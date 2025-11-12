TORONTO, le 12 nov. 2025 /CNW/ - La Fondation Home Depot Canada est fière d'annoncer le lancement de sa campagne annuelle des Fêtes du projet Porte orange, qui se déroulera du mercredi 12 novembre au dimanche 21 décembre. L'objectif est de recueillir des fonds essentiels pour prévenir l'itinérance chez les jeunes au Canada et y mettre fin. Après le succès des campagnes précédentes, notamment la collecte de 1,13 million de dollars lors de la campagne printanière de 2025, la Fondation vise à amasser 1 million de dollars pendant la période des Fêtes afin de continuer à offrir un soutien significatif aux organismes venant en aide aux jeunes de partout au pays.

« Chaque année, la campagne de financement Le projet Porte orange investit considérablement pour changer le destin de plus de 35 000 jeunes sans-abri au Canada. Nous demeurons résolus à défendre cette cause importante avec le soutien de nos clients et de nos associés. Nous croyons qu'ensemble, nous pouvons contribuer à mettre fin à l'itinérance chez les jeunes », a déclaré Doug Graham, président du conseil d'administration de la Fondation et vice-président, Commerce électronique et Marketing, chez Home Depot Canada.

Les Canadiens sont invités à appuyer la campagne en faisant un don dans n'importe quel magasin Home Depot du Canada ou en ligne à l'adresse leprojetporteorange.ca. La totalité des dons amassés ira directement à 127 organismes locaux venant en aide aux jeunes dans les collectivités qu'ils servent. De plus, lors de la journée « Mardi je donne », qui aura lieu le 2 décembre, la Fondation égalera tous les dons faits en magasin et en ligne afin de maximiser l'incidence de chaque contribution.

En plus de faire un don à la campagne Le projet Porte orange, les clients peuvent de nouveau contribuer à mettre fin à l'itinérance chez les jeunes en achetant des cadeaux qui donnent en retour chez Home Depot Canada. Cette année encore, la promotion «Achetez-en un et offrez le second» est offerte sur les chaussettes d'hiver confortables de la Fondation Home Depot Canada. Pour chaque ensemble de deux paires acheté, deux paires sont offertes à des jeunes sans-abri. L'objectif de la Fondation est de distribuer 30 000 paires de chaussettes partout au Canada, en collaboration avec 127 organismes de bienfaisance. Depuis 2021, plus de 22 000 chaussettes ont été distribuées dans 180 collectivités, contribuant ainsi à offrir de la chaleur et du confort aux jeunes vulnérables. Home Depot Canada est également fière de poursuivre son partenariat avec l'organisme Chez Toit en vendant des tuques de qualité supérieure; les sommes recueillies serviront à offrir des subventions communautaires pour financer la rénovation de logements à prix abordables pour les jeunes à risque. Depuis 2021, grâce à la vente de tuques, la Fondation a remis plus de 1 million de dollars à Chez Toit et à ses organismes partenaires.

À propos de la Fondation Home Depot Canada

La Fondation Home Depot Canada a pour mission de prévenir l'itinérance chez les jeunes et d'y mettre fin. Par l'entremise de partenariats communautaires, la Fondation s'efforce d'éliminer les obstacles systémiques qui se dressent devant les jeunes et de favoriser le changement. Elle s'est engagée à investir 125 millions de dollars d'ici 2030. L'engagement de la Fondation mise principalement sur le changement systémique grâce à des investissements pour atteindre trois objectifs stratégiques : fournir un logement stable à davantage de jeunes, offrir un soutien communautaire complet et mieux préparer les jeunes à entrer sur le marché du travail.

En 2024, la Fondation a investi 11,1 millions de dollars en subventions, appuyant ainsi 182 organismes de bienfaisance partenaires et un large éventail de programmes, comme des projets de rénovation de logements, des programmes de prévention, des initiatives d'hébergement d'urgence ou à court terme, ainsi que des programmes de formation professionnelle et de perfectionnement professionnel et personnel. Nos associés ont effectué plus de 46 500 heures de bénévolat par l'entremise d'Équipe Depot. D'ailleurs, les équipes de tous les magasins ont participé à des événements communautaires. Par l'entremise du programme de bénévolat d'Équipe Depot, des associés participent activement à des projets communautaires visant à rénover et à réparer des refuges, des logements et des maisons des jeunes qui offrent aux jeunes vulnérables des endroits sécuritaires.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site homedepot.ca/fondation.

À propos de Home Depot

Home Depot est le plus grand détaillant spécialisé au monde dans le secteur de la rénovation résidentielle. À la fin du quatrième trimestre, l'entreprise exploitait un total de 2 347 magasins de détail et de plus de 780 succursales aux États-Unis (l'ensemble des 50 États), dans le District de Columbia, à Porto Rico, dans les Îles Vierges américaines, à Guam, dans les dix provinces canadiennes et au Mexique. L'entreprise emploie plus de 470 000 associés. Les actions de Home Depot sont cotées à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole HD et font partie des indices Dow Jones Industrial Average et Standard & Poor's 500.

SOURCE The Home Depot of Canada Inc.