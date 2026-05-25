OTTAWA, ON, le 25 mai 2026 /CNW/ - Vers un chez-soi Canada et la Fondation Home Depot Canada rassemblent des jeunes leaders, des décideurs politiques et des partenaires communautaires sur la Colline du Parlement à l'occasion de la journée de sensibilisation «Ouvrir des portes pour les jeunes» («Opening Doors for Youth Advocacy Day» en anglais), une initiative nationale visant à trouver des solutions pour prévenir l'itinérance chez les jeunes et y mettre fin partout au pays.

Lors de cet événement, des leaders de la scène fédérale, y compris des députés, des membres du personnel des ministères, des sénateurs, des secrétaires parlementaires et des hauts fonctionnaires, s'unissent pour faire entendre la voix des jeunes et accélérer la mise en œuvre de solutions collaboratives axées sur la prévention.

Des membres de Vers un chez-soi Canada et de la Fondation Home Depot Canada participeront à des réunions avec des représentants du gouvernement et à des tables rondes impliquant divers ministères afin d'aborder le sujet de la prévention de l'itinérance chez les jeunes. Participeront aux discussions des représentants de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, d'Emploi et Développement social Canada, de Sécurité publique Canada, de Santé Canada, de Statistique Canada et de Femmes et Égalité des genres Canada.

Une participation à la période de questions à la Chambre des communes est aussi prévue, pour souligner l'importance d'un leadership soutenu au palier fédéral et de la visibilité des questions liées à l'itinérance chez les jeunes.

«Cet événement de sensibilisation reflète un engagement commun à faire en sorte que chaque jeune au Canada ait un endroit sûr et stable où vivre», a déclaré Doug Graham, président de la Fondation Home Depot Canada et vice-président, Commerce électronique et Marketing, chez Home Depot Canada. «La Fondation Home Depot Canada et Vers un chez-soi Canada rassemblent des jeunes, des décideurs et des leaders communautaires pour faire progresser des solutions coordonnées, guidées par les données et favorisant la prévention qui sont susceptibles d'entraîner des changements systémiques durables.»

L'événement se terminera par une réception au Centre mondial du pluralisme d'Ottawa, une occasion pour les partenaires communautaires, les représentants du gouvernement et les alliés de poursuivre les discussions et de renforcer la collaboration.

L'événement de sensibilisation s'inscrit dans un vaste mouvement national mené par Vers un chez-soi Canada et son partenaire de longue date, la Fondation Home Depot Canada, pour prévenir l'itinérance chez les jeunes et y mettre fin par une intervention précoce, des changements systémiques et des solutions communautaires.

À propos de Vers un chez-soi Canada

Vers un chez-soi Canada est une coalition nationale qui réinvente des solutions au problème de l'itinérance chez les jeunes par l'entremise de changements aux politiques, à la planification et aux pratiques. La coalition collabore avec tous les ordres de gouvernement ainsi qu'avec des collectivités, des fournisseurs de services et des organismes philanthropiques dans le but de favoriser des politiques, des investissements et des services qui vont au-delà de la simple gestion de l'itinérance chez les jeunes par des ressources d'urgence, priorisant plutôt des mesures de prévention proactives et axées sur les droits des personnes. Vers un chez-soi Canada dirige des communautés de pratique à l'échelle nationale, offre de la formation de qualité et du soutien technique, et organise des conférences et des événements visant à accroître les capacités avec des parties prenantes du secteur de la lutte contre l'itinérance chez les jeunes.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site https://awayhome.ca/fr/.

À propos de la Fondation Home Depot Canada

La Fondation Home Depot Canada a pour mission de prévenir l'itinérance chez les jeunes et d'y mettre fin. Par l'entremise de partenariats communautaires, la Fondation s'efforce d'éliminer les obstacles systémiques qui se dressent devant les jeunes et de favoriser le changement. Elle s'est engagée à investir 125 millions de dollars d'ici 2030. L'engagement de la Fondation mise principalement sur le changement systémique grâce à des investissements pour atteindre trois objectifs stratégiques : offrir un logement stable à davantage de jeunes, offrir un soutien communautaire complet et mieux préparer les jeunes à entrer sur le marché du travail.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site homedepot.ca/fondation.

SOURCE The Home Depot of Canada Inc.