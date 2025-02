BUDGET 2025-2026 : LES EÉSAD AU CŒUR DU GRAND VIRAGE VERS LE SOUTIEN À DOMICILE

QUÉBEC, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Le Réseau de coopération des EÉSAD dévoile un mémoire dans le cadre des consultations prébudgétaires 2025-2026. À l'instar de la Commissaire à la santé et au bien-être, les EÉSAD estiment que le statu quo est intenable et que l'avenir du maintien à l'autonomie repose sur un investissement massif dans les services et soins à domicile, et non en hébergement institutionnel ou privé. En tant que plus important prestataire de services de soutien à domicile en dehors du réseau public, les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) soulignent qu'il est primordial que chaque individu puisse choisir de vivre et de vieillir chez soi.

« Le prochain budget est l'occasion de mettre en œuvre le grand virage vers le soutien à domicile, cher au premier ministre du Québec, M. François Legault. Les EÉSAD, qui sont exploitées à des fins non lucratives, réitèrent leur engagement à travailler en coopération avec le gouvernement pour bâtir un continuum de services intégré, durable et respectueux des besoins des Québécoises et Québécois. Le vieillissement accéléré de la population est inévitable et exige des actions concrètes et immédiates. Les sommes doivent être au rendez-vous afin de rendre possible la mise en œuvre d'une politique nationale de soutien à domicile qui permettra de préserver la dignité et l'autonomie des personnes ainées, tout en optimisant l'ensemble des ressources », souligne son directeur général, M. J. Benoit Caron.

Les EÉSAD doivent être reconnues comme le partenaire prioritaire du gouvernement pour les services de soutien à domicile. Il est important que le personnel du réseau de la santé puisse s'occuper des personnes qui nécessitent des soins plus complexes et spécialisés, pendant que les aides à domicile des EÉSAD combinent des services d'assistance personnelle de base et des services d'aide à la vie domestique. Il est moins onéreux pour l'État québécois d'offrir ce type de services par le truchement des EÉSAD. Dans cette perspective, l'ajout des services d'assistance personnelle, de répit et de menus travaux au Programme d'exonération financière pour les services domestiques (PEFSAD) est primordial afin de répondre aux besoins croissants des citoyens.

« Les propositions formulées dans ce mémoire ne sont pas uniquement des demandes : elles sont d'abord et avant tout des solutions. Elles visent à optimiser les ressources publiques, alléger les pressions sur le réseau et offrir aux citoyens la possibilité de rester chez soi, entourés de leurs proches et en lien avec leur communauté », de conclure M. J. Benoit Caron.

Voici les demandes formulées dans le mémoire du Réseau de coopération des EÉSAD :

Demande 1 : Poursuivre les travaux permettant de concrétiser l'ouverture du panier de services admissibles au PEFSAD afin d'y inclure les services d'assistance personnelle, les services de répit et les menus travaux et ainsi favoriser l'accès à ces services à la population ;

À propos du Réseau de coopération des EÉSAD

Présentes dans toutes les régions sociosanitaires du Québec et ancrées dans leurs communautés, les EÉSAD offrent chaque année plus de 7 millions d'heures de services de proximité à près de 100 000 usagers, dont près de 1,7 million d'heures de services d'assistance personnelle et 6 millions d'heures de services en aide à la vie domestique. Employant plus de 9000 aides à domicile, elles incarnent le modèle coopératif en étant administrées par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives.

Source : Luka Aubin-Jobin, Directeur des affaires publiques, Réseau de coopération des EÉSAD, 581-309-3188; Information : J. Benoit Caron, Directeur général, Réseau de coopération des EÉSAD, 418-717-8882