Politique nationale sur les soins et les services de soutien à domicile : mise en garde des EÉSAD face à la marchandisation des services

QUÉBEC, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Les entreprises d'économie sociale en soutien à domicile (EÉSAD) réagissent à la présentation de l'Association des soins à domicile du Québec (ASDQ) relayée aujourd'hui dans les médias. Cette dernière se pose en tant que solution économique aux besoins grandissants de soins adaptés aux personnes âgées - tout en mettant les EÉSAD sur le même pied d'égalité. Or, nous sommes devant une situation inopportune d'amalgame qui engendre une confusion quant aux objectifs poursuivis par les EÉSAD et le secteur privé en matière de services de soutien et de soins à domicile.

« Les EÉSAD sont exploitées à des fins non lucratives, elles sont depuis toujours un partenaire naturel du réseau public de la santé, alors que les entreprises privées de services de soutien et de soins à domicile ont comme objectif la maximisation des profits. Elles ne doivent pas être mises sur le même pied d'égalité ; on ne peut pas comparer des pommes avec des oranges ni se faire des illusions. Le rapport à l'argent est complètement différent. Nous couvrons l'intégralité du territoire québécois et sommes proactifs dans la mise en œuvre des conditions qui nous permettront d'accentuer notre livraison de services dès les prochains mois. La marchandisation des services ne doit pas être une option pour nous », souligne son directeur général, M. J. Benoit Caron.

Bien que toutes les énergies soient nécessaires pour pallier la liste d'attente en soutien à domicile, les EÉSAD refusent d'être assimilées au secteur privé. Elles sont guidées par une philosophie d'économie sociale et émanent d'une volonté citoyenne et des communautés où elles sont enracinées et leur but premier est d'offrir des services de qualité aux personnes aînées et en perte d'autonomie, sans égard à leurs situations financières. La formation solide et l'orientation humaine des aides à domicile des EÉSAD les distinguent.

Les EÉSAD doivent être reconnues comme le partenaire prioritaire du système de santé pour les services de soutien à domicile, afin de faire face aux nombreux défis actuels et ceux qui pointent à l'horizon.

Les EÉSAD ont par ailleurs présenté au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) un mémoire dans le cadre des consultations sur la Politique nationale sur les soins et services de soutien à domicile. L'organisation prône une Politique nationale axée sur les réalités actuelles et futures des usagers et qui place les EÉSAD comme partenaires privilégiés du Réseau de la Santé et des Services sociaux (RSSS) afin de faire passer l'accessibilité aux services de soutien à domicile avant le profit des entreprises privées.

À ce propos, voici les recommandations du Réseau de coopération des EÉSAD dans le cadre de la consultation en lien avec la Politique nationale sur les soins et services de soutien à domicile :

Première orientation de la politique - Accessibilité : optimiser et simplifier le parcours en soutien à domicile (SAD)

1. Nous recommandons que le gouvernement du Québec optimise et simplifie le parcours en soutien à domicile pour répondre efficacement aux besoins croissants de la population vieillissante, et ce, en incluant les services d'assistance personnelle, les services de répit aux proches aidants et de menus travaux dans le Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD). De cette manière, les EÉSAD pourront contribuer davantage aux besoins des populations de l'ensemble du Québec.

Deuxième orientation de la politique - Financement : optimisation et durabilité

2. Nous recommandons que le gouvernement du Québec majore les budgets alloués au soutien à domicile des personnes aînées et en perte d'autonomie dans une perspective d'accroissement du panier de services en soutien à domicile afin de faciliter la délégation d'heures de services auprès des EÉSAD ;

3. Nous recommandons que le gouvernement du Québec améliore l'accès au crédit pour le maintien à domicile des aînés (CMD) en permettant aux EÉSAD de l'appliquer directement sur la facture lors de la facturation aux usagers.

Troisième orientation de la politique - Engagement et collaboration

4. Nous recommandons que le gouvernement du Québec considère les EÉSAD, exploitées à des fins non lucratives, en tant que partenaire privilégié pour offrir des services d'aide à domicile de qualité à moindre coût dans toutes les régions du Québec.

5. Nous recommandons que le gouvernement du Québec soutienne les initiatives d'élaboration des plans d'action régionaux concertés (PARC) en cours, et ce, afin de favoriser la collaboration entre les EÉSAD et les établissements de santé et mieux répondre aux besoins populationnels.

Quatrième orientation de la politique - Gouvernance et organisation clinique des soins à domicile

6. Nous recommandons que le gouvernement du Québec reconnaisse et intègre les réalités régionales et culturelles dans la gouvernance des services de soutien à domicile dans une perspective d'approche décentralisée et de gestion de proximité.

À propos du Réseau de coopération des EÉSAD

Présentes dans toutes les régions sociosanitaires du Québec et ancrées dans leurs communautés, les EÉSAD offrent chaque année plus de 7 millions d'heures de services de proximité à près de 100 000 usagers, dont près de 1,7 million d'heures de services d'assistance personnelle et 6 millions d'heures de services en aide à la vie domestique. Employant plus de 9000 aides à domicile, elles incarnent le modèle coopératif en étant administrées par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives.

Pour en savoir plus sur les EÉSAD, visitez : https://chezmoipourlavie.com.

Pour des services aux usagers, visitez : www.aidechezsoi.com.

Pour devenir aide à domicile, visitez : https://jaideadomicile.com

