et des Canadiens aux médicaments contraceptifs et contre le diabète. Depuis 2015, nous nous efforçons de rendre la vie plus abordable pour la population canadienne et de soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Notre régime d'assurance médicaments vise à aider des millions de Canadiennes et de Canadiens à obtenir les médicaments dont ils ont besoin, indépendamment de leur lieu de résidence ou de leur capacité à payer. C'est ce que signifie l'équité pour toutes les générations. »

L'honorable Kamal Khera

Ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

Le 18 décembre 2023, le gouvernement du Canada a annoncé la création de l'Agence canadienne des médicaments grâce à un investissement de plus de 89,5 millions de dollars sur 5 ans, à partir de 2024-25. L'Agence fournira le leadership et la coordination nécessaire pour rendre le système canadien de médicaments plus durable et mieux préparé pour le futur, et aidera la population canadienne à obtenir de meilleurs résultats en matière de santé.

a annoncé la création de l'Agence canadienne des médicaments grâce à un investissement de plus de 89,5 millions de dollars sur 5 ans, à partir de 2024-25. L'Agence fournira le leadership et la coordination nécessaire pour rendre le système canadien de médicaments plus durable et mieux préparé pour le futur, et aidera la population canadienne à obtenir de meilleurs résultats en matière de santé. Le 22 mars 2023, le gouvernement du Canada a annoncé des mesures pour appuyer la toute première Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares , avec un investissement de plus de 1,5 milliard de dollars sur trois ans afin d'améliorer l'accès et l'abordabilité des médicaments efficaces contre les maladies rares. Le projet de loi C-X investit dans un modèle de financement sur le long terme, en commençant par le financement de la Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares , et qui sera fourni de prime abord par l'entremise d'accords bilatéraux avec les provinces et les territoires.

a annoncé des mesures pour appuyer la toute première , avec un investissement de plus de 1,5 milliard de dollars sur trois ans afin d'améliorer l'accès et l'abordabilité des médicaments efficaces contre les maladies rares. Le projet de loi C-X investit dans un modèle de financement sur le long terme, en commençant par le financement de la , et qui sera fourni de prime abord par l'entremise d'accords bilatéraux avec les provinces et les territoires. Les résidents de l'Î.-P.-É. ont économisé plus de 2 millions de dollars en frais déboursés de leurs poches sur plus de 230 000 prescriptions sous le programme de quote-part à 5 $ de l'Î.-P.-É. qui a été lancé en juin 2023, et qui a réduit de plus de 60 % les quotes-parts pour des médicaments régulièrement utilisés par les résidents de l'Île. Ces améliorations récentes forment une étape cruciale du Programme d'amélioration de l'accès abordable aux médicaments sur ordonnance (PAAAMO) qui procure du financement fédéral à l'Î.-P.-É. pour améliorer l'accès aux médicaments sur ordonnance et les rendre plus abordables pour les résidents de l'Île.

