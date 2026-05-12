TORONTO, le 12 mai 2026 /CNW/ - La Fondation Home Depot Canada est fière d'annoncer le lancement de sa campagne printanière annuelle du projet Porte orange, qui se déroulera du 12 mai au 14 juin. L'objectif est de recueillir des fonds essentiels pour prévenir l'itinérance chez les jeunes au Canada et y mettre fin. Après le succès des campagnes précédentes, notamment la collecte de 2,9 millions de dollars lors des campagnes de 2025, la Fondation vise à amasser 1,3 million de dollars ce printemps afin de continuer à offrir un soutien significatif aux organismes venant en aide aux jeunes de partout au pays.

« La campagne de financement Le projet Porte orange représente un investissement considérable pour aider à créer de nouvelles perspectives pour les jeunes, parmi les plus de 35 000 jeunes au Canada en situation d'itinérance. Grâce au soutien indéfectible de nos clients et de nos associés, nous réalisons de réels progrès -- et nous croyons qu'avec nos partenaires communautaires, nous pouvons contribuer à mettre fin à l'itinérance chez les jeunes », a déclaré Doug Graham, président du conseil d'administration de la Fondation et vice-président, Commerce électronique et Marketing, chez Home Depot Canada.

Les Canadiens sont invités à appuyer la campagne en faisant un don dans n'importe quel magasin Home Depot du Canada ou en ligne à l'adresse leprojetporteorange.ca. 100 % des fonds recueillis seront directement affectés au soutien des jeunes dans les communautés où les dons sont amassés, par l'intermédiaire de 127 organismes locaux venant en aide aux jeunes. Pour la première fois lors de la campagne printanière Le projet Porte orange, la Fondation égalera tous les dons faits en magasin et en ligne le 23 mai, afin de maximiser l'incidence de chaque contribution.

En plus de faire un don à la campagne Le projet Porte orange ce printemps, les clients peuvent soutenir la mission visant à mettre fin à l'itinérance chez les jeunes en achetant les casquettes de baseball TradeWorxMC de la Fondation Home Depot Canada. Les recettes nettes contribuent à financer TradeWorxMC, une initiative qui offre une formation professionnelle et des certifications aux jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi et au logement. TradeWorx™ s'associe à des organismes partout au Canada pour doter plus de 200 jeunes des outils, de la formation et du soutien nécessaires pour obtenir des emplois stables et bien rémunérés dans les métiers spécialisés. En choisissant une casquette TradeWorxMC, les clients contribuent à créer de véritables passerelles vers l'autonomie et un logement permanent pour les jeunes qui surmontent l'itinérance.

À propos de la Fondation Home Depot Canada

La Fondation Home Depot Canada a pour mission de prévenir l'itinérance chez les jeunes et d'y mettre fin. Par l'entremise de partenariats communautaires, la Fondation s'efforce d'éliminer les obstacles systémiques qui se dressent devant les jeunes et de favoriser le changement. Elle s'est engagée à investir 125 millions de dollars d'ici 2030. L'engagement de la Fondation mise principalement sur le changement systémique grâce à des investissements pour atteindre trois objectifs stratégiques : fournir un logement stable à davantage de jeunes, offrir un soutien communautaire complet et mieux préparer les jeunes à entrer sur le marché du travail.

En 2025, la Fondation a investi 12,2 millions de dollars en subventions, appuyant ainsi 179 organismes de bienfaisance partenaires et un large éventail de programmes, comme des projets de rénovation de logements, des programmes de prévention, des initiatives d'hébergement d'urgence ou à court terme, ainsi que des programmes de formation professionnelle et de perfectionnement professionnel et personnel. Nos associés ont effectué plus de 48 000 heures de bénévolat par l'entremise d'Équipe Depot. D'ailleurs, les équipes de tous les magasins ont participé à des événements communautaires. Par l'entremise du programme de bénévolat d'Équipe Depot, des associés participent activement à des projets communautaires visant à rénover et à réparer des refuges, des logements et des maisons des jeunes qui offrent aux jeunes vulnérables des endroits sécuritaires.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site homedepot.ca/fondation.

À propos de Home Depot

Home Depot est le plus grand détaillant spécialisé au monde dans le secteur de la rénovation résidentielle. À la fin du quatrième trimestre, l'entreprise exploitait un total de 2 347 magasins de détail et de plus de 780 succursales aux États-Unis (l'ensemble des 50 États), dans le District de Columbia, à Porto Rico, dans les Îles Vierges américaines, à Guam, dans les dix provinces canadiennes et au Mexique. L'entreprise emploie plus de 470 000 associés. Les actions de Home Depot sont cotées à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole HD et font partie des indices Dow Jones Industrial Average et Standard & Poor's 500.

SOURCE The Home Depot of Canada Inc.

Meredith Ashton, [email protected], 416.301.2855