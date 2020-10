Vers un chantier sur le soutien à domicile au Québec

Lancement du mémoire de réflexion « Chez moi pour la vie »

QUÉBEC, le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) demande au gouvernement du Québec d'entamer un chantier sur le soutien à domicile au Québec en collaboration avec les partenaires du secteur. Sous le leadership des EÉSAD réparties dans les 17 régions administratives qui sont, outre le réseau public, les plus grands prestataires de services à domicile au Québec, le Réseau de coopération des EÉSAD rend public aujourd'hui son mémoire de réflexion sur le soutien à domicile dans le but d'entamer un dialogue social avec l'ensemble des partenaires et l'opinion publique en y jetant les bases de discussions essentielles afin que chaque personne en perte d'autonomie ou ayant des limitations fonctionnelles ait la possibilité d'affirmer « Chez moi pour la vie ».

« Nous demandons au gouvernement du Québec de répondre favorablement à la proposition des EÉSAD en mettant en place un chantier sur le soutien à domicile en collaboration avec les partenaires du secteur dans le but d'entreprendre un virage réel et immédiat vers le soutien à domicile au Québec », déclare Mme Manon Loranger, présidente du Réseau de coopération des EÉSAD.

Dans le but d'être proactif et de jouer un rôle prépondérant dans cette démarche, le Réseau de coopération des EÉSAD souhaite pouvoir travailler sur différents enjeux reliés aux services prodigués à domicile. Ces enjeux sont ciblés et présentés dans le mémoire de réflexion rendu public aujourd'hui par le Réseau de coopération des EÉSAD. Les thèmes clés identifiés sont :

L'accessibilité et l'autonomie décisionnelle L'offre et la qualité des services à domicile L'attraction et la rétention de la main-d'œuvre

Pour accéder au mémoire de réflexion « Chez moi pour la vie » : https://eesad.org/2020/10/memoire-de-reflexion-sur-le-soutien-a-domicile-au-quebec/.

Dans l'attente d'une réponse du gouvernement

La semaine dernière, le Réseau de coopération des EÉSAD a acheminé au gouvernement sa demande de mise en place d'un chantier sur le soutien à domicile, accompagnée du mémoire Chez moi pour la vie. « Nous sommes d'avis que nous devons travailler sur une intensification des investissements en services à domicile. Ce changement de paradigme doit être entrepris immédiatement afin de répondre aux besoins actuels et futurs d'une population vieillissante et ayant des problématiques de santé de plus en plus lourdes et diversifiées », insiste M. J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.

À propos du Réseau de coopération des EÉSAD

Le Réseau de coopération des EÉSAD représente les entreprises d'économie sociale reconnues aux fins du Programme d'exonération financière pour service d'aide domestique (PEFSAD), par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), pour les services d'aide à la vie domestique (AVD). Les EÉSAD sont présentes dans les dix-sept régions administratives de la province. Ces entreprises, administrées principalement par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives, sont des organisations de proximité ancrées et voulues par leurs communautés. Elles offrent plus de sept millions d'heures de services à 100 000 personnes, dont près d'un million d'heures de services d'assistance personnelle et six millions d'heures de services en AVD. Les EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, dont 8 700 préposées et préposés d'aide à domicile possédant les compétences et l'expertise requises, afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin. Si vous désirez en savoir plus sur les EÉSAD et le PEFSAD, nous vous invitons à visiter notre portail Web : https://aidechezsoi.com.

SOURCE Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile

Renseignements: Source : Simon Laboissonnière, Conseiller principal aux affaires publiques Réseau de coopération des EÉSAD, 418 622-1001, poste 242 ; Information : J. Benoit Caron, Directeur général, Réseau de coopération des EÉSAD, 418 717-8882