Vers un nouveau plan d'action jeunesse

QUÉBEC, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui prend fin la tournée des consultations publiques menées par le Secrétariat à la jeunesse, sous le thème « Ta voix. Ton Québec. Exprime-toi maintenant! » À cette occasion, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que l'adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse, M. Samuel Poulin, se sont réunis en présence de plus de 200 jeunes et acteurs du milieu de la jeunesse pour discuter des constats et des pistes de solutions visant à élaborer le nouveau plan d'action jeunesse 2024-2029.

Une vaste consultation engagée

Entre le 25 septembre et le 2 novembre 2023, le Secrétariat à la jeunesse a entrepris une démarche de consultations publiques à travers les régions du Québec et en ligne. Le but des consultations était de recueillir les opinions, les préoccupations et les idéaux des jeunes et des acteurs du milieu de la jeunesse en lien avec, entre autres, les axes d'intervention suivants : l'emploi, l'entrepreneuriat, l'environnement, la culture, l'éducation, la santé et la citoyenneté. Au total, plus de 1300 personnes se sont inscrites aux 15 consultations pour la jeunesse et plus de 700 personnes ont fait part de leurs idées en ligne.

Ces consultations ont permis de dresser un portrait complet des enjeux auxquels la jeunesse québécoise doit faire face, tout en offrant une tribune d'expression à tous ceux et celles qui se préoccupent de l'avenir des jeunes. Les informations recueillies lors de cette tournée permettront d'élaborer le nouveau plan d'action jeunesse visant à répondre aux besoins et aux aspirations de cette génération dynamique. Ce plan contiendra des actions concrètes de même que des initiatives structurantes et déterminantes pour la jeunesse qui s'échelonneront jusqu'en 2029.

« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers tous les jeunes et les acteurs du milieu de la jeunesse qui ont participé aux consultations publiques. Vos voix ont été entendues! Le nouveau plan d'action, qui sera lancé en 2024, sera profondément inspiré par vos propos. Nous vous aiderons à construire un Québec qui vous ressemble, un Québec bienveillant, accueillant, équitable, stimulant, innovant et respectueux. Je profite également de l'occasion pour confirmer aux acteurs du milieu de la jeunesse que d'ici à ce que le nouveau plan soit rendu public, notre gouvernement sera toujours présent et continuera à vous appuyer. Votre contribution et votre engagement sont inestimables. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Il est véritablement inspirant d'observer à quel point les jeunes d'aujourd'hui s'investissent dans notre société et souhaitent s'engager à y contribuer. La jeunesse regorge d'idées innovantes, d'une énergie contagieuse et d'un riche potentiel. J'ai aussi constaté tout le dévouement et l'implication des acteurs du milieu de la jeunesse qui les guident de manière remarquable. Je suis convaincu que, collectivement, nous façonnerons un plan d'action qui permettra de faire briller notre jeunesse, où chaque voix aura son importance et chaque idée sera valorisée. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse

95 mémoires ont été déposés.

610 questionnaires en ligne ont été remplis par les jeunes et les acteurs du milieu de la jeunesse.

Le Plan d'action jeunesse 2021-2024 comprend des initiatives soutenues par le gouvernement du Québec et qui visent à concrétiser les objectifs de la Politique québécoise de la jeunesse 2030, dans le but d'accompagner les jeunes tout au long de leur parcours vers l'autonomie.

Le prochain plan d'action jeunesse sera le troisième découlant de la Politique québécoise de la jeunesse lancée en 2016.

