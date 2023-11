Vers un accès simplifié : Tourisme Montréal salue les actions rapides d'ADM

MONTRÉAL, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Tourisme Montréal applaudit les mesures annoncées par ADM Aéroports de Montréal pour atténuer la congestion et améliorer l'accès à YUL Aéroport International Montréal-Trudeau d'ici l'été 2024. Cette initiative démontre le leadership dynamique ainsi que la rapidité d'action dont fait preuve le nouveau PDG Yves Beauchamp.

Montréal, destination touristique de premier plan, attire un nombre grandissant de visiteurs. Cette évolution positive de l'achalandage démontre l'attrait croissant de notre ville, mais nécessite également une gestion proactive pour garantir une expérience fluide aux voyageurs. Aéroports de Montréal, ayant toujours été un partenaire de premier plan pour Tourisme Montréal, s'est mobilisé pour trouver des solutions innovantes. Ensemble, nous sommes engagés à maintenir la réputation de la métropole en tant que porte d'entrée canadienne de renom.

Les solutions mises en œuvre à court terme tels les débarcadères alternatifs et les révisions tarifaires de parcs de stationnement témoignent de la volonté de répondre aux besoins actuels tout en travaillant sur des solutions durables et pérennes. Tourisme Montréal encourage ADM à continuer d'explorer les meilleures opportunités pour améliorer les options de transport vers et depuis l'aéroport, notamment, avec la Société de transport de Montréal.

L'amélioration de l'expérience d'arrivée et de départ des voyageurs est d'une importance capitale. L'accueil influence directement la satisfaction globale d'un voyageur et sa propension à revenir dans la métropole. Tourisme Montréal reste engagé dans cette collaboration avec ADM afin de garantir une expérience qui soit à la hauteur de la réputation de Montréal, pour tous ses visiteurs.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org .

SOURCE Tourisme Montréal

Renseignements: Aurélie de Blois, Conseillère communications relations publiques et médias, Tourisme Montréal, [email protected].