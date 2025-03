LE BUDGET DU QUÉBEC 2025-2026 INQUIÈTE LES ENTREPRISES D'ÉCONOMIE SOCIALE EN AIDE À DOMICILE

QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Le Réseau de coopération des EÉSAD accueille avec inquiétude le budget 2025-2026, déposé par le ministre des Finances, M. Eric Girard. En dépit d'un contexte économique difficile et imprévisible, le Réseau de coopération des EÉSAD ne peut que constater un statu quo dans le financement des programmes prévus au soutien à domicile. Alors que le vieillissement de la population s'opère à la vitesse grand V et que le gouvernement du Québec poursuit les travaux et réflexions quant au grand virage vers le soutien à domicile, le budget annonce le maintien des investissements dans le Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique, selon les prévisions actuarielles de la RAMQ pour 2025-2026.

Le Réseau de coopération des EÉSAD observe toutefois une situation préoccupante en ce qui concerne le Plan d'action gouvernementale en économie sociale (PAGES) où il est impossible à l'heure actuelle d'en connaître la ventilation des différents projets financés - duquel émane le financement du programme de formation des aides à domicile afin d'assurer la livraison des services d'assistance personnelle.

« Bien que nous constations toujours la présence du crédit pour le maintien à domicile, il y a certains éléments préoccupants dans ce budget. Le soutien à domicile au Québec est à une étape déterminante de son évolution. Le Réseau de coopération des EÉSAD demande au gouvernement du Québec de s'assurer de permettre aux EÉSAD de réaliser leur mission de préserver le maintien de l'autonomie des aînés et des personnes vulnérables, afin que ces derniers puissent vivre à la maison le plus longtemps possible dans la dignité. Le soutien à domicile est une solution économique pour l'État, moins coûteuse que l'hébergement institutionnel, à l'heure où Santé Québec a pour mission de réduire les dépenses dans une perspective d'efficience. Nous espérons que la ministre responsable des Aînés, Madame Sonia Bélanger, en tiendra compte dans l'élaboration de la Politique nationale de soutien à domicile. Elle peut compter sur notre coopération, comme ce fut toujours le cas », soutient le directeur général, M. J. Benoit Caron.

Les EÉSAD, exploitées à des fins non lucratives, maintiennent que chaque dollar investi en soutien à domicile doit se traduire en livraison de services et non en bénéfices.

Les personnes aînées à domicile représentent 80 % de leur population, alors que 20 % d'entre elles sont en hébergement. Cependant, les investissements sont toujours inversement proportionnels. Donc, malheureusement le budget 2025-2026 ne nous annonce actuellement aucune nouvelle sur le grand virage vers le soutien à domicile tant attendu.

À propos du Réseau de coopération des EÉSAD

Présentes dans toutes les régions sociosanitaires du Québec et ancrées et voulues par leurs communautés, elles sont administrées par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives. Les EÉSAD offrent chaque année plus de 7,7 millions d'heures de services de proximité à près de 100 000 usagers, dont près de 1,7 million d'heures de services d'assistance personnelle et de répit et 6 millions d'heures de services d'aide à la vie domestique et de menus travaux. Employant plus de 9000 aides à domicile possédant les compétences et l'expertise requise afin d'assurer un soutien et des services à domicile aux citoyens de tout le Québec.

SOURCE Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile

